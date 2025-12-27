Prev
Skin Care: સ્કિન પર આવશે ડબલ ગ્લો, મધમાં આ સફેદ વસ્તુ મિક્સ કરી લગાડી લો, ત્વચા થઈ જશે સ્મુધ અને સોફ્ટ

Skin Care Tips: જો તમે એક પણ રુપિયાનો ખર્ચ કર્યા વિના તમારી સ્કિનનો ગ્લો ડબલ કરવા માંગો છો તો મધ સાથે આ સફેદ વસ્તુ મિક્સ કરી ચહેરા પર લગાડવાનું શરુ કરો. આ ફેસ માસ્ક લગાડવાથી ફેશિયલ કરાવ્યા વિના ફેશિયલ જેવો ગ્લો મળશે.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Dec 27, 2025, 04:37 PM IST

Skin Care Tips: આજકાલ યુવતીઓ પોતાની સ્કીનને સુંદર બનાવવા માટે અલગ અલગ પ્રકારની વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરે છે જેમાં મેકઅપ ક્રીમ થી લઈને ફેસપેક નો સમાવેશ થાય છે મોટાભાગે યુવતીઓ આ બધી જ વસ્તુઓ માર્કેટમાંથી રેડીમેડ લઈ લેતી હોય છે. પરંતુ જે લોકોની સ્કિન સેન્સેટિવ હોય તેવો કેમિકલ યુક્ત પ્રોડક્ટનો ઉપયોગ કરવાનું ટાળે છે. તો વળી કેટલીક યુવતીઓ પ્રોડક્ટ મોંઘી હોવાના કારણે પણ ખરીદી શકતી નથી. તો તેનો મતલબ એવો નથી કે તમે સ્કીન કેર કરી ન શકો. 

શિયાળામાં જો તમે સ્કીન કેર કરવા માંગો છો તો તેના માટે વધારે ખર્ચ કરવો જરૂરી નથી તમે ઘરમાં રહેલી કેટલીક સામાન્ય વસ્તુના કોમ્બિનેશન તૈયાર કરીને પણ સ્કીન કેર કરી શકો છો. મોટાભાગની યુવતીઓને એ વાતનો ખ્યાલ હોતો નથી કે સ્કીન માટે જરૂરી કઈ વસ્તુને કેવી રીતે અપ્લાય કરવાની હોય. આજે તમને મધ વિશે જણાવીએ. મધ એવી વસ્તુ છે જે શિયાળામાં ત્વચા માટે વરદાન સમાન સાબિત થઈ શકે છે. શિયાળામાં તમે મધ વડે સ્કીન કેર કરો છો તો તમને સ્કિન પર ડબલ ગ્લો ઝડપથી જોવા મળશે. તો ચાલો જણાવીએ મધને કેવી રીતે સ્કીન પર અપ્લાય કરવું. 

જો તમે સ્કીન પર ગ્લો વધારવા માંગો છો તો સૌથી પહેલા એક વાટકીમાં એક ચમચી મધ લો અને થોડી મલાઈ ઉમેરો બંને વસ્તુને મિક્સ કરી પેસ્ટ બનાવો. તમે ઈચ્છો તો આ મિશ્રણમાં ગુલાબજળ પર ઉમેરી શકો છો. આ પેસ્ટને ચહેરા અને ગરદન પર સારી રીતે લગાવો. 

શિયાળામાં તમે તમારી સ્કિનને મુલાયમ અને ગ્લોઇંગ બનાવવા માંગો છો તો મધમાં મલાઈ ઉમેરીને સ્કિન પર લગાવો અને 15 મિનિટ સુધી રહેવા દો ત્યાર પછી હુંફાળા પાણીથી ચહેરો સાફ કરી લો. 

મધ અને મલાઈ ચહેરાની ગંદકી સાફ કરશે સ્કીનને જરૂરી પોષણ આપશે અને ત્વચાને મુલાયમ બનાવશે. જો તમારી સ્કિનની ત્વચા ફાટી ગઈ હશે તો તેને પણ મધ અને મલાઈ રીપેર કરશે. આ ફેસપેકને તમે અઠવાડિયામાં ત્રણ દિવસ લગાવી શકો છો. 

આ ફેસપેક લગાડવાથી ચહેરાની ડ્રાયનેસ અને ત્વચા પર દેખાતી કાળી ઝાંઈથી છુટકારો મળી જાય છે. મધ અને મલાઈને ચહેરા પર લગાડવાથી સ્કીન સુંદર દેખાય છે.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

