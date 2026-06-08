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  • /Potato Storage Hack: સમારેલા બટેટા પર આ વસ્તુ લગાડી ઠંડા પાણીમાં રાખી દો, 24 કલાક સુધી બટેટા કાળા નહીં પડે

Potato Storage Hack: સમારેલા બટેટા પર આ વસ્તુ લગાડી ઠંડા પાણીમાં રાખી દો, 24 કલાક સુધી બટેટા કાળા નહીં પડે

Potato Storage Hack: જો તમે ક્યારેક બટેટા વધારે સમારી લીધા હોય, અથવા બટેટા સમાર્યા પછી તેનો ઉપયોગ કરવાનું ન થાય તો પછી તેને સાચવવા આ ટીપ્સ ફોલો કરો. આ ટીપ્સ ફોલો કરશો તો બટેટા 24 કલાક સુધી કાળા નહીં પડે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 08, 2026, 04:27 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 04:27 PM IST
Potato Storage Hack: સમારેલા બટેટા પર આ વસ્તુ લગાડી ઠંડા પાણીમાં રાખી દો, 24 કલાક સુધી બટેટા કાળા નહીં પડે

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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