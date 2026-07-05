/મહેંદી પલાળવા માટે આ પાણીનો ઉપયોગ કરશો તો વાળ ઓરેન્જ નહીં કાળા થશે, ટ્રાય કરવા જેવો છે આ નુસખો

Hibiscus Flower For White Hair: જ્યારે કોઈ માથામાં વધેલા સફેદ વાળને છુપાવવા માટે મહેંદી લગાડે છે તો તુરંત તેની ખબર પડી જાય છે. કારણ કે માથામાં આવેલા સફેદ વાળ કાળા કે બ્રાઉન થવાને બદલે ઓરેન્જ કે લાલ થઈ જાય છે. મહેંદી લગાડી હોય તે વાળના કલર પરથી ખબર પડી જાય છે. આવું એટલા માટે થાય છે કે લોકોને મહેંદી કેવી રીતે પલાળવાની હોય તેની સાચી રીત ખબર નથી. જો તમને મહેંદી કરીને વાળને કાળા કે ડાર્ક બ્રાઉન દેખાડવા હોય તો મહેંદી પલાળતી વખતે તેમાં જાસૂદના પાણીનો ઉપયોગ કરો.
મહેંદીથી વાળને ડાર્ક બ્રાઉન કરવાની રીત
મહેંદી વાળ માટે ગુણકારી છે. મહેંદીનો ઉપયોગ કરવાથી કાળમાં ચમક આવે છે અને પોષણ મળે છે પરંતુ મોટાભાગના લોકો મહેંદી લગાડવાનું એટલા માટે ટાળે છે કે તેનાથી વાળમાં ઓરેન્જ કલર દેખાય છે. આવું ન થાય તે માટે મહેંદી કેવી રીતે પલાળવી આજે તમને જણાવીએ.
મહેંદી પલાળવા માટે જાસૂદના ફૂલનું પાણી
એક નુસખો જે ખૂબ પ્રચલિત છે તે છે મહેંદીમાં જાસુદનું પાણી ઉમેરવું. કહેવાય છે કે મહેંદીની પેસ્ટ બનાવો ત્યારે જાસૂદના પાણીનો ઉપયોગ કરો તેનાથી વાળમાં ઘાટો રંગ દેખાશે. જાસૂદના ફૂલનો ઉપયોગ કરવા માટે બે થી ત્રણ તાજા જાસૂદના ફૂલ અને તેના થોડા પાન લઈ લેવા. આ વસ્તુઓને એક ગ્લાસ પાણીમાં ધીમા તાપે ઉકાળો. જાસૂદના ફૂલનો રંગ પાણીમાં આવી જાય એટલે ગેસ બંધ કરી દો અને પાણીને ઠંડુ થવા દો.
વાળને કાળા કરવા માટે મહેંદી કેવી રીતે પલાળવી?
ત્યાર પછી મહેંદી પલાળવાનો સમય થાય એટલે લોઢાનું વાસણ લઈ તેમાં વાળની લંબાઈ અનુસાર મહેંદી પાવડર લેવો. હવે આ મહેંદી પાવડરને પલાળવા માટે જાસૂદનું પાણી ઉમેરો અને પેસ્ટ તૈયાર કરો. મહેંદી ને ઢાંકીને એક રાત રાખો. બીજા દિવસે સવારે વાળમાં મહેંદી લગાવો. મહેંદી લગાડ્યા પછી દોઢથી બે કલાક તેને વાળમાં રહેવા દો. બે કલાક પછી ફક્ત પાણીથી મહેંદી સાફ કરી લો.. મહેંદી લગાડી હોય તે દિવસે તુરંત શેમ્પુ કરવું નહીં શેમ્પુ હંમેશા બીજા દિવસે કરવું જેથી વાળમાં બરાબર રંગ આવે.
જાસૂદનું પાણી કેવી રીતે અસર કરે ?
જાસૂદના પાનના પાણીથી મહેંદીની પેસ્ટ બનાવવાથી ઘણા બધા ફાયદા થાય છે જેમાં સૌથી મોટો ફાયદો છે કે આ મિશ્રણથી વાળ ઓરેન્જ કે લાલ નથી દેખાતા તેનાથી વાળનો રંગ ડાર્ક બ્રાઉન કે કાળો થાય છે સાથે જ વાળને પોષણ મળે છે. જાસૂદના ફૂલ અને મહેંદી નું કોમ્બિનેશન વાળ ખરવાની તકલીફ પણ ઘટાડે છે અને વાળનું ગ્રોથ પણ વધારે છે. આ નુસખો અસરકારક છે કે નહીં તે તો તમે ટ્રાય કરીને જ કહી શકશો.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)