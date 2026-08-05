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મેલના કારણે ગરદન પર થયેલી કાળી લાઈનો દુર કરવા રોજ લગાડો આ પેસ્ટ, ગરદન ચહેરા જેવી રુપાળી થઈ જશે

Dark Neck Remedy: તમારી ગરદન પણ ચહેરાની સ્કિન કરતાં ડાર્ક છે ? તો એમાં ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. આ સમસ્યા અનેકને હોય છે. અને સારી વાત તો એ છે કે તમે કેટલીક ઘરેલુ વસ્તુઓની મદદથી ગરદન પર મેલના કારણે બનેલી કાળી લાઈનોને દુર કરી પણ શકો છો. તો ચાલો જાણી લો ગરદનનો મેલ સાફ કરતાં જાદુઈ લેપ વિશે. 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 05, 2026, 01:19 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 01:19 PM IST
મેલના કારણે ગરદન પર થયેલી કાળી લાઈનો દુર કરવા રોજ લગાડો આ પેસ્ટ, ગરદન ચહેરા જેવી રુપાળી થઈ જશે
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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