Skin Care: સ્કિનની દરેક સમસ્યાનો ઈલાજ છે લીમડાના પાનનો આ ફેસ પેક, બસ 2 વસ્તુ સાથે કરી દો મિક્સ

Skin Care Tips: સ્કિનની અલગ અલગ સમસ્યાનો એક ઈલાજ છે કડવો લીમડો. લીમડાના પાનની પેસ્ટ બનાવી તેમાં 2 વસ્તુ મિક્સ કરી લગાડવાથી સ્કિનની સમસ્યાઓ દુર થઈ શકે છે.
Skin Care Tips: ચેહરા પર ખીલ વધી જાય તો સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ પણ ઘટી જાય છે. ખાસ કરીને ટીનેજથી સ્કિન પ્રોબ્લેમ શરુ થઈ જાય અને પછી વારંવાર ત્વચાની અલગ અલગ સમસ્યા થાય છે. ક્યારેક ચહેરા પર અચાનક ખીલ થઈ જાય. તો ક્યારેક ડાર્ક સર્કલ વધી જાય.. મોટાભાગના લોકો ચમકતો ચહેરો અને ક્લિયર સ્કિન ઈચ્છે છે પરંતુ ઘણી વખત અલગ અલગ કારણોને લીધે ચહેરા પર લાલ દાણા, પીમ્પલ, આંખ નીચે સોજા જેવી સમસ્યાઓ થઈ જાય છે અને ચહેરાની સુંદરતા ઝાંખી પડી જાય છે. ત્વચા સંબંધી આ સમસ્યાઓને દૂર કરવા માટે લીમડાની મદદ લઈ શકાય છે.
સ્કીન કેર માટે અલગ અલગ ક્રીમ સીરમ વગેરે મળે છે. આ પ્રોડક્ટમાં દાવો પણ કરવામાં આવે છે કે તે ત્વચા પરથી ખીલ અને ડાઘ દૂર કરે છે. પરંતુ ઘણીવાર જોવા મળે છે કે તેની અસર ટેમ્પરરી હોય. તો કેટલાક લોકોને આવી પ્રોડક્ટથી સાઇડ ઇફેક્ટ પણ થઈ શકે છે.. આ બધા જ ટેન્શન થી બચવું હોય તો કડવા લીમડાનો ઉપયોગ કરો.
કડવા લીમડામાં એન્ટી બેકટેરિયલ, એન્ટી ફંગલ અને એન્ટી ઇન્ફ્લેમેટરી ગુણ હોય છે. જે સ્કીન પર થતા ઇન્ફેક્શન, બળતરા અને સોજાને ઠીક કરવામાં મદદ કરે છે. આ જ કારણ છે કે લીમડાને ત્વચાની સફાઈમાં અને એક્ને મટાડવામાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે.
ખાસ કરીને જે લોકોની સ્કિન ઓઇલી હોય તેમણે ખીલ મટાડવા માટે લીમડાના પાનની પેસ્ટ કરી તેમાં મુલતાની માટે ઉમેરી ફેસપેક બનાવવો. આ ફેસપેકને ચહેરા અને ગરદન પર લગાડો. જ્યારે ફેસપેક સુકાઈ જાય તો હળવા હાથે મસાજ કરી ઠંડા પાણીથી ચહેરો સાફ કરી લો.. લીમડો અને મુલતાની માટી લગાડવાથી ખુલ્લા પોર્સ ટાઈટ થાય છે અને ત્વચા અંદરથી સાફ થાય છે. સપ્તાહમાં બે કે ત્રણ વખત આ ફેસપેકનો ઉપયોગ કરી શકાય છે.
એવું નથી કે ડ્રાય સ્કીન ધરાવતા લોકો લીમડાનો ઉપયોગ ન કરી શકે. ડ્રાય સ્કીન હોય તેમણે લીમડાના પાનની પેસ્ટમાં એલોવેરા જેલ મિક્સ કરીને લગાડવું જોઈએ. તેનાથી ત્વચા સાફ થાય છે, ખીલ મટે છે અને ત્વચા પરના ડાઘ ધીરે ધીરે ગાયબ થઈ જાય છે.
