Lifehacks: વાળ કે કપડા પર ચ્યુંગમ ચોંટી જાય તો ખેંચવાની ભુલ ન કરવી, બરફ સહિત આ 5 વસ્તુથી કરવી દુર

Chewing Gum Removing hacks: લોકો ચ્યુંગમ ખાધા પછી જ્યાં ત્યાં ફેકી દેતા હોય છે. આવી રીતે ફેંકેલી કે કોઈ જગ્યાએ ચોંટાડેલી ચ્યુંગમ ઘણીવાર કપડા પર કે વાળ પર ચોંટી જાય છે. ચ્યુંગમ ચોંટે પછી તુરંત કાઢી લેવામાં આવે તો તુરંત નીકળી જાય છે પરંતુ જો વધારે સમય નીકળી જાય અને ચ્યુંગમ સુકાઈ જાય તો પછી તેને કાઢવામાં સ્માર્ટનેસ યુઝ કરવી પડે છે. ચ્યુંગમ કાઢવામાં સ્માર્ટનેસ કેવી રીતે યુઝ કરવી ચાલો તમને જણાવીએ.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Feb 07, 2026, 01:47 PM IST

Chewing Gum Removing hacks: માર્કેટમાં અલગ અલગ પ્રકારની ચ્યુંગમ મળતી હોય છે. બાળકો ખાઈ શકે તેવી ચ્યુંગમથી લઈ દાંત સાફ કરતી ચ્યુંગમ, શ્વાસની દુર્ગંધ દુર કરે તેવી ચ્યુંગમ, તમાકુ કે સિગરેટની લત છોડવા માટે ખવાતી ચ્યુંગમ વગેરે. ચ્યુંગમ કોઈપણ હોય તેને થોડીવાર ચાવી ફેંકી દેવામાં આવે છે. ચ્યુંગમ ખાધા પછી યોગ્ય રીતે ફેંકવી જોઈએ, નહીં તો તમારી મજા બીજા માટે સજા બની શકે છે. જ્યાં ત્યાં ફેંકેલી ચ્યુંગમ જો કોઈના કપડા કે વાળ પર ચોંટી જાય તો ગંભીર સમસ્યા થઈ શકે છે. તેમાં પણ જો ચ્યુંગમ ચોંટ્યા પછી સુકાઈ જાય તો વાળમાંથી કાઢવી અશક્ય થઈ જાય છે. તેવી જ રીતે કપડા પણ ફાટી શકે છે. 

ચ્યુંગમ ખાધા પછી ફેંકવાની રીત

ચ્યુંગમ ખાતા હોય તે લોકોએ ખાધેલી ચ્યુંગમ જ્યાં ત્યાં ચોંટાડવી કે ફેંકવી જોઈએ નહીં. ખાધેલી ચ્યુંગમ કોઈને નુકસાન ન કરે તે માટે મોઢામાં ચ્યુંગમ ટીસ્યૂ પેપરમાં કાઢી પછી ટીસ્યૂ પેપર સહિત તેને ડસ્ટબીનમાં ફેંકવી જોઈએ જેથી તેનાથી કોઈ નુકસાન થાય. પરંતુ મોટાભાગના લોકો આવું સમજદારી ભર્યું કામ કરતા નથી અને મુસીબત બીજા માટે સર્જાય છે. ચ્યુંગમ જો વાળ કે કપડામાં ચોંટે તો લોકો ગભરાઈને તેને ખેંચવા લાગે છે. જેનાથી સ્થિતિ વધારે ખરાબ થઈ જાય છે. ચ્યુંગમ કાઢવા માટે તેના પર આ 5 માંથી કોઈ 1 વસ્તુ લગાડવી. તેનાથી 1 મિનિટમાં ચ્યુંગમ ઉખડી જશે.

વાળ કે કપડામાંથી ચ્યુંગમ કાઢવા શું લગાડવું ?

બરફ

ચ્યુંગમ વાળ પર ચોંટી હોય તે કપડા પર તેને કાઢવા સૌથી પહેલા બરફ ટ્રાય કરો. બરફનો ટુકડો લઈ ચ્યુંગમ પર લગાડો. થોડીવાર બરફને ચ્યુંગમ પર લગાવી રાખો. ચ્યુંગમ થોડી જ વારમાં ઉખડવા લાગશે. તમારે વાળ કાપવાની પણ જરૂર નહીં પડે.

નેલ પેન્ટ રીમૂવર

નખ પરથી નેલ પેન્ટ કાઢવામાં જે રીમૂવરનો ઉપયોગ કરો છો તે રીમૂવર ચ્યુંગમને પણ રીમૂવ કરી દેશે. જો સફેદ કપડા પર ચ્યુંગમ ચોંટી હોય તો નેલ પેન્ટ રીમૂવર તેના પર લગાડો. તેનાથી સરળતાથી ચ્યુંગમ ઉખડી જશે. રંગીન કપડા પર નેલ પેન્ટ રીમૂવર લગાડવાનું ટાળવું તેનાથી કપડાનો રંગ ખરાબ થઈ શકે છે.

ઘી

જો તમારા વાળ પર ખરાબ રીતે ચ્યુંગમ ચોંટી ગઈ છે તો રડવાની બિલકુલ જરૂર નથી. વાળમાં પીનટ બટર અથવા ઘી લગાડો. જેટલા વાળમાં ચ્યુંગમ ચોંટી હોય તેના પર ઘી લગાડી વાળને ધીરે ધીરે ઘસો. ઘીની ચીકાશથી ચ્યુંગમ વાળમાં ઉખડવા લાગશે. 

વિનેગર

જીન્સ કે અન્ય કોઈ કપડા પર ચ્યુંગમ ચોંટી હોય તો તેને દુર કરવા માટે વિનેગર યુઝ કરી શકાય છે. ચ્યુંગમ ચોંટી હોય તે ભાગમાં વિનેગર લગાડી દો અને તેને થોડીવાર સુકાવા દો. વિનેગર કપડામાં અંદર ઉતરશે એટલે ચ્યુંગમ ઉખડવા લાગશે. વાળમાં વિનેગરનો ઉપયોગ કરવો હોય તો પાણીમાં વિનેગર મિક્સ કરી ચ્યુંગમ ચોંટેલા વાળ તેમાં પલાળી દો. ધીરે ધીરે ચ્યુંગમ ઉખડતી દેખાશે. 

પેટ્રોલીયમ જેલી

શિયાળામાં સ્કિનને સોફ્ટ રાખતી પેટ્રોલિયમ જેલી ચ્યુંગમ ઉખાડવાનું કામ પણ કરી શકે છે. તેના માટે ચ્યુંગમ ચોંટી હોય ત્યાં સારી રીતે પેટ્રોલિયમ જેલી લગાડો અને પછી ધીરે ધીરે ચ્યુંગમ કાઢવાની ટ્રાય કરો. આમ કરવાથી ચ્યુંગમ નીકળી જશે. 

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

