Beauty Tips: ફેરનેસ ક્રીમને ભુલાવી દેશે આ 4 વસ્તુ, રોજ ચહેરા પર લગાડો, ડલ સ્કિન પણ 7 દિવસમાં ચમકવા લાગશે
Beauty Tips: ચહેરાને ચમકાવવા માટે યુવતીઓ હજારો રુપિયા ખર્ચી અલગ અલગ ટ્રીટમેન્ટ કરાવતી હોય છે અને અલગ અલગ સ્કિન કેર પ્રોડક્ટનો યુઝ પણ કરે છે. પરંતુ જો આ ઝંઝટમાં ન પડવું હોય તો તમે ફક્ત આ 4 ફેસપેકનો ઉપયોગ શરુ કરી દો. તમને ગણતરીના દિવસોમાં સ્કિન પર તેની અસર દેખાવા લાગશે.
Beauty Tips: આજના સમયમાં દરેક વ્યક્તિ ગ્લોઈંગ સ્કિન ઈચ્છે છે. ખાસ કરીને યુવતીઓ સ્કિન કેર પર વધારે ધ્યાન આપતી હોય છે.. ત્વચા પર ડલનેસ ન દેખાય અને ત્વચા સુંદર દેખાય તે માટે અલગ અલગ પ્રકારની વસ્તુઓનો ઉપયોગ પણ કરવામાં આવે છે. જેમની સ્કિન ડલ દેખાતી હોય, સ્કીન પર ડાઘ હોય કે પછી ડાર્ક સર્કલ વધી ગયા હોય તેઓ અલગ અલગ પ્રકારની ટ્રીટમેન્ટ અને અલગ અલગ પ્રકારના પ્રોડક્ટનો ઉપયોગ કરીને સ્કીનને સુંદર બનાવવાનો પ્રયત્ન કરતા હોય છે. પરંતુ તેમ છતાં કેટલીક સમસ્યાનું સમાધાન મળતું નથી અને જોઈએ તેવું રીઝલ્ટ પણ દેખાતું નથી. જો તમારી સ્કિન પર પણ ડલનેસ હોય, એકને ના ડાઘ હોય, કરચલીઓ પડવા લાગી હોય કે પછી આંખ નીચે ડાર્ક સર્કલ વધી ગયા હોય તો તેને દૂર કરવાનો નેચરલ રસ્તો આજે તમને જણાવીએ.
તમારે વધારે કંઈ કરવાની પણ જરૂર નથી ફક્ત મુલતાની માટીથી બનતા 4 અલગ અલગ ફેસપેકનો ઉપયોગ ત્વચાની સમસ્યા અનુસાર કરવાનો છે. આ ફેસપેકમાંથી કોઈપણ ફેસપેકનો ઉપયોગ શરૂ કરી દેશો તો 7 દિવસની અંદર જ રીઝલ્ટ જોવા મળશે. આ વસ્તુઓ એકદમ નેચરલ છે અને તેનાથી આડઅસર પણ થતી નથી. મુલતાની માટીથી બનતા આ ફેસપેકનો ઉપયોગ યુવકો પણ કરી શકે છે.. આ ફેસપેક ત્વચાનો રંગ સાફ કરે છે અને ત્વચા પર ગ્લો વધારે છે.. તેનાથી ત્વચાની અંદર છુપાયેલી ગંદકી અને ડેડ સ્કિન નીકળી જાય છે જેના કારણે ચહેરા પર ચમક દેખાય છે. સૌથી સારી વાત એ છે કે આ ફેસપેક તુરંત રિઝલ્ટ આપે છે.
આ ફેસપેક અસર કરે છે કે નહીં તે જાણવું હોય તો ફેસપેકનો ઉપયોગ શરૂ કર્યા પહેલા એક ફોટો લઈ લો અને ફેસપેકનો ઉપયોગ કર્યા પછી ચહેરાનો ફોટો લો. તમને તમારી જ સ્કીનમાં જમીન આસમાનનું અંતર દેખાશે. આવું એટલા માટે કે આ ફેસપેકનો ઉપયોગ કરવાથી ત્વચા પર જામેલી ટૈનિંગ અને મેલ ધીરે ધીરે નીકળવા લાગશે. જેના કારણે ત્વચાનો રંગ સાફ દેખાશે અને સ્કીન પણ ચમકદાર દેખાશે. પ્રદૂષણ અને ખરાબ આહારના કારણે ડેમેજ થયેલી સ્કિન આ ફેસપેકથી રીપેર થવા લાગશે જેની અસર ચહેરા પર દેખાશે. આ ફેસપેકથી ચહેરા પર થયેલા ખીલ અને એકને ના ડાઘ પણ ધીરે ધીરે દૂર થઈ શકે છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ મુલતાની માટીના ચાર સરળ નુસખા વિશે જે તમારી સ્કિનની કાયાપલટ કરી શકે છે.
મુલતાની માટી અને દહીં
મુલતાની માટી અને દહીંનું કોમ્બિનેશન સૌથી બેસ્ટ ગણાય છે. આ નુસખો અપનાવીને તમે ચહેરા પરના ટૈનિંગને દૂર કરી શકો છો.. દહીં અને મુલતાની માટીનો ઉપયોગ તમે શરીર પર પણ કરી શકો છો તેનાથી સ્કીનમાં નેચરલ ચમક આવે છે.. મુલતાની માટીના પાવડરમાં દહીં મિક્સ કરીને તેને બસ ચહેરા પર અપ્લાય કરી લો. 10 થી 15 મિનિટ પછી ઠંડા પાણીથી ચહેરો સાફ કરી લો. આ નુસખો ત્વચા માટે સૌથી બેસ્ટ ગણાય છે.
મુલતાની માટી અને ગુલાબજળ
મુલતાની માટી સાથે ગુલાબજળ મિક્સ કરીને પણ લગાડી શકો છો. મુલતાની માટી લઈ તેમાં ગુલાબજળ મિક્સ કરી પેસ્ટ બનાવો અને આ પેસ્ટને ચહેરા તેમજ ગરદન પર લગાવો. 10 થી 15 મિનિટ પછી તમે ઠંડા પાણીથી ચહેરો સાફ કરી લો તમને ચહેરા પર તાજગી અને ગ્લો તુરંત દેખાશે. ગુલાબજળ અને મુલતાની માટી લગાડવાથી ત્વચા ખીલી ખીલી દેખાય છે.
મુલતાની માટી અને ચોખાનો લોટ
મુલતાની માટી અને ચોખાનો લોટ સૌથી બેસ્ટ કોમ્બિનેશન છે. આ ફેસપેક એવા લોકો માટે બેસ્ટ છે જેમના ચહેરા પર ડેડ સ્કિન સેલ્સ જામી ગયા છે. મુલતાની માટી અને ચોખાનો લોટ લગાડવાથી ડેડ સ્કીન સેલ્સ હટાવવામાં મદદ મળે છે. આ ફેસપેક નેચરલ સ્ક્રબની જેમ કામ કરે છે જે ત્વચાની ઉપર જામેલી ગંદકીને એકવારમાં સાફ કરી નાખે છે. મુલતાની માટીમાં ચોખાનો લોટ મિક્સ કરી પાણીથી પેસ્ટ બનાવો આ પેસ્ટને ચહેરા અને ગરદન પર લગાવો. આ પેસ્ટ સુકાઈ જાય પછી હળવા હાથે મસાજ કરી તેને સાફ કરી નાખો..
મુલતાની માટી અને એલોવેરા જેલ
મુલતાની માટી અને એલોવેરા જેલ પણ બેસ્ટ કોમ્બિનેશન છે.. મુલતાની માટીમાં એલોવેરા જેલ મિક્સ કરીને લગાડવાથી ખીલની સમસ્યાથી રાહત મળી શકે છે. આ કોમ્બિનેશનથી ખીલના ડાઘ પણ ઓછા થવા લાગે છે. મુલતાની માટીમાં એલોવેરા જેલ મિક્સ કરીને ચહેરા પર રોજ લગાડી શકો છો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
