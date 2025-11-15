Prev
Lip Care: આખો શિયાળો હોઠ નહીં ફાટે, લિપ બામ પણ લગાડવું નહીં પડે, રોજ રાત્રે લગાડજો આ 5 માંથી કોઈ 1 વસ્તુ

Lip Care: શિયાળામાં ઠંડી પડે એટલે હોઠ ફાટે તે સામાન્ય સમસ્યા છે. જો તમારે પણ હોઠ ફાટે નહીં તે માટે વારંવાર લિપ બામ લગાડવું પડે છે તો આજે તમને જણાવીએ રસોડામાં રાખેલી એવી વસ્તુ વિશે જેને લગાડવાથી હોઠ હાઈડ્રેટ રહેશે.
 

Written By  krupa shah|Last Updated: Nov 15, 2025, 05:26 PM IST

Lip Care: શિયાળામાં હોઠ સૌથી વધારે ફાટે છે. ઘણા લોકોના હોઠ તો એટલા ફાટે કે તેમાંથી લોહી નીકળવા લાગે. હોઠ ન ફાટે તે માટે લોકો સતત લિપ બામ લગાડતા હોય છે. પરંતુ જ્યાં સુધી લિપ બામની અસર હોય છે ત્યાં સુધી જ હોઠ સોફ્ટ લાગે છે. જો લિપ બામ ન લગાડો તો હોઠ ડ્રાય થઈ જાય છે. જે લોકોને શિયાળામાં હોઠ ફાટવાની સમસ્યા રહેતી હોય તેઓ રસોડામાં રહેલી આ 5 વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરી શકે છે. આ 5 વસ્તુઓ લગાડવાથી હોઠ ફાટશે નહીં.

મધ

મધ કુદરતી મોઈશ્ચુરાઈઝર અને એન્ટી સેપ્ટિક છે. તેને ડાયરેક્ટ હોઠ પર લગાડી શકો છો. તેનાથી હોઠ ફાટશે નહીં. રોજ રાત્રે સુતી વખતે હોઠ પર મધ લગાડી લેવું.

નાળિયેર તેલ

નાળિયેર તેલમાં હાઈડ્રેટિંગ ગુણ હોય છે. જો હોઠ વધારે ડ્રાય હોય અને લોહી નીકળે તેવી સ્થિતિ થઈ ગઈ હોય તો દિવસમાં 2 થી 3 વખત નાળિયેર તેલ લગાડી લેવું. તેનાથી હોઠ સોફ્ટ થઈ જશે.

દૂધની મલાઈ

દૂધની મલાઈમાં કુદરતી ફેટ હોય છે જે હોઠને પોષણ આપે છે. રાત્રે ફાટેલા હોઠ પર મલાઈ લગાડીને સુવાથી હોઠ નરમ થઈ જાય છે. ત્યારબાદ આખો દિવસ લિપ બામ પણ લગાડવું નહીં પડે.

ઓલિવ ઓઈલ 

ઓલિવ ઓઈલ અને ખાંડનું મિશ્રણ બનાવી હોઠ પર લગાડો અને 1 મિનિટ મસાજ કરો. તેનાથી હોઠની ડેડ સ્કિન નીકળી જશે અને હોઠ સ્મૂધ થઈ જશે. આ સ્ક્રબ રોજ કરવું નહીં. સપ્તાહમાં 2 વખત જ સ્ક્રબ કરવું.

કાકડીનો રસ

કાકડીનો રસ પણ હોઠને પોષણ આપે છે. કાકડીનો રસ ફાટેલા હોઠ પર લગાડવાથી હોઠને ઠંડક મળે છે અને હોઠ હાઈડ્રેટેડ રહે છે. 

