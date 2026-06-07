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Wrinkle Free Skin Tips: 40 વર્ષે પણ 20 વર્ષ જેવા યંગ લુક માટે લગાડો ટમેટાનો ફેસપેક, ચહેરા પર વધતી કરચલીઓ અટકશે

Wrinkle Free Skin Tips: બોલીવુડ અભિનેત્રીઓની સ્કિન વધતી ઉંમરે પણ યંગ અને સુંદર દેખાતી હોય છે. આવી જ સ્કિન તમારે પણ 50-55 વર્ષ સુધી જાળવી રાખવી હોય તો સપ્તાહમાં 2 વખત ટમેટાના આ ફેસપેકનો ઉપયોગ કરો.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 07, 2026, 08:13 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 08:13 AM IST
Wrinkle Free Skin Tips: 40 વર્ષે પણ 20 વર્ષ જેવા યંગ લુક માટે લગાડો ટમેટાનો ફેસપેક, ચહેરા પર વધતી કરચલીઓ અટકશે

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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