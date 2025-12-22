Prev
અરવલ્લીની પહાડી પર છે ગુજરાતીઓને ખુબ ગમતું હિલ સ્ટેશન, જાણો પર્વતમાળાના 5 સ્વર્ગ સમા સ્થળો વિશે

અરવલ્લીની પહાડીઓમાં કેટલીક એવી પણ ખાસમખાસ જગ્યાઓ છે જ્યાં ઈતિહાસ અને પ્રકૃતિ એક સાથે શ્વાસ લે છે. આ પહાડો માત્ર પહાડો નથી પરંતુ રાજસ્થાન અને ગુજરાતની ઓળખ પણ છે. જાણો કઈ જગ્યાઓ પ્રસિદ્ધ છે. 

Dec 22, 2025

શું તમે જાણો છો કે જ્યારે તમે રાજસ્થાનની રેતાળ હવાઓ વચ્ચે અચાનક ઠંડા શ્વાસ લો છો તો તે જાદુ ક્યાંથી આવે છે? આ કમાલ છે અરવલ્લીની એ પહાડીઓનો જે લગભગ 2.5 અબજ વર્ષથી એક લોખંડી દીવાલ બનીને ઊભી છે. આ પહાડીઓ ફક્ત પથ્થરનો ઢગલો નથી પરંતુ ભારતનો એક એવો સાંસ્કૃતિક વારસો છે જે થાર રણની તપતી ગરમીને રોકીને ઉત્તર ભારતને હરિયાળુ રાખે છે. પરંતુ આજે આ પહાડીઓના અસ્તિત્વ પર સંકટના વાદળો ઘેરાઈ રહ્યા છે. 

હાલમાં જ સુપ્રીમ કોર્ટે 100 મીટરથી ઓછી ઊંચાઈવાળા વિસ્તારોમાં ખનનની મંજૂરી આપી દીધી છે. જેણે પર્યાવરણ પ્રેમીઓની ઊંઘ ઉડાવી દીધી છે. લોકો સોશિયલ મીડિયા પર ચિંતા જતાવી રહ્યા છે કે વિકાસની દોડમાં આપણ આપણી આ પ્રાચીન ઢાલ ગુમાવી ન દઈએ. અરવલ્લીનું મહત્વ સમજવા માટે આપણે તેની ગોદમાં વસેલા આ 5 જાદુઈ સ્થળો વિશે જાણીએ જે ફરવાની જગ્યાઓ તો છે જ પરંતુ સાથે સાથે ગૌરવશાળી ઈતિહાસ પણ ધરાવે છે. જાણો આ સ્થળો વિશે...

માઉન્ટ આબુ
અરવલ્લીની સૌથી ઊંચી ટોચમાંથી એક પર માઉન્ટ આબુ જે ગુજરાતીઓનું મનગમતું અને રાજસ્થાનનું એકમાત્ર હિલ સ્ટેશન છે. સમુદ્ર સપાટીથી લગભગ 1722 મીટરની ઊંચાઈ પર આવેલી આ જગ્યા કોઈ ચમત્કાર જેવી લાગે છે. જ્યાં આખે આખું રાજસ્થાન ગરમીમાં સેકાતું હોય છે ત્યાં આ માઉન્ટ આબુની વાદીઓ અને ઠંડો પવન શાંતિ આપે છે. અહીં તમને બ્રિટિશ જમાનાના બંગલા અને આદિવાસી સમુદાયોના પરંપરાગત ઘરો એક સાથે જોવા મળે છે. માઉન્ટ આબુ ફક્ત પોતાની કુદરતી સુંદરતા નહીં પરંતુ દેલવાડા જૈન મંદિરોની બેમિસાલ વાસ્તુકળા માટે પણ જાણીતુ છે. આ જગ્યા પ્રકૃતિ અને આસ્થાનો એક એવો મેળ છે જે દુનિયાભરના પર્યટકોને પોતાના તરફ ખેંચે છે. 

ઉદયપુર
અરવલ્લીની પહાડીઓ વચ્ચે ઘેરાયેલું ઉદયપુર એક એવું શહેર છે જેને પૂર્વનું વેનિસ કહે છે. મહારાણા ઉદય સિંહ દ્વિતિય  દ્વારા વસાવવામાં આવેલું આ શહેર પોતાની ઝીલો અને પહાડોના અદભૂત તાલમેળ માટે જાણીતુ છે. પિછોલા અને ફતેહનગર જેવી ઝીલોના કિનારે ઊભેલા ઊંચા મહેલો જ્યારે પાણીમાં પડછાયો જુએ ત્યારે નજારો અદભૂત લાગે છે. ઉદયપુરનો ઈતિહાસ મેવાડની વિરતાથી ભરેલો છે અને અહીંની દરેક ગલીઓમાં તમને અરવલ્લીનો પ્રભાવ મહેસૂસ થશે.

કુંભલગઢનો કિલ્લો
અરવલ્લીની સૌથી દુર્ગમ પહાડીઓ પર બનેલો કુંભલગઢનો કિલ્લો વીરતાની જીવતી મિસાલ જેવો છે. તે મેવાડના મહાન શાસક મહારાણા પ્રતાપની જન્મભૂમિ છે. આ કિલ્લાની સૌથી મોટી ખાસ વાત તેની 36 કિલોમીટર લાંબી દીવાલ છે. જે ચીનની દીવાલ બાદ દુનિયાની બીજી સૌથી મોટી દીવાલ ગણાય છે. રાણા કુંભા દ્વારા નિર્મિત આ કિલ્લો પોતાની બનાવટના કારણે ક્યારેય જીતી શકાયો નથી. સંકટ સમયે આ કિલ્લો  હંમેશા શાસકો માટે સુરક્ષિત ઠેકાણું રહ્યું છે. અહીંથી અરવલ્લીની પહાડીઓના જે દ્રશ્યો જોવા મળે છે તે તમને ઈતિહાસમાં લઈ જાય છે. 

સરિસ્કા ટાઈગર રિઝર્વ
અરવલ્લીનો વિસ્તાર ફક્ત  કિલ્લા અને મહેલો સુધી સિમિત નથી પરંતુ તે વન્યજીવોનું સૌથી મોટું ઘર પણ છે. સરિસ્કા ટાઈગર રિઝર્વ તેનું સૌથી મોટું ઉદાહરણ છે. અહીંના ગાઢ જંગલોમાં વાઘ, દીપડા, અને પક્ષીઓની સેકડો પ્રજાતિઓ રહે છે. આ જગ્યા એવા લોકો માટે સ્વર્ગથી જરાય કમ નથી જે પ્રકૃતિ અને રોમાંચને નજીકથી જોવા ઈચ્છે છે. અરવલ્લીની આ પહાડીઓ પર્યાવરણને પણ સંતુલિત રાખે છે. 

રણકપુર જૈન મંદિર
અરવલ્લીની ઘાટીઓ વચ્ચે છૂપાયેલું રણકપુર જૈન મંદિર સંગેમરમર પર કોતરાયેલી કવિતા જેવું છે. પોતાના જટિલ નક્શીકામ અને 1444 સ્તંભ માટે જાણીતું આ મંદિર વાસ્તુકળાનો એક ચમત્કાર છે. સૌથી ખાસ વાત એ છે કે દરેક સ્તંભ બીજાથી અલગ છે. પરંતુ અરવલ્લીના શાંત વાતાવરણમાં આ બધુ એક સૂરમાં ઊભેલું જોવા મળે છે. આ મંદિર દર્શાવે છે કે સદીઓ પહેલા પણ આપણા પૂર્વજોએ આ પહાડીઓની ગોદમાં કળા અને આધ્યાત્મને કેટલું સુંદર રીતે સ્થાપિત કર્યું હતું. અરવલ્લીને બચાવવી એ ફક્ત પર્યાવરણની જરૂરિયાત જ નહીં પરંતુ આ તમામ વારસાને આવનારી પેઢીઓ માટે બચાવવાનું પણ છે. 
 

