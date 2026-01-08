Prev
ગરોળી એક પક્ષીના પીંછાંથી ડરે છે? ઘરમાંથી ગરોળી ભગાડવા માટે પીંછાંનો આ રીતે કરો ઉપયોગ

Lizard Repellent: ગરોળી દરેક ઘરોમાં જોવા મળતી હોય છે અને ગરોળીને ભગાડવા માટે લોકો ખુબ ધમપછાડા પણ કરતા હોય છે. શું તમને ખબર છે કે એક પક્ષીના પીંછાંથી ગરોળી ડરે છે?

Written By  Viral Raval |Last Updated: Jan 08, 2026, 03:22 PM IST

ગરોળી સામાન્ય રીતે દરેકના ઘરમાં જોવા મળતી હોય છે. આ ગરોળી ઘરની દીવાલો પર જોઈને મહિલાઓના તો હાજા ગગડી જાય છે. રસોડા, ઓરડાઓમાં દીવાલો પર દોડતી ગરોળીઓ ક્યારેક રસોડામાં સામાન ભર્યા હોય ત્યાં પણ ઘૂસી જતી હોય છે. આવામાં ગરોળીઓને કેવી રીતે ભગાડવી તે મોટો સવાલ બનતો હોય છે. અનેક ઘરગથ્થું ઉપાયો અજમાવીને લોકો ગરોળી  ભગાડવા માટે ધમપછાડા કરતા હોય છે પરંતુ ગરોળી ફરીથી આવી જ જાય છે. ત્યારે એવું તે શું હોય છે કે જેનાથી ડરીને ગરોળી રસોડામાં, ઓરડાઓમાં ઘૂસવાની હિંમત ન કરે? તમને પણ નવાઈ લાગતી હશે પરંતુ એક પક્ષીનું પીંછું એવું છે જેને જોઈને ગરોળી  ડરે છે. 

આ પક્ષીના પીંછાંથી ડરે છે ગરોળી!
એવું કહેવાય છે કે જેનાથી લોકો ડરે છે તે ગરોળી એક પક્ષીના પીંછાંથી ડરે છે. આ પક્ષી છે મોર. મોરનું પીંછુ એટલે મોરપંખ. મોરપંખથી ગરોળી ખુબ ડરે છે. ત્યારે એમ થાય કે આખરે એવું તે શું હશે કે ગરોળી તેનાથી ડરે. વાત જાણે એમ છે કે આ જે ડર છે તેનું કારણ છે મોરપંખમાં આંખ આકારના ધબ્બા. આ ધબ્બા જોઈને ગરોળીને એવું લાગે છે કે કોઈ મોટું જાનવર તેને જુએ છે. ગરોળી મોરપંખથી ડરે છે કારણ કે તેની બનાવટ 'આઈસ્પોટ' અને ગંધ મોરના શિકારી હોવાનો અહેસાસ કરાવે છે. જેનાથી તે દૂર ભાગે છે. મોરપંખને ઘરમાં રાખવાથી ગરોળીઓને રોકવામાં મદદ મળી શકે છે. જો કે કેટલાક લોકોને તે અસરકારક નથી પણ લાગતું. 

મોરપંખથી ડરવાનું કારણ શું?

આંખ જેવા ધબ્બા
મોરપંખમાં આંખ આકારના  ધબ્બા હોય છે જેને જોઈને ગરોળીને એવું લાગે છે કે આ કોઈ મોટા જાનવરની આંખો છે જે તેને જુએ છે. તેનાથી તે ડરે છે અને ભાગી જાય છે. આ એક કુદરતી રક્ષાતંત્ર છે. 

પ્રતિબિંબ અને ગતિ
મોરના પંખનું પ્રતિબિંબ અને ઝડપ પણ ગરોળીને ડરાવે છે. જ્યારે મોરપંખને હવામાં હલાવીએ ત્યારે ગરોળીને એવું લાગે છે કે જાણે કોઈ મોટું જાનવર તેની નજીક આવે છે અને આથી તે ભાગે છે. 

મોરપંખનો ઉપયોગ
મોરના પીંછાંનો ઉપયોગ ગરોળીને ભગાડવા માટે થઈ શકે છે. તમે મોરના પીંછાંને તમારા ઘરના દરવાજા, બારીઓ અને રસોડાના ખૂણામાં મૂકી શકો છો. જેનાથી ગરોળી ડરીને દૂર રહી શકે છે. મોર પંખનું સાંસ્કૃતિક મહત્વ પણ ખુબ છે. અનેક સંસ્કૃતિઓમાં મોરના પંખને શુભ ગણવામાં આવે છે અને તે નકારાત્મક એનર્જીને દૂર કરવા માટે ઉપયોગ થાય છે. 

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

lizardPeacock FeathersLizard RepellentLifestyle Hacks

