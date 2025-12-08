Winter Health Tips: નસ-નસમાં ભરાઈ જશે તાકાત, દુખાવો થશે દૂર, દૂધમાં મિક્સ કરી પીવો આ પાઉડર
Health News: શિયાળામાં ઠંડીને કારણે શરીરમાં ઘણી સમસ્યા થાય છે. તેવામાં આજે અમે તમને એક એવી જડીબુટ્ટી વિશે જણાવી રહ્યાં છીએ જેનું દૂધ સાથે સેવન કરવાથી શરીરને અનેક ફાયદા મળશે.
આયુર્વેદમાં ઘણી જડીબુટ્ટી ન માત્ર નાની સ્વાસ્થ્ય સમસ્યામાં રાહત અપાવે છે, પરંતુ મોટા રોગોથી છુટકારો મેળવવામાં મદદરૂપ છે. શિયાળામાં મસલ્સ, હાડકામાં દુખાવાની સમસ્યા વધી જાય છે. વ્યસ્ત જીવનમાં એનર્જી બનાવી રાખવી જરૂરી હોય છે. તેવામાં જો તમને થાક, આળસ, શરીરમાં દુખાવો, સ્ટ્રેસ, ઉદાસી અને ઊંઘની સમસ્યા છે તો આ આર્ટિકલમાં એવી જડીબુટ્ટી વિશે જાણીશું જેને તમે દૂધમાં મિક્સ કરી લઈ શકો છો અને આ તમારી ઘણી સમસ્યાનું સમાધાન છે. દૂધ પણ શરીરને તાકાત આપે છે તો તેમાં આ વસ્તુ મિક્સ કરશો તો પોષક તત્વો વધી જાય છે, જેનાથી સ્વાસ્થ્યને ઘણા ફાયદા થાય છે.
શિયાળામાં શરીરને ગરમ રાખવાની જરૂર હોય છે, સાથે આ સિઝનમાં તડકો ઓછો હોવાને કારણે વિટામિન ડીની કમી થઈ જાય છે, જેનાથી હાડકામાં દુખાવો થઈ શકે છે, તો કેટલાક લોકોને વિન્ટર બ્લૂઝ થઈ જાયછે એટલે કે શિયાળામાં થતી ઉદાસી. આ બધી સમસ્યામાં રાહત મેળવવા માટે તમારે દૂધની સાથે કઈ જડીબુટ્ટી લેવી જોઈએ.
દૂધમાં અશ્વગંધા મિક્સ કરો
દૂધમાં વિટામિન ડી, કેલ્શિયમ, પ્રોટીન અને મેગ્નીશિયમ સારી માત્રા હોય છે, તેથી દરેક સિઝન અને દરેક ઉંમરના લોકો માટે જરૂરી ફૂડ છે. શિયાળામાં તો દૂધ પીવું વધુ જરૂરી છે. તેનાથી ન માત્ર શરીર ગરમ રહે છે, પરંતુ વિટામિન ડીની પૂર્તિ પણ થાય છે. શિયાળામાં અશ્વગંધાનો પાઉડર દૂધમાં મિક્સ કરી પી શકો છો. તે આયુર્વેદમાં સૌથી મહત્વપૂર્ણ જડીબુટ્ટીમાંથી એક છે.
કયા ફાયદા થશે?
નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ હેલ્થ અનુસાર, અશ્વગંધાને વિન્ટર ચેરી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. અશ્વગંધાનું વૈજ્ઞાનિક નામ, વિથાનિયા સોમ્નિફેરા, લેટિન શબ્દ "ઊંઘ લાવનાર" પરથી આવ્યું છે, જેનો અર્થ "ઊંઘ લાવનાર" થાય છે, જે અશ્વગંધાનાં અનન્ય ગુણધર્મોને પ્રતિબિંબિત કરે છે. સંશોધન સૂચવે છે કે અશ્વગંધાનું સેવન કોર્ટિસોલનું સ્તર ઘટાડે છે, ચિંતા અને તણાવ ઘટાડે છે. કેટલાક અભ્યાસો એવું પણ સૂચવે છે કે અશ્વગંધાનો અર્ક ઊંઘની રીત સુધારવામાં મદદરૂપ થઈ શકે છે, તેથી આ જડીબુટ્ટી પાવડર દૂધ સાથે લેવાથી રાત્રે ઊંઘ ન આવતી હોય તેવા લોકો માટે ફાયદાકારક બની શકે છે.
હેલ્થલાઈન જણાવે છે કે અશ્વગંધા પાવડર એથ્લેટિક પ્રદર્શનમાં પણ સુધારો કરી શકે છે, એટલે કે તે ઉર્જા વધારવામાં મદદ કરે છે. તે સ્નાયુઓની શક્તિમાં પણ સુધારો કરે છે. એક અભ્યાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે આઠ અઠવાડિયાની પ્રતિકાર તાલીમ દરમિયાન દરરોજ 600 મિલિગ્રામ અશ્વગંધા લેનારા પુરુષોએ ન લેનારાઓની તુલનામાં સ્નાયુઓની શક્તિ અને સ્નાયુઓના કદમાં વધુ વધારો દર્શાવ્યો હતો. તે ફેફસાં અને હૃદય માટે પણ ફાયદાકારક છે.
હેલ્થલાઈન અશ્વગંધાનાં અન્ય ઘણા ફાયદાઓની પણ યાદી આપે છે, જેમ કે પુરુષોમાં ટેસ્ટોસ્ટેરોનનું સ્તર વધારવાની અને પ્રજનનક્ષમતા સુધારવાની તેની ક્ષમતા. વધુમાં, તેનું સેવન બ્લડ સુગરને નિયંત્રિત કરવામાં અને બળતરા ઘટાડવામાં મદદ કરી શકે છે, એટલે કે તે બળતરા પણ ઘટાડી શકે છે.
આ લોકો રાખે ધ્યાન
અશ્વગંધાના અનેક ફાયદા છે, પરંતુ નેશનલ હેલ્થ ઓફ ઈન્સ્ટીટ્યુટ પ્રમાણે કેટલાક લોકોએ તેનું સેવન ન કરવું જોઈએ. જેમ કે પ્રેગનેન્સી દરમિયાન અશ્વગંધા લેવાથી બચો. આ સિવાય થાઇરોઇડવાળા અને દવાઓનું સેવન કરતા લોકો અશ્વગંધા લેવાથી દૂર રહે. તેને સતત ત્રણ મહિના સુધી લઈ શકાય છે, પરંતુ તેનાથી વધુ લેવાને કારણે નુકસાન થઈ શકે છે. અશ્વગંધાને ડેલી ડાયટમાં સામેલ કરો છો તો તેની માત્રા કેટલી હોવી જોઈએ તે માટે આયુર્વેદિક એક્સપર્ટ સાથે વાત કરવી જોઈએ.
Disclaimer: પ્રિય પાઠક, અમારા આ સમાચાર વાંચવા માટે આભાર. આ સમાચાર તમને જાગરૂત કરવાના ઈરાદાથી લખવામાં આવ્યા છે. અમે તેને લખવામાં ઘરેલુ નુસ્ખા અને સામાન્ય જાણકારીની મદદ લીધી છે. તમે સ્વાસ્થ્ય સાથે જોડાયેલા કોઈ ઉપાય અજમાવતા પહેલા ડોક્ટરની સલાહ લો.
