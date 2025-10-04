Glowing Skin: ચહેરા પર અત્યારથી એકાંતરા લગાડો આમાંથી કોઈ એક ફેસપેક, દીવાળી પર ફેશિયલ કરાવવાની જરૂર નહીં પડે
Glowing Skin: દિવાળીનો તહેવાર આવવાનો છે અને આ સમયે ચહેરા પર ગોલ્ડન ગ્લો દેખાય તે માટે શું કરવું આજે તમને જણાવી દઈએ. જો તમે આ ફેસ માસ્ક અત્યારથી લગાડવાનું શરુ કરી દેશો તો દિવાળી પર તમારી સુંદરતામાં ચાર ચાંદ લાગી જશે.
Glowing Skin: તહેવારોની મોસમ શરૂ થઈ ગઈ છે. આ સમયે એવો હોય છે જ્યારે દરેક વ્યક્તિ ઈચ્છે કે તેનો ચહેરો ચમકદાર અને આકર્ષક દેખાય. તેના માટે યુવતીઓ મોંઘા બ્યુટી પ્રોડક્ટ અને ટ્રીટમેન્ટનો ઉપયોગ પણ કરે છે પરંતુ જરૂરી નથી કે તમે બ્યુટી પ્રોડક્ટ પાછળ હજારો રૂપિયાનો ખર્ચ કરો. તમે ઘરમાં રહેલી સામાન્ય વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરીને પણ ચમત્કારી લેપ બનાવી શકો છો. આજે તમને આવા જ કેટલાક લેપ વિશે જણાવીએ જેને અત્યારથી જ ચહેરા પર લગાડવાનું શરૂ કરી દેશો તો દિવાળી સમયે તમારે ફેશિયલ પણ કરાવવું નહીં પડે.
હળદર અને દહીં
હળદર ત્વચાને નિખારે છે અને ડાઘ-ધબ્બા દૂર કરવામાં મદદ કરે છે. દહીં પણ દરેક ઘરમાં સરળતાથી મળી રહે છે. ઘરે જમાવેલું તાજુ દહીં એક ચમચી લઇ તેમાં હળદર ઉમેરી આ મિશ્રણને ચહેરા પર લગાવો. 15 મિનિટ પછી હુંફાળા પાણીથી ચહેરો સાફ કરી લો. આ લેપ ત્વચાને મુલાયમ અને ચમકદાર બનાવશે. સાથે જ હળદરના ગુણ ખીલને થતા પણ અટકાવશે..
ચણાનો લોટ અને દૂધ
દાદી નાનીના સમયથી ચણાના લોટનો ઉપયોગ ત્વચાની સુંદરતા વધારવામાં કરવામાં આવે છે. બે ચમચી ચણાના લોટમાં થોડું કાચું દૂધ અને એક ચમચી ગુલાબજળ મિક્સ કરી પેસ્ટને ચહેરા પર અને ગરદન પર સારી રીતે લગાવો. 20 મિનિટ પછી હળવા હાથે મસાજ કરતા કરતા ચહેરો સાફ કરવો. આ લેપ ત્વચાની ગંદકી સાફ કરશે અને ચહેરા પર ચમક વધારશે.
મધ અને કેળા
કેળા ત્વચાને પોષણ આપે છે અને મધ મોઈશ્ચર જાળવે છે. એક પાકા કેળાની પેસ્ટ બનાવી તેમાં એક ચમચી મધ મિક્સ કરી આ લેપને ચહેરા પર અને ગરદન પર લગાવો. 10 થી 15 મિનિટ પછી ચહેરાને ઠંડા પાણીથી સાફ કરો. આ લેપ ડ્રાઇ સ્કીન ધરાવતા લોકો માટે બેસ્ટ છે
ચંદન અને ગુલાબજળ
ચંદન પાવડર ત્વચાને ઠંડક આપે છે અને ગુલાબજળ તાજગી જાળવે છે. બે ચમચી ચંદન પાવડરમાં ગુલાબજળ મિક્સ કરી પેસ્ટ બનાવી લો, આ પેસ્ટને ચહેરા પર સારી રીતે લગાવો. 15 મિનિટ પછી ચહેરો ધોઈ લેવો. આ લેપ તમારી ત્વચાને ગોરી અને ચમકદાર બનાવશે.
