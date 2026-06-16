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Pigmentation: જાયફળમાં આ વસ્તુ ઉમેરી લગાડવાનું શરુ કરો, ચહેરા પર દેખાતા કાળા ડાઘ નીકળી જશે, સ્કિન દેખાશે ઈવનટોન

Pigmentation Removal Tips: ચહેરા પર દેખાતા કાળા ડાઘ ઘર બેઠા નોર્મલ વસ્તુઓની મદદથી દુર કરવા હોય તો આ કામ શક્ય છે. અમુક વસ્તુઓ એવી છે જેને ચહેરા પર લગાડવામાં આવે તો સ્કિન પરથી ડાઘ નીકળી જાય છે અને સ્કિન ઈવનટોન દેખાય છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 16, 2026, 02:49 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 02:50 PM IST
Pigmentation: જાયફળમાં આ વસ્તુ ઉમેરી લગાડવાનું શરુ કરો, ચહેરા પર દેખાતા કાળા ડાઘ નીકળી જશે, સ્કિન દેખાશે ઈવનટોન
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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જાયફળમાં આ વસ્તુ ઉમેરી લગાડવાનું શરુ કરો, ચહેરા પર દેખાતા કાળા ડાઘ નીકળી જશે
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