Cracked Heels: પગના વાઢિયા મટાડવા અનાનસની છાલનો આ રીતે કરો ઉપયોગ, રુ જેવી સોફ્ટ થઈ જશે ફાટેલી ત્વચા
Cracked Heels Remedies: ઠંડીની શરુઆત થાય એટલે પગની એડીઓ ફાટવા લાગે છે. જો શરુઆતમાં ફાટેલી એડીનો ઈલાજ કરવામાં ન આવે તો પગમાં મોટા વાઢિયા પડી જાય છે અને પછી તેમાંથી લોહી પણ નીકળવા લાગે છે. આ સ્થિતિ સુધી ન પહોંચવું હોય તો શિયાળાની શરુઆતથી જ આ કામ કરવા લાગજો.
Cracked Heels Remedies: શિયાળાની શરૂઆત થાય એટલે એડી ફાટવા લાગે છે. ત્વચાની ડ્રાયનેસ અને શિયાળાની શુષ્ક હવાના કારણે એડી ફાટવાનું શરૂ થઈ જાય છે. એડી ફાટે એટલે ત્વચા ખરબચડી થઈ જાય છે. તેના પર ધ્યાન આપવામાં ન આવે તો ધીરે-ધીરે પગમાં ઊંડા વાઢિયા પડવા લાગે છે અને તેમાંથી લોહી પણ નીકળે છે. પગના વાઢીયા એટલા બધા વધી જાય છે કે કપડાં તેમજ પગમાં અડધી દરેક વસ્તુ ત્યાં અટકી જાય. આ સ્થિતિ સુધી ન પહોંચવું હોય તો જ્યારે એડી ફાટવાની શરૂઆત થાય ત્યારે જ આ સમસ્યાથી છુટકારો મેળવી લેવો. ફાટેલી એડીને ઠીક કરવા માટે નાળિયેર તેલ ઉપયોગી સાબિત થઈ શકે છે. નાળિયેર તેલ એવી નેચરલ વસ્તુ છે જે ફાટેલી એડીને ઝડપથી ઠીક કરે છે.
નાળિયેર તેલમાં એવા ફેટી એસિડ હોય છે જે ફાટેલી એડી પર જાદુની જેમ અસર કરે છે. નાળિયેર તેલ લગાડવાની ખાસ રીત છે જેને ફોલો કરવાથી ફાટેલી એડીની સમસ્યાથી છુટકારો મળી શકે છે. એડી ફાટી હોય તો ત્વચા પર નાળિયેર તેલને હૂંફાળું ગરમ કરીને લગાડો. રોજ રાત્રે નાળિયેર તેલને ગરમ કરો અને પછી હુંફાળા તેલને એડી પર લગાડો. નાળિયેર તેલ ત્વચામાં ઉતરે તે માટે ૨ થી ૫ મિનિટ મસાજ કરો અને ત્યાર પછી મોજા પહેરી લેવા. આખી રાતમાં નાળિયેર તેલ તેની અસર દેખાડશે. શિયાળાની શરૂઆતથી જ રોજ આ કામ કરશો તો ફાટેલી એડી ઝડપથી ઠીક થઈ જશે અને એડીની ત્વચા પણ રૂ જેવી મુલાયમ થઈ જશે.
એડી પર જામેલી ડેડ સ્કીન દૂર કરવી હોય તો સપ્તાહમાં એક વખત ગરમ પાણીમાં પાંચથી દસ મિનિટ માટે પગ પલાળી રાખો. ત્યાર પછી સ્ક્રબરની મદદથી પગ સાફ કરી લો અને પછી હુંફાળું નાળિયેર તેલ પગ પર સારી રીતે લગાવો. સપ્તાહમાં એક વખત આ રીતે નાળિયેર તેલ લગાડવાથી ડેડ સ્કીન નીકળી જાય છે અને ત્વચા મુલાયમ બને છે.
પગના વાઢિયા માટે ઘરેલુ ઈલાજ
- નાળિયેર તેલ ઉપરાંત તમે કેળા અને મધથી પણ ફૂટ માસ્ક બનાવી શકો છો. પાકા કેળાને મસળી તેમાં મધ મિક્સ કરી એડી પર લગાડો. સપ્તાહમાં બે થી ત્રણ વખત કેળા અને મધ ફાટેલી સ્કીન પર લગાડવાથી સ્કીન રીપેર થવા લાગે છે.
- ફાટેલી એડીને ઝડપથી રીપેર કરવા માટે ગ્લિસરીન અને ગુલાબજળ મદદરૂપ થઈ શકે છે. ગુલાબ જળમાં સમાન માત્રામાં ગ્લિસરીન મિક્સ કરી ત્વચા પર લગાવો. રોજ રાત્રે આ ઉપાય અજમાવી શકાય છે.
- અનાનસની છાલ પણ ફાટેલી એડીને રીપેર કરવામાં મદદ કરે છે. અનાનસ ની છાલમાં એક્સફોલીએટર તત્વ હોય છે જે ત્વચાને એક્સફોલિયેટ કરી હાઇડ્રેટ કરે છે. ફાટેલી એડી પર અનાનસની છાલનો ટુકડો રાખી તેના પર મોજુ પહેરી લો. એક થી દોઢ કલાક સુધી અનાનસની છાલને ત્વચા પર લગાવી રાખો. આ ઉપાયથી થોડા જ દિવસોમાં ફાટેલી એડી રીપેર થઈ શકે છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
