/Wrinkle Free Skin Tips: 40 વર્ષે પણ 20 વર્ષ જેવા યંગ લુક માટે લગાડો ટમેટાનો ફેસપેક, ચહેરા પર વધતી કરચલીઓ અટકશે

Wrinkle Free Skin Tips: શિલ્પા શેટ્ટી, મલાઈકા અરોર, શ્વેતા તિવારી સહિતની અભિનેત્રીઓ 50 વર્ષની ઉંમર પછી પણ 20-25 વર્ષની હોય તેવી દેખાય છે તેનું કારણ છે કે તેમની સ્કિન ઉપર કરચલીઓ અને એજિંગના લક્ષણો જોવા મળતા નથી. દરેક યુવતી આવી જ ત્વચા મેળવવા માંગતી હોય છે. તેના માટે મોંઘા બ્યુટી પ્રોડક્ટથી લઈને મોંઘી ટ્રીટમેન્ટ કરાવવા સુધીની મહેનત યુવતીઓ કરે છે. પરંતુ આ બધી જ વસ્તુઓ કેમિકલથી ભરપૂર હોય છે જે સ્કીનને નુકસાન થઈ શકે છે. કોઈપણ પ્રકારની કેમિકલ ટ્રીટમેન્ટ વિના જો તમે એવરગ્રીન યંગ સ્કીન મેળવવા ઈચ્છો છો તો તમે ટમેટાનો ઉપયોગ શરૂ કરો.
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આજે તમને ટમેટાનો ઉપયોગ કરીને એક પેસપેક બનાવવાની રીત જણાવીએ. આ ફેસપેક સ્કિન પર લગાડવાથી એજીંગના લક્ષણો ધીમા કરવામાં મદદ મળે છે. ટમેટામાં એવા ઘણા બધા ગુણ હોય છે જે આપણે સ્કીનનું એજિંગ અટકાવે છે. ટમેટા લગાડવાનો ફાયદો એ પણ છે કે તેનાથી ચહેરા પર થતા ખીલથી પણ મુક્તિ મળે છે. ટમેટાને નેચરલ ક્લીંઝર પણ કહેવાય છે. ટમેટાનો ફેસપેક લગાડવાથી ત્વચા સુંદર યંગ અને સોફ્ટ દેખાય છે.
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ટમેટાનું એન્ટી એજીંગ ફેસપેક
ટમેટાનું એન્ટી એજીંગ ફેસપેક બનાવવા માટે સૌથી પહેલા એક ટમેટું લેવું અને તેના ટુકડા કરી લેવા. ટમેટાના ટુકડાને એક મિક્સર જારમાં પીસી લો અને પેસ્ટ બનાવો. આ પેસ્ટમાં થોડો ચણાનો લોટ અને મધ મિક્સ કરો. ત્યાર પછી આ પેસ્ટને ગરદન અને ચહેરા પર સારી રીતે અપ્લાય કરો. પેસ્ટને 10 થી 15 મિનિટ સુકાવા દો અને ત્યાર પછી પહેલા હળવા હાથે મસાજ કરો અને પછી ફેસને ઠંડા પાણીથી સાફ કરો. બેસ્ટ રીઝલ્ટ માટે તમે અઠવાડિયામાં ત્રણ વખત ટમેટાનું એન્ટી એજિંગ ફેસપેક લગાડી શકો છો.
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ટમેટાનું ફેસપેક લગાડવાથી થતા ફાયદા
જો તમે અઠવાડિયામાં 3 વખત ટમેટાથી બનેલું આ ફેસપેક ચહેરા પર લગાડો છો તો તેનાથી તમારી સ્કિન એક્સફોલિએટ થશે, સ્કીનનું એક્સ્ટ્રા ઓઇલ દૂર થશે, ડેમેજ સ્કીન રીપેર થશે, ચહેરા પર થયેલું ટેનિંગ ઓછું થવા લાગશે અને ચહેરો નેચરલી ક્લીન અને યંગ દેખાશે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)