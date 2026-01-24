Prev
Legging પહેરવામાં યુવતીઓએ આ ભુલો ક્યારેય ન કરવી, લુક લાગશે સૌથી ખરાબ

Leggings Mistakes: લેગિંગ્સ દરેક મહિલાના કબાટમાં હોય જ તેવું વસ્ત્ર છે. રોજ પહેરવા માટે લેગિંગ્સ બેસ્ટ ઓપ્શન છે. પરંતુ આ લેગિંગ્સ તમારા સૌથી ખરાબ લુક માટે પણ જવાબદાર બની શકે છે. લેગિંગ્સ પહેરવામાં યુવતીઓએ કેટલીક ભુલ કરવાનું ટાળવું જોઈએ.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Jan 24, 2026, 04:46 PM IST

Leggings Mistakes: લેગિંગ્સ લગભગ દરેક મહિલાની વોર્ડરોબમાં હોય છે. લેગિંગ્સ પહેરવામાં આરામદાયક હોય છે અને સરળતાથી સ્ટાઈલ કરી શકાય છે. પરંતુ ઘણીવાર લેગિંગ્સ પહેરવામાં કરેલી નાની-નાની ભુલથી લુક ખરાબ થઈ જાય છે. તેના કારણે લેગિંગ્સ પહેર્યા પછી લુક ખરાબ લાગે છે અને આખો દિવસ અનકંફર્ટેબલ પણ લાગે છે. ચાલો આજે તમને જણાવીએ લેગિંગ્સ પહેરવામાં કઈ વાતોનું ધ્યાન રાખવું અને કઈ ભુલ ન કરવી જોઈએ. આ વાતોને દરેક યુવતીએ ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ. 

લેગિંગ્સ પહેરતી વખતે ન કરવી આ ભુલો

સ્કિન કલરની લેગિંગ્સ ન પહેરવી

ફેશન એક્સપર્ટ અનુસાર લેગિંગ્સ પહેરવાની સૌથી મોટી ભુલ છે સ્કિન કલરની લેગિંગ્સ પહેરવી. સ્કિન ટોનને મેચ થતી લેગિંગ્સ પહેરવાથી વિચિત્ર દેખાય છે. દુર થી કોઈ જુએ તો એવું લાગે કે તમે કુર્તી નીચે કંઈ પહેર્યું જ નથી. આ લુક અનકંફર્ટેબલ અને અનપ્રોફેશનલ લાગી શકે છે. ખાસ કરીને તમે ઓફિસમાં જતા હોય ત્યાર ન્યૂડ શેડ પસંદ કરવો નહીં. ઓફિસમાં જતી વખતે સેફ કલર્સ અને ડાર્ક કલર પહેરવા જોઈએ. 

સી થ્રૂ લેગિંગ્સ પહેરવી

લેગિંગ્સ પહેરવાની બીજી ભુલ છે સી થ્રૂ લેગિંગ્સ પહેરવી. જ્યારે તમે નબળી ક્વોલિટીના કપડાની લેગિંગ્સ પહેરો તો પહેરવાથી ટ્રાંસપરન્ટ લાગે છે. પાતળા કપડાની કે ટાઈટ લેગિંગ્સ પહેરવાથી કપડું ખેંચાય છે અને સ્કિન દેખાય છે. જે ખૂબ જ ખરાબ દેખાય છે. તેથી લેગિંગ્સ ખરીદતી વખતે સારી ક્વોલિટીનું કપડું છે કે નહીં તે ખાસ ચેક કરવું. લેગિંગ્સ સ્ટ્રેચ કરીને કપડું સારું છે કે નહીં જોઈ લેવું.

લેગિંગ્સને પેન્ટની જેમ પહેરવી

ત્રીજી ભુલ છે લેગિંગ્સને પેન્ટની જેમ ટોપ સાથે પહેરવી. ફેશન એક્સપર્ટ અનુસાર લેગિંગ્સ ક્યારેય શોર્ટ ટોપ સાથે જીન્સની જેમ ન પહેરવી જોઈએ. લેગિંગ્સ બોડીનો શેપ દેખાડે છે. તેથી પેન્ટની જેમ લેગિંગ્સ પહેરો તો સૌથી ખરાબ લાગે છે. લેગિંગ્સને હંમેશા લોંગ કુર્તા, લોંગ ટોપ કે ટ્યૂનિક્સ સાથે જ પહેરવી જોઈએ. તેનાથી લુક બેલેન્સ્ડ લાગે છે. 

ચૂડીદારની જેમ લેગિંગ્સ પહેરવી

લેગિંગ્સ પહેરવાની એક ભુલ એ પણ છે કે દરેક પ્રકારની કુર્તી સાથે લેગિંગ્સ પહેરવી. ચૂડીદાર પહેરવાની હોય તેવી કુર્તી સાથે પણ લેગિંગ્સ પહેરશો તો તમને ડ્રેસ સૂટ નહીં થાય. લેગિંગ્સ પહેરવાથી ડ્રેસની ડિઝાઈન ખરાબ થઈ જાય છે. તેથી આઉટફિટ અનુસાર બોટમ વિયર પસંદ કરો. 

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

LeggingFashion TipsGen Zફેશન ટીપ્સ

