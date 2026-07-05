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મહેંદી પલાળવા માટે આ પાણીનો ઉપયોગ કરશો તો વાળ ઓરેન્જ નહીં કાળા થશે, ટ્રાય કરવા જેવો છે આ નુસખો

Hibiscus Flower For White Hair: શું તમારી સાથે પણ એવું થાય છે કે સફેદ વાળમાં મહેંદી લગાડો તો વાળ ઓરેન્જ દેખાય છે ? આવું થતું હોય તો હવે પછી મહેંદી પલાળવા માટે જાસૂદના ફૂલનું પાણી કાઢી તેનો ઉપયોગ કરજો. આ પાણીમાં મહેંદી પલાળી યુઝ કરશો તો વાળ કાળા કે ડાર્ક બ્રાઉન થશે, પીળા કે ઓરેન્જ નહીં દેખાય. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 05, 2026, 03:47 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 03:47 PM IST
મહેંદી પલાળવા માટે આ પાણીનો ઉપયોગ કરશો તો વાળ ઓરેન્જ નહીં કાળા થશે, ટ્રાય કરવા જેવો છે આ નુસખો
Image Credit: AI imageSource: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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