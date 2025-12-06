Dry Skin: શિયાળામાં સ્કિન પર લગાડી શકો છો આ 5 વસ્તુઓ, ફાટેલી અને ડ્રાઈ સ્કિન થઈ જશે બેબી સોફ્ટ
Get Rid Of Dry Skin In Winter: શિયાળાની ઋતુમાં સૌથી મોટો પડકાર હોય છે સ્કિનને હાઈડ્રેટ રાખવી અને ડ્રાઈ થતા બચાવવી. ઠંડી હવાના કારણે સ્કિન ફાટી જાય છે. જેના કારણે સ્કિન ખરાબ દેખાય છે અને તકલીફ પણ થાય છે. આજે તમને જણાવીએ એવી 5 નેચરલ વસ્તુઓ વિશે જેને લગાડવાથી સ્કિન શિયાળામાં પણ સોફ્ટ રહે છે.
Get Rid Of Dry Skin In Winter: શિયાળામાં ઠંડી હવાના કારણે ત્વચા પર ડ્રાઇનેસ વધવા લાગે છે. આ ઋતુમાં મોટાભાગના લોકોને સ્કિન ફાટેલી અને ડ્રાય દેખાતી હોય છે. જો યોગ્ય વસ્તુ સાથે સ્કિનની માવજત કરવામાં ન આવે તો સ્કિન ફાટવા લાગે છે અને તકલીફ પણ થાય છે. શિયાળામાં ફક્ત ચહેરાની ત્વચા જ નહીં પરંતુ હાથ, પગ અને ખાસ કરીને એડીઓ પણ ફાટતી હોય છે. આ સમયે જો સ્કિન પર યોગ્ય વસ્તુ લગાડવામાં ન આવે તો સ્કિન વધારે ડ્રાય અને બેજાન થઈ જાય છે. ઘણી વખત સ્કિન પર સફેદ પોપડી બનવા લાગે છે. આવું ન થાય તે માટે શું લગાડવું આજે તમને જણાવીએ.
શિયાળામાં સ્કિન કેર કરવા માટે તમે 5 વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરી શકો છો. આ પાંચ વસ્તુઓ એકદમ નેચરલ છે અને તેને ચહેરા પર લગાડવાથી ડ્રાયનેસની સમસ્યા દૂર થઈ જાય છે. આ વસ્તુઓ એવી છે જેને ફક્ત ચહેરા પર જ નહીં પરંતુ એડી અને હાથ પગ પર પણ લગાડી શકો છો.
એલોવેરા જેલ
ત્વચાની સુંદરતા વધારવા માટે એલોવેરા જેલનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. એલોવેરા જેલ લગાડવાથી ચહેરાની ડ્રાઇનેસ દૂર થાય છે. તમે એલોવેરા જેલ હાથ, પગ અને એડી પર પણ લગાવી શકો છો. એલોવેરા જેલમાં મોઈશ્ચુરાઇઝિંગ ગુણ હોય છે જે સ્કીનમાં નમી બનાવી રાખે છે.
નાળિયેર તેલ
નાળિયેર તેલ સ્કીન અને વાળ બંને માટે ફાયદાકારક છે. તેનાથી ચહેરાને ડ્રાઇનેસ દૂર થઈ જાય છે. નાળિયેર તેલને પણ તમે એડી સહિત આખા શરીર પર લગાડી શકો છો.
મધ
શિયાળામાં ચહેરાની સ્કિનની ડ્રાઇનેસ દૂર કરવા માટે મધ ચહેરા પર લગાવી શકો છો. મધનો ઉપયોગ કરવાથી સ્કિન સોફ્ટ અને શાઈની બની જાય છે.
ગુલાબજળ
ગુલાબજળ નો ઉપયોગ કરવાથી ચહેરાની સ્કીન હાઇડ્રેટ અને મોઈશ્ચુરાઈઝ રહે છે. ગુલાબજળ ચહેરા પર લગાડવાથી ચહેરાની ડ્રાઇનેસ દૂર થઈ જાય છે અને ત્વચા પર ગુલાબી નિખાર પણ આવે છે.
વિટામીન ઈ
સ્કીન માટે વિટામિન ઈ ઓઇલ પણ બેસ્ટ છે. ડ્રાય અને બેજાન ત્વચાથી છુટકારો મેળવવા માટે વિટામીન ઈ ઓઇલ તમે લગાડી શકો છો.
