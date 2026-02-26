Prev
Skin Care: ઘુંટણ અને કોણીની કાળી સ્કિન 7 દિવસમાં નોર્મલ થઈ જશે, દિવસમાં 2 વખત લગાડવાનું શરુ કરો આ વસ્તુ

Get Rid Of Dark Knees and Elbows: સ્લીવલેસ અને શોર્ટ્સ પહેરવાનો સમય નજીક આવી ગયો છે ત્યારે જો તમને પણ ઘુંટણ અને કોણીની કાળી પડેલી સ્કિન જોઈ ટેન્શન થઈ રહ્યું હોય તો ચિંતા છોડી દો. આજથી જ કોણી અને ઘુંટણ પર આ 2 વસ્તુમાંથી કોઈ એક વસ્તુ લગાડવાનું શરુ કરી દો. 7 દિવસમાં સ્કિન એકદમ સાફ થઈ જશે પછી બિંદાસ્ત શોર્ટ્સ અને સ્લીવલેસ કપડા પહેરી શકશો.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Feb 26, 2026, 09:13 AM IST
  • કોણી અને ઘુંટણની સ્કિન ડાર્ક થવાના કારણો વિશે જાણો.
  • ઘુંટણ અને કોણીની સ્કિનને નોર્મલ કરવાના ઉપાય.
  • 3 વસ્તુની મદદથી સાફ થઈ જશે ઘુંટણ અને કોણીની સ્કિન.
     

Get Rid Of Dark Knees and Elbows: ઉનાળામાં યુવતીઓ શોર્ટ્સ અને સ્લીવલેસ કપડા પહેરતી હોય છે. પરંતુ આવા કપડા ત્યારે પહેરી શકાય જ્યારે કોણી અને ઘુંટણની સ્કિન વધારે ડાર્ક ન હોય. દરેક વ્યક્તિની ઘુંટણ અને કોણીની સ્કિન થોડી ડાર્ક લાગે છે પરંતુ કેટલાક લોકોનો આ પાર્ટ વધારે પડતો કાળો દેખાય છે. વધારે પડતી ડાર્ક સ્કિન હોવાના પાછળ કેટલાક કારણો જવાબદાર હોય શકે છે. આજે તમને કોણી અને ઘુંટણની સ્કિન ડાર્ક થઈ જવાના કારણે અને તેના ઉપાયો વિશે જણાવીએ. 

કોણી અને ઘુંટણની સ્કિન ડાર્ક થવાના કારણો

કોણી, ઘુંટણ અને શરીરના અન્ય સાંધા પરની સ્કિનનો ટોન નોર્મલ કરતાં થોડો ડાર્ક લાગે છે તેનું કારણ હોય છે કે આ જગ્યાઓએ ત્વચામાં તેલ ગ્રંથિઓ ઓછી હોય છે. આ સિવાય કોણી અને ઘુંટણ જેવા સાંધા મૂવમેન્ટ કરે ત્યારે ત્વચા ખેંચાતી હોય છે. તેથી અહીંયાની સ્કિન ઢીલી પડેલી હોય છે. કોણી અને ઘુંટણની સ્કિન પર ડ્રાયનેસ પણ વધારે હોય છે. આ સિવાય કોણી અને ઘુંટણની સ્કિન પર ડેડ સ્કિન, મેલ, ધૂળ જમા થઈને પણ ડાર્કનેસ વધારે છે. હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર ઘુંટણ અને કોણીની સ્કિન વિટામિન બી2 એટલે કે રિબોફ્લેવિનની ખામીના કારણે પણ કાળી પડી જાય છે. 

ઘુંટણ અને કોણીની સ્કિન કાળી પડવાના અન્ય કારણો

- ઘુંટણ કે કોણી પર થેયલી ઈજાના કારણે પણ ડાઘ પડી જાય છે.
- ઘુંટણ અને કોણીના ભાગે ત્વચાની સફાઈ કે સંભાળનો અભાવ હોય.
- પિગમેંટેશન વધારે થવાના કારણે ત્વચાનો રંગ ડાર્ક થઈ જાય છે. 
- ત્વચાની ગંભીર સમસ્યાઓમાં પણ ત્વચાનો રંગ ડાર્ક થઈ જાય છે. 

ઘુંટણ અને કોણીની સ્કિનને નોર્મલ કરવાના ઉપાય

કોઈપણ કારણસર કોણી અને ઘુંટણની ત્વચા વધારે પડતી કાળી થઈ ગઈ હોય, તેને નોર્મલ કરવા માટે તમે આ વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરી શકો છો. જો સ્કિન વધારે પડતી કાળી હશે તો તેને નોર્મલ થતા થોડો સમય લાગી શકે છે. જો ડેડ સ્કિન અને સફાઈના અભાવના કારણે સ્કિન ડાર્ક લાગતી હશે તો તે આ ઉપાય કરવાથી થોડા જ દિવસમાં નોર્મલ થવા લાગશે. 

લીંબુ, મધ અને મીઠું

કોણી અને ઘુંટણ પર મધ લીંબુ અને મીઠું લગાડી શકો છો. જરૂરી માત્રામાં મધ અને મીઠું લઈ તેમાં લીંબુનો રસ એડ કરો અને તેનાથી કોણી અને ઘુંટણ પર મસાજ કરો. ત્યારબાદ 10 મિનિટ તેને રાખો. છેલ્લે પાણીથી સાફ કરો. દિવસમાં 2 વખત આ કામ કરો. આ વસ્તુઓ લગાડવાથી ડેડ સ્કિન અને ત્વચા પર જમા ગંદકી દુર થઈ જશે. 

કાચું દૂધ અને હળદર

કોણી અને ઘુંટણની કાળી સ્કિનને સાફ કરવા કાચા દૂધમાં હળદર મિક્સ કરો. આ મિશ્રણને ઘુંટણ અને કોણી પર લગાડો અને 5 મિનિટ મસાજ કરો. 10 મિનિટ પછી સ્કિન સાફ કરો. 

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

