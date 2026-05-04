Skin Cooling Face Pack: ઉનાળા માટે સ્પેશિયલ Cooling ફેસપેક, સ્કિન પર બરફ લગાડ્યો હોય એવી ઠંડક આપશે
Skin Cooling Face Pack: કાકડી અને ટમેટાને સાથે ખાવાની મનાઈ કરવામાં આવે છે. કારણ કે તેનાથી નુકસાન થઈ શકે પણ જો તમે આ 2 વસ્તુને મિક્સ કરી ચહેરા પર લગાડો તો તેનાથી ફાયદો ચોક્કસથી છે. ચહેરા પર બરફ લગાડ્યો હોય તેવી ઠંડક આ ફેસપેક લગાડવાથી મળે છે. માનવામાં ન આવે તો એકવાર આ રીતે બનાવી ટ્રાય કરી જુઓ. ટ્રાય કરવામાં કોઈ નુકસાન નહીં થાય.
Skin Cooling Face Pack: ઉનાળામાં તડકો, ગરમ હવા, શુષ્ક વાતાવરણ અને પરસેવો સ્કીનને ડેમેજ કરી શકે છે. ઘરની બહાર થોડી મિનિટ પણ રહેવાનું થાય તો ચહેરો બેજાન અને થાકેલો દેખાવા લાગે છે. તેનું કારણ સ્કીન પર થયેલી ગરમીની અસર હોય છે. જે રીતે આપણા શરીરને ગરમીથી બચવા માટે ઠંડી વસ્તુ ખાવા પીવાની ઈચ્છા થાય છે તે રીતે સ્કીનને પણ ઠંડક કરે તેવી વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરવો જરૂરી છે. આજે તમને ઘરે બેઠા સ્કીનને ઠંડક કેવી રીતે આપવી તે જણાવીએ.. અહીં તમને એક એવા ફેસપેક વિશે જણાવીએ જેને લગાડવાનું શરૂ કરશો તો સ્કિનને બરફ જેવી ઠંડકનો અનુભવ થશે અને સ્કિન પર નેચરલ ગ્લો પણ વધશે.
જે કુલિંગ ફેસ પેકની અહીં વાત થઈ રહી છે તે છે કાકડી અને ટામેટાનો ફેસપેક. આયુર્વેદમાં કાકડી ટમેટાને વિરુદ્ધ આહાર ગણવામાં આવે છે. આ બે વસ્તુને સાથે ખાવામાં આવે તો નુકસાન થઈ શકે છે. પરંતુ આ બે વસ્તુને મિક્સ કરીને ચહેરા પર લગાવો તો ફાયદા જ ફાયદા થાય છે.. આ બંને વસ્તુ ઉનાળામાં સ્કીનને હેલ્ધી ગ્લોઇંગ બનાવવામાં મદદ કરે છે. ટમેટા અને કાકડીનો આ રીતે બનાવેલો ફેસપેક લગાડવાથી ચહેરાથી ખોવાયેલી ચમક પાછી આવી જાય છે. આ ફેસ પેક લગાડવાથી ચહેરો એકદમ ફ્રેશ દેખાય છે..
કાકડી અને ટમેટાનો ફેસપેક સ્કિન માટે કુલિંગ ફેસપેક ગણાય છે. તેનાથી સ્ક્રીન પર ગ્લો વધે છે અને સ્કીનની બળતરા, રેશીસ, સનબર્ન જેવી સમસ્યાઓથી પણ રાહત મળે છે. તો ચાલો હવે ફટાફટ જાણીએ કાકડી ટમેટાનો ફેસપેક કેવી રીતે બનાવવાનો હોય છે.
કાકડી-ટમેટાનો ફેસપેક બનાવવાની રીત
સૌથી પહેલા કાકડી અને ટામેટાને પાણીથી સાફ કરી લો. ત્યાર પછી અડધી કાકડી અને એક ટમેટું મિક્સર જારમાં પીસી લો. કાકડી અને ટામેટાની પેસ્ટ તૈયાર થઈ જાય એટલે તેમાં એક ચમચી મુલતાની માટી અને એક ચમચી ગુલાબજળ એડ કરો. આ મિશ્રણને સારી રીતે મિક્સ કરો અને પછી ચહેરા પર અને ગળા પર અપ્લાય કરો. ફેસપેક સુકાઈ જાય ત્યાં સુધી તેને રહેવા દો અને પછી હળવા હાથે મસાજ કરી ઠંડા પાણીથી ચહેરો ધોઈ લો.
કાકડી ટમેટાનું ફેસપેક લગાડવાના ફાયદા
- ઉનાળામાં કાકડી અને ટમેટાનો આ ફેસપેક લગાડશો તો સ્કીન એકદમ ફ્રેશ અને ગ્લોઇંગ દેખાશે.
- આ ફેસ પેક માં રહેલું ટમેટુ સ્કીન પરથી ટેનિંગ દૂર કરશે અને સ્કીન પર ગ્લો વધારશે..
- આ ફેસ પેકમાં મુલતાની માટીનો ઉપયોગ પણ થાય છે જે ચહેરા પર દેખાતું એક્સ્ટ્રા ઓઇલ હટાવવામાં મદદ કરે છે.
- આ ફેસપેકમાં ગુલાબજળનો ઉપયોગ પણ થાય છે જે સ્કીનને ઠંડક અને તાજગી આપે છે.
- કાકડીથી સ્કીન હાઇડ્રેટ થાય છે અને સ્કીન પર ફ્રેશનેસ વધે છે.
- આ ફેસ પેક લગાડવાથી ડેડ સ્કીન દુર થઈ જાય છે અને ચહેરાની સ્કીન એકદમ સોફ્ટ બની જાય છે..
સપ્તાહમાં 3 વાર લગાડો ફેસપેક
કાકડી અને ટમેટાનો ફેસપેક ઉનાળામાં સ્કિનને ઠંડક આપવાનું કામ કરે છે. ચહેરા પરથી ડલનેસ દૂર કરી નેચરલ ગ્લો વધારવા માટે આ ફેસપેકનો ઉપયોગ અઠવાડિયામાં ત્રણ વખત કરો. એક અઠવાડિયું આ ફેસપેક લગાડશો એટલે ચહેરા પર ફરક દેખાવા લાગશે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
