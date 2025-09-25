Beauty Tips: સવારે ચહેરા પર લગાડી લો આ સફેદ વસ્તુ, આખો દિવસ સ્કિન રહેશે એકદમ સોફ્ટ અને બ્રાઈટ
Beauty Tips: સ્કિનને ગ્લોઈંગ અને ચમકદાર રાખવાના નુસખા યુવતીઓ શોધતી હોય છે. આજે તમને આ કામ માટે સૌથી બેસ્ટ અને અસરદાર ઉપાય જણાવી દઈએ. આ રીતે સ્કિન આખો દિવસ ગ્લો કરતી રહેશે.
Beauty Tips: આજકાલ લોકો પોતાના કામમાં એટલા વ્યસ્ત થઈ ગયા છે કે તેઓ પોતાની સ્કીનનું ધ્યાન રાખવા માટે પણ સમય કાઢતા નથી. તડકો, પ્રદુષણ અને પોષણના અભાવના કારણે સ્કીનની ચમક ધીરે ધીરે ઓછી થવા લાગે છે. આ સ્થિતિમાં ત્વચાનો નેચરલ ગ્લો જાળવી રાખવા માટે ઘરેલુ વસ્તુનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. તડકો પ્રદુષણ અને પોષણના અભાવના કારણે તમારી ત્વચા પણ ડલ થઈ ગઈ હોય તો યોગ્ય સ્કિન કે રૂટીન અપનાવવાથી ત્વચાને ફાયદો થઈ શકે છે. આજે તમને આવી જ એક ઘરેલુ વસ્તુ વિશે જણાવીએ જેને ચહેરા પર લગાડવાથી ચેહરા પર ચમક વધે છે.
ત્વચાને પોષણ આપીને ત્વચાની કુદરતી ચમક વધારવાનું કામ મલાઈ કરી શકે છે. જો તમે ત્વચા પર મલાઈ લગાડવાનું રાખો છો તો તેનાથી ત્વચાની ઘણી બધી સમસ્યા પણ ઓછી થઈ જાય છે. સવારના સમયે ચહેરા પર મલાઈ લગાડવાથી ડાઘ ધબા ધીરે ધીરે ઓછા થવા લાગે છે. મલાઈ લગાડવાથી ત્વચાને અંદરથી પોષણ મળે છે.
મલાઈ નો ઉપયોગ રોજ 3 અઠવાડિયા સુધી કરવામાં આવે તો ત્વચાની અંદરની ગંદકી અને બેક્ટેરિયા દૂર થઈ જાય છે. ચહેરા પર મલાઈ લગાડવાથી સ્કીન ગ્લોઇંગ દેખાય છે અને સુંદરતા વધવારવામાં મદદ મળે છે.
જો તમે ઈચ્છા હોય કે તમારો ચહેરો આખો દિવસ ચમકતો અને સુંદર દેખાય તો સવારના સમયે થોડી મલાઈ લઈને ચહેરા પર સારી રીતે લગાવો અને પાંચ મિનિટ માટે મસાજ કરો. તમે ઈચ્છો તો મલાઈમાં હળદર પણ મિક્સ કરી શકો છો. રોજ સવારે હળદર અને મલાઈથી ચહેરા પર મસાજ કરવાથી સ્કીન ચમકદાર બને છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
