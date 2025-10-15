Prev
Skin Care: ચણાના લોટમાં આ વસ્તુનો રસ ઉમેરી બનાવેલો ફેસપેક લગાડજો, 10 મિનિટમાં ચહેરા પર આવી જશે ગ્લો

Skin Care:  દિવાળીનું કામકાજ કર્યા પછી ચહેરા પર જે થાક અને ડલનેસ આવી ગઈ હોય તેને દુર કરવા માટે એકવાર આ ફેસપેક ટ્રાય કરજો. તમને 10 જ મિનિટમાં ચહેરા પર જબરદસ્ત ગ્લો દેખાશે. 
 

Written By  krupa shah|Last Updated: Oct 15, 2025, 12:38 PM IST

Skin Care: દિવાળીના તહેવારને લઈને લોકોના મનમાં અલગ જ ઉત્સાહ હોય છે. દિવાળી પહેલા ઘરની સાફ-સફાઈ કરીને લોકો પોતાની સુંદરતા પર ધ્યાન દેવાનું પણ શરૂ કરી દેતા હોય છે. ખાસ કરીને મહિલાઓને દિવાળી દરમિયાન સ્કિન કેરની વધારે જરૂર પડે છે કારણ કે ઘરની સાફ-સફાઈ પછી ચહેરા પર પણ થાક અને દેખાવા લાગે છે. સામાન્ય રીતે તો ચહેરાની સુંદરતા વધારવા માટે ફેશિયલ જેવી ટ્રિટમેન્ટ કરાવવામાં આવે છે પરંતુ તમે ઘરે પણ કેટલીક નેચરલ વસ્તુનો ઉપયોગ કરીને ચહેરાનું નિખાર વધારી શકો છો. આજે તમને એક એવા ફેસપેક વિશે જણાવીએ જેને ચહેરા પર લગાડવાથી ઇન્સ્ટન્ટ ગ્લો દેખાવા લાગશે. 

આ ફેસપેક બનાવવા માટે તમને બટેટુ, ચણાનો લોટ, મધ અને હળદરની જરૂર પડશે. સૌથી પહેલા એક મિડીયમ સાઈઝનું બટેટુ લઈ તેને પાણીથી સાફ કરી છાલ ઉતારી લો. ત્યાર પછી આ બટેટાને ખમણી અને તેનો રસ કાઢી લો. બટેટાનો રસ કાઢો એટલે તરત જ તેમાં બે ચમચી ચણાનો લોટ મિક્સ કરો જેથી બટેટાનો રસ કાળો ન પડી જાય. ત્યાર પછી તેમાં ચપટી હળદર અને થોડું મધ મિક્સ કરી સ્મુધ પેસ્ટ બનાવી લો. 

આ પેસ્ટને ચહેરા અને ગરદન પર સારી રીતે અપ્લાય કરો. પેસ્ટ લગાડ્યા પછી 10 મિનિટ સુધી તેને રહેવા દો. ત્યાર પછી હળવા હાથે મસાજ કરો અને ભીના કપડાથી પેસ્ટને સાફ કરો. છેલ્લે ઠંડા પાણીથી ચહેરો ધોઈ લેવો. તેનાથી ડેડ સ્તિન નીકળી જશે અને સ્કીન પર ગ્લો દેખાવા લાગશે. સતત આઠ દિવસ સુધી આ ફેસપેક દિવસમાં એક વાર લગાડી લેવાથી ચહેરા પર અલગ જ ગ્લો દેખાવા લાગશે. 

આ ફેસપેક લગાડવાથી સ્કિન ડ્રાય પણ નહીં લાગે અને બ્લીચ કરાવ્યું હોય તેવી સુંદરતા ચહેરા પર દેખાશે. આ ફેસ પેક સ્કીનને ટાઇટ પણ કરશે. આ ફેસપેક ચેહરા પર ઇન્સ્ટન્ટ ગ્લો લાવે છે કારણ કે તેમાં બટેટાનો ઉપયોગ થાય છે. બટેટાના રસમાં બ્લીચિંગ પ્રોપર્ટી હોય છે જે ચહેરાના ડાઘ-ધબ્બાને દૂર કરે છે. ફેસ પર ડલનેસ અને ડેડ સ્કિન વધારે હોય તો સતત 8 દિવસ સુધી દિવસમાં એક વખત આ ફેસપેક લગાડવું. ત્યાર પછી આઠ દિવસ સુધી એકાંતરા આ ફેસપેક લગાવો.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

