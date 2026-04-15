1 મિનિટમાં જાણો કેળા અસલી છે કે નકલી, FSSAI એ જણાવી સ્માર્ટ ટ્રિક

ગુજરાતી ન્યૂઝLifeStyle1 મિનિટમાં જાણો કેળા અસલી છે કે નકલી, FSSAI એ જણાવી સ્માર્ટ ટ્રિક

શું તમે ક્યારેય તે વાત પર ધ્યાન આપ્યું કે તમે જે કેળા ખાઈ રહ્યાં છો તે સ્વાભાવિક રૂપથી પાક્યા છે કે તેને જલ્દી તૈયાર કરવા માટે કોઈ કેમિકલનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે? આજકાલ બજારમાં મળનાર ફળોની ગુણવત્તાને લઈને આ સવાલ ખુબ મહત્વનો થઈ ગયો છે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Apr 15, 2026, 04:19 PM IST
  • કેમિકલથી પાલેકા કેળા શરીરને પહોંચાડે છે નુકસાન
  • કેળા ખરીદતા પહેલા તેની ઓળખ કરવી જરૂરી
  • ફેસ્સીએ લોકોને જણાવી કેળા ઓળખવાની ટ્રિક

કેળું એક એવું ફળ છે, જે દરેક સિઝનમાં સરળતાથી મળી જાય છે અને લગભગ દરેક ઘરમાં તેનો ઉપયોગ થાય છે. નાસ્તાથી લઈને મિઠાઈઓ સુધી તેનો ઉપયોગ અનેક રીતે કરવામાં આવે છે. સ્વાદની સાથે-સાથે કેળા શરીર માટે પણ ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે. તેમાં B6, વિટામિન C, મેગ્નીશિયમ અને ફાઇબર જેવા જરૂરી પોષક તત્વો હાજર હોય છે, જે શરીરને ઉર્જા આપવાની સાથે પાચનમાં પણ સુધાર કરે છે. આ સિવાય કેળામાં રહેલું પોટેશિયમ હાર્ટના સ્વાસ્થ્યને મજબૂત બનાવી રાખવા અને બ્લડ પ્રેશરને સંતુલિત કરવામાં મદદ કરે છે.

તો તેમાં રહેલું ટ્રિપ્ટોફેન મૂડને સુધારવામાં અને ઊંઘની ગુણવત્તા સુધારવામાં સહાયક હોય છે. આ કારણ છે કે કેળા એક સરળ, સસ્તુ અને પૌષ્ટિક ફળ માનવામાં આવે છે, જેને લોકો પોતાના ડાયટમાં સામેલ કરવાનું પસંદ કરે છે.

દરેક પીળુ કેળું હેલ્ધી નથી હોતું
આજકાલ બજારમાં જોવા મળતા બધા ચમકદાર કેળા પ્રાકૃતિક હોતા નથી. ઘણીવાર તેને જલ્દી પકાવવા માટે કેમિકલનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, જે સ્વાસ્થ્ય માટે નુકસાનકારક સાબિત થઈ શકે છે.

કેમિકલથી પાલેકા કેળાની આ રીતે કરો ઓળખ
જો કેળાનો વચ્ચેનો ભાગ પીળો છે, પરંતુ બંનેના માથા લીલા છે તો સમજી લો કે તેને કેમિકલથી પકાવવામાં આવ્યા છે. આવા કેળા હંમેશા કેલ્શિયમ કાર્બાઇટથી પકાવવામાં આવે છે, જેનાથી તે બહારથી પાલેકા જોવા મળે છે, પરંતુ અંદરથી સંપૂર્ણ રીતે તૈયાર થતાં નથી.

પ્રાકૃતિક કેળાની ઓળખ
નેચરલ રીતે પકાવવામાં આવેલા કેળા માથાથી હળવા કાળા કે ભૂરા થઈ જાય છે. તેનો મતલબ છે કે આ ફળ પોતાના સમયે કોઈ મિશ્રણ વગર પાક્યું છે અને ખાવા માટે સુરક્ષિત છે.

સ્વાસ્થ્ય માટે ખતરનાક કેમ?
કેલ્શિયમ કાર્બાઇટ જેવા કેમિકલ પેટમાં બળતરા, દુખાવો, ડાયરિયા અને ચક્કર જેવી સમસ્યા ઉભી કરી શકે છે. આ સિવાય ગળામાં ખારાશ અને શ્વાસ લેવામાં સમસ્યા થઈ શકે છે.

FSSAI ની ગાઇડલાઇન શું કહે છે?
ભારતમાં FSSAI એ કેલ્શિયમ કાર્બાઇટ પર સંપૂર્ણ રીતે પ્રતિબંધ લગાવ્યો છે. તેની જગ્યાએ ફળોને સુરક્ષિત રીતે પકાવવા માટે એથિલીન ગેસના સીમિત ઉપયોગની મંજૂરી આપવામાં આવી છે, જેનાથી સ્વાસ્થ્યને નુકસાન થતું નથી.

 

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

identify chemically ripe bananareal and fake banana

