/મેલના કારણે ગરદન પર થયેલી કાળી લાઈનો દુર કરવા રોજ લગાડો આ પેસ્ટ, ગરદન ચહેરા જેવી રુપાળી થઈ જશે

Dark Neck Remedy: ઘણી યુવતીઓની ગરદનની સ્કિન તેના ફેસની સ્કિન કરતાં વધારે ડાર્ક હોય છે. તો વળી કેટલીક યુવતીઓની ગરદન પર મેલ અને પરસેવાના કારણે ડાર્ક લાઈનો બની ગઈ હોય છે. આ બંને સમસ્યાને દુર કરે તેવા લેપ વિશે ચાલો તમને જણાવીએ. આ નુસખા વિશે એવું કહેવાય છે કે રોજ 5 મિનિટ માટે આ લેપ ગરદન અને ચહેરા પર લગાડવામાં આવે તો બધો જ મેલ સાફ થઈ શકે છે. અને ગરદનની સ્કિન ચહેરા જેવી રુપાળી થઈ શકે છે.
ગરદનની સ્કિન ચહેરા કરતાં ડાર્ક હોય તો ડીપ નેક કપડા પહેરવાથી લઈ મેકઅપ કરવામાં સમસ્યા થાય છે. ડીપ નેક કપડામાં વાળ ઊંચા બાંધેલા હોય ત્યારે ગરદન પર દેખાતી કાળી લાઈનો ખરાબ લાગે છે. અને મેકઅપ કરવામાં પણ ડાર્ક નેકના કારણે સમસ્યા થાય છે. ગરદનની સ્કિન પર કાળી લાઈનો થઈ જવાના કારણોમાં તડકો, પરસેવો, ધૂળ અને ખરાબ સ્કિન કેર જવાબદાર હોય શકે છે.
ગરદનની કાળી સ્કિનને રુપાળી કરવા શું કરવું ?
ગરદન પરનો મેલ દુર કરવા અને કાળી સ્કિનને રુપાળી કરવા માટે 4 વસ્તુની જરુર પડશે. આ 4 વસ્તુઓમાં હળદર, કોફી, દહીં, ટમેટાની પેસ્ટ, ગુલાબજળનો સમાવેશ થાય છે. સૌથી પહેલા હળદરને તવા પર ધીમા તાપે ત્યાં સુધી શેકો જ્યાં સુધી હળદર કાળી ન થઈ જાય. ત્યારબાદ ગેસ બંધ કરી દો અને હળદર ઠંડી થઈ જાય પછી તેમાં કોફી પાવડર, દહીં અને ટમેટાની પેસ્ટ ઉમેરો. આ મિશ્રણને સારી રીતે મિક્સ કરી ચહેરા અને ગરદન પર લગાવો.
શેકેલી હળદરની આ પેસ્ટ તમે કોણી, ઘુંટણ પર પણ લગાડી શકો છો. આ પેસ્ટને બસ 5 મિનિટ લગાવો અને પછી હળવા હાથે 2 મિનિટ મસાજ કરી પાણી વડે પેસ્ટને સાફ કરો. આ પેસ્ટ વિશે એવો દાવો કરવાામાં આવે છે કે પહેલીવારમાં જ તમને સ્કિનમાં ફરક દેખાવા લાગશે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)