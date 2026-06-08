/Potato Storage Hack: સમારેલા બટેટા પર આ વસ્તુ લગાડી ઠંડા પાણીમાં રાખી દો, 24 કલાક સુધી બટેટા કાળા નહીં પડે

Potato Storage Hack: બટેટા એવું શાક છે જેને સમાર્યા પછી તે કાળા પડવા લાગે છે. બાફેલા બટેટાને ફ્રિજમાં રાખવા સરળ છે પરંતુ કાચા બટેટા જો વધારે સમારાઈ ગયા હોય તો તેને યોગ્ય રીતે રાખવામાં ન આવે તો તે કાળા પડી જાય છે. સમારેલા બટેટા 24 કલાક સુધી એવાને એવા રહે અને કાળા ન પડે તે માટે આજે તમને સરળ ટીપ્સ વિશે જણાવીએ. આ ટીપ્સ ફોલો કરશો તો બટેટા સમારેલા હશે તો પણ કાળા નહીં પડે. આ રીતે તમે અડધા બટેટાને પણ ફ્રિજમાં સ્ટોર કરી શકો છો. જો ક્યારેય સવારે વહેલી રસોઈ કરવી હોય તો રાત્રે બટેટા સમારી આ રીતે ફ્રીજમાં રાખી દેશો તો બીજા દિવસ સવાર સુધી બટેટા એવા રહેશે.
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સમારેલા બટેટા કાળા ન પડે તે માટે શું કરવું ?
1. સમારેલા બટેટા 24 કલાક સુધી કાળા ન પડે તે રીતે રાખવા હોય એક વાટકીમાં એક ચમચી વિનેગર અને એક ચમચી લીંબુ મિક્સ કરો. આ મિશ્રણને બટેટા પર લગાવી દો. ત્યાર પછી બટેટાને કાચના એર ટાઈટ કન્ટેનરમાં ભરીને ફ્રિજમાં રાખી દો.
2. જો તમારાથી વધારે બટેટા કટ થઈ ગયા હોય અને તેનો ઉપયોગ કરવાનો ન હોય તો સમારેલા બટેટાને તુરંત જ પાણીમાં રાખી દો. પાણીમાં રાખી દેવાથી બટેટા ત્રણથી ચાર કલાક સુધી કાળા પડતા નથી.
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3. બટેટાને રાત સુધી ફ્રેશ રાખવા હોય તો સમારેલા બટેટાને ઠંડા પાડીમાં પલાળો અને ત્યાર પછી બટેટાને ફ્રિજમાં મૂકી દો.. ધ્યાન રાખવું કે પાણીમાં બટેટા સંપૂર્ણ રીતે ડૂબેલા રહે.
આ ત્રણે રીતે તમે સમારેલા બટેટા રાખશો તો કલાકો સુધી કાળા નહીં પડે. પાણીમાં પલાળેલા બટેટાનો ઉપયોગ કરવો હોય તો એક વાતનું ધ્યાન રાખવું બટેટાને પાણીમાંથી કાઢીને કપડામાં સારી રીતે કોરા કરી લેવા અને પછી જ તેનો ઉપયોગ કરવો. શક્ય હોય ત્યાં સુધી સમારેલા બટેટાને ફ્રીજમાં જ મૂકી દેવા. જો રૂમ ટેમ્પરેચર પર વધારે સમય બટેટા બહાર રહે છે તો તેમાંથી વાસ આવે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)