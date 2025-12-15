Dry Lips: ફાટેલા હોઠ એક દિવસમાં થઈ જશે સોફ્ટ, આ રીતે લગાડો દૂધ અને ગુલાબના પાન
Dry Lips Home Remedy: શિયાળામાં હોઠ ફાટ્યા હોય અને લિપ બામ લગાડ્યા પછી પણ સોફ્ટ અને ગુલાબી ન થતા હોય તો આજે તમને જણાવીએ એવા ઘરેલુ ઉપાય વિશે જે એક દિવસમાં હોઠને સોફ્ટ બનાવી દેશે.
Dry Lips Home Remedy: શિયાળાની ઋતુમાં ઠંડી હવાના કારણે હોઠ ઝડપથી ડ્રાય થઈ જાય છે. આમ તો શિયાળામાં હાથ, પગ, ચહેરાની સ્કિન પણ ડ્રાઈ અને ખેંચાયેલી દેખાતી હોય છે પરંતુ હોઠ પર ઝડપથી ડ્રાઇનેસ દેખાવા લાગે છે. મોઈશ્ચરના અભાવના કારણે પણ હોઠ ઝડપથી ફાટી જાય છે.. વળી લિપસ્ટિક નો ઉપયોગ પણ જે વધારે કરતા હોય તેમના હોઠ ફાટેલા દેખાય છે. હોઠ ફાટે પછી યોગ્ય માવજત કરવામાં ન આવે તો હોઠમાંથી લોહી પણ નીકળવા લાગે છે.
જો તમારા હોઠ પણ શિયાળામાં વધારે ડ્રાય રહેતા હોય અને તમે ડ્રાઈ લિપ્સથી પરેશાન થઈ ગયા હોય તો તમને આજે એવા લિપ બામ વિશે જણાવીએ જેને લગાડવાથી હોઠ ગુલાબની પાંદડી જેવા સોફ્ટ થઈ જશે.
હોઠને તુરંત સોફ્ટ બનાવે તેવું લીપ બામ માર્કેટમાંથી લેવાની પણ જરૂર નથી તમે ઘરમાં જ દૂધની મદદથી ખાસ લિપ બામ બનાવી શકો છો અને તેનો ઉપયોગ કરવાથી ઝડપથી રિઝલ્ટ જોવા મળે છે. ફાટેલા હોઠની સમસ્યા દૂર કરવા માટે લીપ બામ બનાવવું હોય તો દૂધ અને ગુલાબના પાનની જરૂર પડશે.
લીપ બામ બનાવવા માટે છ થી સાત ગુલાબના પાંદડા અલગ કરી અને દૂધમાં પલાળી દો. દૂધમાં પાંદડીને 10 થી 15 મિનિટ માટે પલાળો અને પછી તેની પેસ્ટ બનાવી લો. ગુલાબના પાન અને દૂધની પેસ્ટને કાચના ડબ્બામાં ભરીને સ્ટોર કરી લો. હવે આ પેસ્ટને રોજ હોઠ પર લગાવો અને એક મિનિટ માટે મસાજ કરો. આ પેસ્ટ રોજ હોઠ પર લગાડશો તો હોઠ સોફ્ટ અને પિંક થઈ જશે. જો તમારા હોઠ વધારે ફાટેલા હોય તો દિવસમાં બે વખત તેનો ઉપયોગ કરો અથવા રાત્રે એક વખત આ લિપ બામ હોઠ પર લગાડી લો.
આ પેસ્ટ સિવાય તમે ફાટેલા હોઠને ઠીક કરવા માટે તેલ અને ખાંડનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. હોઠ માટે નાળિયેર તેલનો ઉપયોગ કરવો. નાળિયેર તેલમાં થોડી ખાંડ ઉમેરી સ્ક્રબ તૈયાર કરો અને તેને હોઠ પર લગાવો. હોઠ પર એક મિનિટ માટે હળવા હાથે સ્ક્રબ કરો અને પછી હોઠને વોશ કરી લો. આ સ્ક્રબ થી ડેડ સ્કિન નીકળી જશે અને હોઠ સોફ્ટ થઈ જશે ત્યાર પછી ગુલાબ અને દૂધનું લીપ બામ લગાડી લેવું.
હોઠની ડેડ સ્કીન અને ડ્રાયનેસ દૂર કરવા માટે નાળિયેર તેલ અને કોફીનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. નાળિયેર તેલમાં કોફી મિક્સ કરીને હોઠ પર લગાવો. તેને એકથી બે મિનિટ માટે રહેવા દો અને પછી હોઠ સાફ કરી લો. તેનાથી હોઠની ડાર્કનેસ અને ડ્રાઈનેસ દૂર થઈ જશે અને હોઠ સોફ્ટ દેખાશે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
