Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /LifeStyle
  • /Travel Tips: ચોમાસા દરમિયાન કઈ જગ્યાઓએ ફરવા ન જવું ? આ જગ્યાએ ઘણીવાર વરસાદ સર્જે છે તારાજી

Travel Tips: ચોમાસા દરમિયાન કઈ જગ્યાઓએ ફરવા ન જવું ? આ જગ્યાએ ઘણીવાર વરસાદ સર્જે છે તારાજી

Monsoon Travel Tips: ચોમાસામાં ક્યાં ફરવા જવું એ વાત તો તમને અનેક લોકો જણાવશે. આજે અમે તમને જણાવીએ ચોમાસામાં કઈ જગ્યાએ ફરવા જવાનું ટાળવું. આ જગ્યાઓ એવી છે જ્યાં વર્ષ દરમિયાન કોઈપણ સમયે જાવ તો મજા આવે પણ ચોમાસામાં અહીં પ્રકૃતિનું સુંદર નહીં રૌદ્ર સ્વરુપ જોવા મળે છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 27, 2026, 02:29 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 02:29 PM IST
Travel Tips: ચોમાસા દરમિયાન કઈ જગ્યાઓએ ફરવા ન જવું ? આ જગ્યાએ ઘણીવાર વરસાદ સર્જે છે તારાજી
Source: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ચોમાસા દરમિયાન કઈ જગ્યાઓએ ફરવા ન જવું ? આ જગ્યાએ ઘણીવાર વરસાદ સર્જે છે તારાજી
monsoon4 min ago
2
Ketan Agarwal Death Case11 min ago
3
Toll Tax20 min ago
4
fifa world cup 202625 min ago
5
Ketan Agarwal Death Case46 min ago