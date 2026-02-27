Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝLifeStyle

આ 5 દિવસે ઘરમાં ભૂલેચૂકે રોટલી ન બનાવતા, કારણ ખાસ જાણો

દરેક ગુજરાતીના ઘરમાં રોટલી, શાક, દાળ ભાત તો બનતા જ હોય છે. રોટલી, ભાખરી આપણા ખોરાકમાં મહત્વનો  ભાગ ભજવે છે. પરંતુ શું તમને ખબર છે કે આપણા શાસ્ત્રો મુજબ એવી કેટલીક તિથિ જણાવવામાં આવી છે કે જ્યારે રોટલી ઘરમાં બનાવવી જોઈએ નહીં. ખાસ જાણો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Feb 27, 2026, 09:45 PM IST

Trending Photos

આ 5 દિવસે ઘરમાં ભૂલેચૂકે રોટલી ન બનાવતા, કારણ ખાસ જાણો

ઘરમાં રોજ રોટલી ભાખરી તો બનતા હોય છે. પરંતુ આપણા હિન્દુ ધર્મમાં શાસ્ત્રોમાં એવી પણ કેટલીક તિથિઓનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે કે જ્યારે ઘરમાં રોટલી કે ભાખરી બનાવવી જોઈએ નહીં. એવી માન્યતા છે કે એવા સમયે રોટલી કે ભાખરી બનાવવામાં આવે તો ઘરમાં નકારાત્મક ઉર્જાનો સંચાર થાય છે. પરિવારની શાંતિ હણાઈ શકે છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્રીઓ મુજબ આ દિવસે ઘરમાં રોટલી ભાખરી બનાવવામાં આવે તો માતા લક્ષ્મી અને અન્નપૂર્ણા માતા નારાજ થઈ શકે અને ઘરમાં પડકારો આવી શકે છે. ખાસ જાણો આ તિથિઓ વિશે. 

શરદ પૂનમ
નવરાત્રી બાદ શરદ પૂનમ આવતી હોય છે. શરદ પૂનમના દિવસે લક્ષ્મી માતા પ્રાગટ્ય થયાનું પ્રતિક ગણાય છે. આ દિવસે ખીર કે પૂરી બનાવવી એ શુભ ગણાય છે. પરંતુ રોટલી બનાવવી એ અશુભ ગણાય છે. શાસ્ત્રો મુજબ આ શીતળ રોશનીમાં ખીરનું સેવન કરવાથી સૌભાગ્ય વધે છે. આથી રોટલીની જગ્યાયે પૂરી અને ખીર બનાવવા જોઈએ. 

Add Zee News as a Preferred Source

નાગ પંચમી
નાગપંચમીના દિવસે પણ ચૂલે તવો ચડાવવો એ અશુભ ગણાય છે. તવો એ નાગ દેવતાનું પ્રતિક મનાય છે. જો તવા પર રોટલી બનાવવામાં આવે તો એવી માન્યતા છે કે નાગ દેવતા રિસાઈ જાય અને પરિવાર પર આફત આવી શકે છે. આથી નાગ પંચમીના દિવસે જો રોટલી બનાવવી પણ પડે તો ફક્ત કઢાઈ કે અન્ય કોઈ વાસણ વાપરવું, તવો નહીં.  

શીતળા સાતમ
શીતળા સાતમના દ્વસે પણ માતા શીતળાને વાસી ભોજન ધરાવવામાં આવતું હોય છે. આ દિવસે તાજી રોટલી બનાવવી વર્જિત છે. ઘરમાં એક દિવસ પહેલા તૈયાર કરેલો ઠંડો ખોરાક ખાવાનો હોય છે. આ પરંપરા ધાર્મિક મહત્વ જ નહીં પરંતુ સ્વાસ્થ્ય અને પરિવારની સમૃદ્ધિ માટે પણ શુભ હોવાનું કહેવાય છે. 

દીવાળી
વાસ્તુ શાસ્ત્ર મુજબ દીવાળીના દિવસે ઘરમાં રોટલી બનાવવી અશુભ ગણાય છે. આ પવિત્ર દિવસે ઘરમાં હલવા પૂરી, ખીર બનાવવા શુભ ગણાય છે. માતા લક્ષ્મીનું સ્વાગત કરવા માટે આ પરંપરા ખુબ મહત્વની ગણાય છે. 

ઘરમાં કોઈનું મૃત્યુ થાય
જો પરિવારમાં કોઈનું મૃત્યું થાય તો તેરમું થાય ત્યાં સુધી ઘરમાં રોટલી બનાવવી જોઈએ નહીં. આ સમય એ શોકનો સમય હોય છે અને એવું કહેવાય છે કે ઘરમાં ઉર્જા ખુબ સંવેદનશીલ હોય છે. સાધારણ ભોજન ખીચડી કે અન્ય કોઈ વસ્તું ગ્રહણ કરવામાં આવતી હોય છે. 

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી વિવિધ સ્ત્રોતો, અહેવાલો, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

...और पढ़ें
Roti Vastu TipsRotihindu DharmaReligion

Trending news