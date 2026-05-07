/Neem Face Pack: ફેસ પર વારંવાર ફોડલીઓ થતી હોય તો લીમડાના પાનની પેસ્ટ લગાડો, સ્કિન થઈ જશે એકદમ ક્લીયર

Neem Face Pack: ઉનાળામાં સ્કિન પ્રોબ્લેમ વધી જતી હોય છે. સારી વાત એ છે કે કડવા લીમડાની મદદથી આવી સ્કિન પ્રોબ્લેમને દુર કરી શકાય છે. આજે તમને સનબર્ન, પિંપલ, અળાઈ સહિતની સ્કિન પ્રોબ્લેમને દુર કરે તેવા ફેસપેક વિશે જાણકારી આપીએ.
Neem Face Pack: ઉનાળામાં અલગ અલગ પ્રકારની સ્કીન પ્રોબ્લેમ વધી જાય છે. તડકાના કારણે સનબર્ન, ટેનિંગ થવાનું રિસ્ક વધી જાય છે તો સાથે જ ગરમ હવા, ધૂળ વગેરેના કારણે ચહેરા પર ખીલ, ફોડલીઓ, અળાઈ નીકળે છે. ઉનાળામાં થતી આ પ્રકારની સ્કિન પ્રોબ્લેમ થી બચવા માટે જો તમને કોઈ એક સમાધાનની જરૂર હોય તો આ જાણકારી તમારા માટે કામની છે.
ગરમીના કારણે થતી સ્કીન પ્રોબ્લેમથી બચવા માટે લીમડાના પાનનો ઉપયોગ ઉનાળામાં કરી શકાય છે. ઉનાળામાં લીમડાના પાનનો સ્કીન કેરમાં ઉપયોગ કરવાથી દરેક પ્રકારની ત્વચાની સમસ્યાથી રાહત મળી શકે છે.. ખીલ, અળાઈ સહિતની સ્કિન પ્રોબ્લેમને દૂર કરવા માટે સૌથી સરળ ઉપાય વિશે આજે તમને જણાવીએ.
સ્કીન પ્રોબ્લેમને મટાડવા માટે ઉનાળામાં લીમડાના પાનની પેસ્ટ ચહેરા પર લગાડી શકાય છે. આ ફેસપેક બનાવવા માટે વધારે વસ્તુઓની જરૂર નહીં પડે. લીમડાના પાન અને ગુલાબ જળથી તમારું કામ થઈ જશે. આ ફેસપેક બનાવવા માટે લીમડાના થોડા પાન લેવા અને તેને પાણીથી સાફ કરી લેવા. હવે આ પાનની પેસ્ટ બનાવવી. લીમડાના પાનમાં થોડું ગુલાબજળ પણ ઉમેરી દેવું. લીમડાના પાન અને ગુલાબજળની પેસ્ટ ચહેરા અને ગરદન પર સારી રીતે અપ્લાય કરો. 15 થી 20 મિનિટ માટે તેને ચહેરા પર લગાવી રાખો અને પછી ચહેરાને ઠંડા પાણીથી સાફ કરો. સપ્તાહમાં ત્રણ વખત આ પેસ્ટ લગાડવાથી સ્કીન એકદમ ક્લિયર થઈ જશે.
લીમડાનો ફેસપેક લગાડવાના ફાયદા
ઓઇલ કન્ટ્રોલ
ચહેરા પરથી ખીલ અને ફોડલીઓ દૂર કરવાની સાથે લીમડાના પાનનો ફેસપેક સ્કિન પર લગાડવાથી એક્સ્ટ્રા ઓઇલ કંટ્રોલ થાય છે. ગરમીની ઋતુમાં સ્કીમ વધારે ઓઇલ પ્રોડ્યુસ કરે છે લીમડાના પાનનો ફેસપેક લગાડવાથી એક્સ્ટ્રા ઓઇલ રીડ્યુસ થશે અને ચહેરાને ફ્રેશ લુક મળશે.
ડાઘ ઓછા થઈ જશે
ઘણી વખત ચેહરા પર થયેલી ફોડલીઓ મટી જાય છે પણ તેના ડાઘ રહી જાય છે. આ સિવાય તડકાના કારણે પણ સ્કીન કાળી પડી જાય છે અને ડાઘ જેવી દેખાય છે. આ સમસ્યાથી બચવા માટે ચહેરા પર લીમડાના પાનની પેસ્ટ લગાવી શકાય છે.. તેનાથી સ્કીન પરના ડાઘ પણ ઓછા થવા લાગે છે.
સન બર્ન
તડકામાં જોવાના કારણે સ્કીન કાળી પડી ગઈ હોય અથવા તો બળી ગઈ હોય તેવું લાગતું હોય તો લીમડાના પાનની પેસ્ટ લગાવો. લીમડાના પાન અને ગુલાબજળની પેસ્ટ ચહેરા પર લગાડવાથી તડકાના કારણે ડેમેજ થયેલી સ્કિન રીપેર થઈ જશે અને સ્કીનની બળતરા પણ શાંત થશે.
