/Pigmentation: જાયફળમાં આ વસ્તુ ઉમેરી લગાડવાનું શરુ કરો, ચહેરા પર દેખાતા કાળા ડાઘ નીકળી જશે, સ્કિન દેખાશે ઈવનટોન

Pigmentation Removal Tips: ચહેરા પર દેખાતા કાળા ડાઘ જેને પિગમેન્ટેશન કહેવાય છે તે ચહેરાની સુંદરતાને ખરાબ કરે છે. પિગમેન્ટેશનના કારણે મેકઅપ પણ સારો લાગતો નથી. પિગમેન્ટેશનના કારણે સ્કિનનો ટોન અનઈવન લાગે છે. આ સમસ્યાને દુર કરવાના અચૂક ઘરેલુ ઉપાય આજે તમને જણાવીએ. ઘરના રસોડામાં રહેલી 2 વસ્તુની મદદથી સ્કિન પરથી પિગમેન્ટેશન દુર કરી શકાય છે.
ચહેરા પર પિગમેન્ટેશન થવાના કારણો ?
ચહેરા પર પિગમેન્ટેશન થવાનું મુખ્ય કારણ ત્વચામાં મેલાનિન નામનું તત્વ વધી જવું હોય છે. મેલાનિનના અસંતુલિત ઉત્પાદનના કારણે ચહેરા પર કાળા ડાઘ દેખાવા લાગે છે. આ સમસ્યા ગાલ અને કપાળ પર વધારે દેખાતી હોય છે. આ સિવાય પિગમેન્ટેશન તડકાના સંપર્કના કારણે, હોર્મોનલ ફેરફારના કારણે, ખીલના ડાઘના કારણે અને વધતી ઉંમરના કારણે પણ વધારે પ્રમાણમાં થઈ શકે છે. કોઈપણ કારણસર પિગમેન્ટેશન થયું હોય તેને દુર કરવા માટેનો ઘરેલુ ઈલાજ આજે તમને જણાવીએ.
જાયફળ અને દૂધથી દુર થશે પિગમેન્ટેશન
ચહેરા પરનું પિગમેન્ટેશન દુર કરવું હોય તો તેના માટે જાયફળ અને દૂધ બેસ્ટ છે. વર્ષોથી સ્કિન કેરમાં જાયફળનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. જાયફળ સ્કિનને ઈવનટોન કરવામાં અને ડેડ સ્કિન દુર કરવામાં મદદ કરી શકે છે. જો તમારા ચહેરા પર પિગમેન્ટેશન વધારે પ્રમાણમાં દેખાય છે તો આજથી જ આ ઉપાય કરવાનું શરુ કરો. આ ઉપાય કરવા માટે જાયફળ અને કાચા દૂધની જરૂર પડશે.
જાયફળ અને દૂધનું માસ્ક
પિગમેન્ટેશન દુર કરવા માટેનુંમાસ્ક બનાવવા માટે સૌથી પહેલા જાયફળનો પાવડર કરી લો. આ પાવડરમાં કાચું દૂધ ઉમેરો. જાયફળ પાવડરને દૂધમાં 2 મિનિટ પલાળી રાખો અને ત્યારબાદ તેમાં થોડું ગુલાબજળ મિક્સ કરો. હવે આ પેસ્ટને સાફ ચહેરા અને ગરદન પર લગાડો. આ પેસ્ટને 10 મિનિટ સુકાવા દો અને ત્યારબાદ 5 મિનિટ હળવા હાથે મસાજ કરો. મસાજ કરી ચહેરાને ઠંડા પાણીથી સાફ કરો. છેલ્લે સ્કિન પર મોઈશ્ચુરાઈઝર અપ્લાય કરો.
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સપ્તાહમાં 2 વખત આ રીતે ચહેરા પર જાયફળ અને કાચુ દૂધ લગાડો. તમે જોશો કે ચહેરા પરથી પિગમેન્ટેશન ધીરે ધીરે ઓછું થતું હશે. પિગમેન્ટેશન ઓછું કરવા માટે તમે અન્ય વસ્તુઓનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. જેમકે સ્કિન પર બટેટાનો રસ લગાડો, અથવા તુલસીના રસમાં મધ ઉમેરીને પણ અપ્લાય કરી શકો છો. કોઈપણ ઉપાય ટ્રાય કરો તેના માટે સૌથી પહેલા પેચ ટેસ્ટ કરી લેવો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)