Alum: 5 રુપિયાની ફટકડી સ્કિન પર કરશે જાદુ, ચહેરા પરની ફોડલી, ડાઘનો કરી નાખશે સફાયો
Alum Skin care Tips: ચહેરા પર નીકળતી ફોડલીઓ અને ડાઘને દુર કરવા માટે મોંઘી ટ્રીટમેન્ટ કે વસ્તુઓ ન ખરીદવી હોય તો 5 રુપિયાની ફટકડી લઈ આવજો. ફટકડીને ચહેરા પર આ રીતે 1 મિનિટ માટે રોજ લગાડજો. તેનાથી તમારી સ્કિન પરથી ડાઘ દુર થશે અને સ્કિન પર ચમક આવી જશે.
Alum Skin care Tips:આજકાલ વધતા પ્રદૂષણ અને ખરાબ હવાના કારણે ચહેરા પર એકને અને ખીલની સમસ્યા પણ વધતી જાય છે. ઘણા લોકોને સ્કીન પર લાલ દાણા કે ડાઘ પણ દેખાતા હોય છે. ત્વચાની આ સમસ્યાનું કારણ ખરાબ ડાયટ પણ હોઈ શકે છે. આહારમાં અનહેલ્ધી વસ્તુઓ ખાવાથી ત્વચા પર તેની અસર દેખાય છે. ઘણા લોકોની સ્કીન તો એટલી ડેમેજ થઈ ગઈ હોય કે ચેહરાની સ્કીન કરતાં વધારે પીંપલ, એકને અને ડાઘ પર નજર જાય છે.
સ્કિનની આવી સમસ્યા દૂર કરવા માટે દવા કે મોંઘી ક્રીમનો ઉપયોગ ન કરવો હોય તો તમે પાંચથી દસ રૂપિયામાં મળતી ફટકડી થી પણ કામ ચલાવી શકો છો. ફટકડી સસ્તી મળે છે પરંતુ ત્વચા માટે સૌથી બેસ્ટ સાબિત થશે. તેમાં પણ જો તમે આ રીતે ત્વચા પર ફટકડી નો યુઝ કરશો તો ત્વચા પરથી ડાઘ ફટાફટ દૂર થવા લાગશે.
સ્કિન પર પડેલા ડાઘ અને ફોડલીઓને દૂર કરવા માટે ફટકડીનો નેચરલ નુસખો અજમાવી શકાય છે. જો તમારા ચહેરા પર વધારે પડતા જ એકને અને ડાઘ થઈ ગયા હોય તો આ રીતે ફટકડીનો ઉપયોગ કરો તેના માટે ફટકડીનો એક ટુકડો લઈ તેને પાણીથી પલાળો. હવે આ ટુકડાને ચહેરા પર હળવા હાથે લગાડો. ફટકડીના ટુકડાને ચહેરા પર ઘસવાનો નથી. ધીરે ધીરે ફટકડી ચહેરા પર ફેરવતા રહો. જે રીતે તમે હાથથી મસાજ કરતા હોય તે રીતે જ ફટકડીથી મસાજ કરો. પાંચ મિનિટ પછી ચહેરાને ઠંડા પાણીથી ધોઈ લો.
તમે ફટકડીને મુલતાની માટીમાં મિક્સ કરીને પણ લગાડી શકો છો.તેના માટે ફટકડીને વાટી અને તેનો પાવડર બનાવી લો. હવે ચહેરા પર લગાડવા માટે મુલતાની માટી કાઢો ત્યારે તેમાં થોડો ફટકડીનો પાવડર મિક્સ કરી દો. ત્યાર પછી પાણી ઉમેરીને પેસ્ટ તૈયાર કરો. આ પેસ્ટને ચહેરા પર લગાવો. સપ્તાહમાં બે વખત આ પેસ્ટ ચહેરા પર લગાવશો એટલે ચહેરા પરથી ડાઘ ફોડલી અને કાળી ઝાંઈ દૂર થવા લાગશે.
