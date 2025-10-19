Frizzy Hair: ફ્રિઝી અને ડ્રાય વાળ એકવારમાં થઈ જશે સોફ્ટ અને શાઈની, શેમ્પૂ કરતા પહેલા આ વસ્તુ લગાડી લો વાળમાં
Frizzy Hair Home Remedies: આજે તમને કેટલાક સરળ અને અસરદાર ઘરેલુ નુસખા વિશે જણાવીએ જેને અપનાવવાથી ડ્રાય અને ફ્રિઝી હેર સોફ્ટ અને શાઈની થઈ શકે છે.
Frizzy Hair Home Remedies: દરેક યુવતી ઈચ્છે કે તેના વાળ સોફ્ટ, મુલાયમ અને ચમકદાર હોય. પરંતુ ઠંડીની ઋતુમાં વાળ ડ્રાય અને ફ્રિઝી થઈ જાય છે. ડ્રાય હેરને સોફ્ટ અને શાઈની બનાવવા માટે લોકો મોંઘી ટ્રીટમેન્ટ કરાવે છે. પરંતુ આવી ટ્રીટમેન્ટ વારંવાર થઈ શકતી નથી અને ઘણા લોકોને તેનાથી આડઅસર પણ થતી હોય છે. જો કે કેટલાક સરળ અને અસરદાર ઘરેલુ નુસખા છે જેને અપનાવીને તમે ડ્રાય અને ફ્રીઝી હેરને શાઈની અને સોફ્ટ બનાવી શકો છો. તેને કરવામાં વધારે ખર્ચ પણ નહીં થાય.
એલોવેરા જેલ
ડ્રાય અને બેજાન વાળને સોફ્ટ અને શાઈની બનાવવા માટે એલોવેરા જેલ લાભકારી સાબિત થાય છે. જ્યારે પણ હેર વોશ કરવાના હોય તેની 30 મિનિટ પહેલા વાળમાં એલોવેરા જેલ લગાડો. ત્યારબાદ શેમ્પૂ કરો. એલોવેરા જેલ લગાડવાથી વાળ સોફ્ટ રહે છે અને ડ્રાયનેસ દુર થાય છે.
ઈંડા અને બદામનું તેલ
ઈંડામાં ભરપુર માત્રામાં પોષકતત્વો હોય છે. તમે ઈંડાના પીળા ભાગમાં 2 ચમચી બદામનું તેલ મિક્સ કરી વાળમાં લગાડો. 30 મિનિટ પછી હેર વોશ કરી લો. આ માસ્ક લગાડવાથી વાળ શાઈની અને મુલાયમ થઈ જાય છે.
દહીં અને મધ
ડ્રાય અને ફ્રિઝી હેરને શાઈની અને હાઈડ્રેટ કરવા માટે દહીં અને મધ પણ લગાડી શકાય છે. તેના માટે દહીંમાં 2 ચમચી મધ મિક્સ કરી હેર માસ્ક તૈયાર કરો. આ માસ્કને 30 મિનિટ સુધી વાળમાં લગાડો અને પછી હેર વોશ કરો. તેનાથી વાળની ડ્રાયનેસ દુર થઈ જશે.
કેળાનું હેર માસ્ક
કેળું પોટેશિયમ અને વિટામિનનો સૌથી સારો સોર્સ છે. વાળની ફ્રિઝીનેસ દુર કરવા માટે આ માસ્ક લગાડી શકાય છે. તેના માટે એક પાકા કેળાને મેશ કરી તેને વાળમાં લગાડો. 15 મિનિટ પછી વાળ ધોઈ લેવા. તેનાથી વાળમાં ચમક આવશે.
નાળિયેર તેલ
નાળિયેર તેલનો ઉપયોગ વર્ષોથી વાળ માટે કરવામાં આવે છે. વાળ માટે આ તેલ બેસ્ટ ગણાય છે. જ્યારે પણ હેર વોશ કરવાના હોય તેની એક રાત પહેલા વાળમાં નાળિયેર તેલ લગાડી સારી રીતે મસાજ કરો. તમે ઈચ્છો તો તેલમાં વિટામિન ઈ પણ ઉમેરી શકો છો.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
