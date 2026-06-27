/Travel Tips: ચોમાસા દરમિયાન કઈ જગ્યાઓએ ફરવા ન જવું ? આ જગ્યાએ ઘણીવાર વરસાદ સર્જે છે તારાજી

Monsoon Travel Tips: ચોમાસામાં વરસાદ પછી પ્રકૃતિ સોળેકળાએ ખીલી જાય છે. દેશમાં આવેલી ફરવાની કેટલીક જગ્યાઓ એવી છે જ્યાં વરસાદ થયા પછી ફરવાની મજા પડે છે કારણ કે અહીં કુદરતી સૌંદર્ય ચરમ પર હોય છે. સાથે જ એવી કેટલીક જગ્યાઓ પણ છે જ્યાં ચોમાસા દરમિયાન પ્રકૃતિ રૌદ્ર સ્વરૂપમાં જોવા મળે છે. આજે તમને આવા જ કેટલાક ટુરિસ્ટ સ્પોટ વિશે જણાવીએ. આમ તો ફરવા માટેની આ જગ્યાઓ લોકપ્રિય છે અને વિદેશથી પણ મોટી સંખ્યામાં લોકો અહીં ફરવા આવે છે. પરંતુ ચોમાસા દરમિયાન આવતી રજામાં જો ફરવા જવાનું પ્લાનિંગ કરવું હોય તો આ જગ્યાએ જવાનું ટાળવું. ઘણી વખત ચોમાસામાં અહીં ભારે વરસાદના કારણે સ્થિતિ ખરાબ થઈ જાય છે.
ઉનાળાના વેકેશન પછી સૌથી વધારે રજા ચોમાસા દરમિયાન આવતી તહેવારોની સિઝનમાં મળે છે. જ્યારે પણ લોંગ વિકેન્ડ આવતું હોય ત્યારે લોકો ફરવા જવાનું પ્લાનિંગ બનાવી લેતા હોય છે.. ટિકિટ અને હોટેલ સ્ટે સસ્તા પડે તે માટે ઘણા લોકો એડવાન્સ બુકિંગ કરી લેતા હોય છે. જો તમે પણ આ તહેવારોની સિઝનમાં એટલે કે ચોમાસા દરમિયાન કોઈ જગ્યાએ ફરવા જવાનું પ્લાનિંગ કરી રહ્યા હોય તો તમને કેટલીક એવી જગ્યાઓ વિશે જણાવીએ જ્યાં ચોમાસામાં જવાનું ટાળવું. આ જગ્યાએ પહોંચ્યા પછી જો ભારે વરસાદ અને ભૂસ્કલન જેવી સ્થિતિ સર્જાશે તો જીવ અદ્ધર થઈ જશે.
ઉત્તરાખંડ
દેશમાં ફરવા માટેની સુંદર જગ્યાઓ ઉત્તરાખંડમાં આવેલા છે. મોટી સંખ્યામાં લોકો મસૂરી, નૈનીતાલ, ઋષિકેશ સહિતની જગ્યાએ ફરવા જતા હોય છે. અહીં ચોમાસા પછી બેકાંઠે વહેતી નદીઓ, સુંદર ઝરણાં, પર્વતીય સુંદરતા કુદરતી સૌંદર્ય વધારે છે. આ જગ્યાના ચોમાસાના ફોટા તો જોવા ગમે તેવા હોય છે પરંતુ આ જગ્યાએ હકીકતમાં ચોમાસામાં ફરવું હાનિકારક સાબિત થઈ શકે છે.. ઘણી વખત અતિ ભારે વરસાદના કારણે અહીં ભૂસ્ખલન અને નદીઓમાં પૂરની સ્થિતિ સર્જાય છે. આવી સ્થિતિમાં આ જગ્યાએ ફરવા જવું જોખમી સાબિત થઈ શકે છે.
કેરળ
કેરળ પણ ફરવા માટેની શ્રેષ્ઠ જગ્યા છે. કેરળમાં મોટાભાગના ફરવાના સ્થળોમાં પર્વત અને હરિયાળી જોવા મળે છે. પરંતુ કેરળમાં ચોમાસુ ઘણી વખત જોખમી બની જાય છે. અહીં ચોમાસા દરમિયાન ભારે વરસાદ અને વાવાઝોડાના કારણે જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત થઈ જાય છે.
અંદમાન નિકોબાર
અંદમાન નિકોબાર ફરવા જવું હોય તો પણ ચોમાસા દરમિયાન ટ્રીપ પ્લાન કરવી નહીં.. ચોમાસા દરમિયાન જો અહીં ભારે વરસાદ અને વાવાઝોડાનું વાતાવરણ હશે તો તમે ફરવાની મજા માણી શકશો નહીં.. તેથી આ જગ્યાએ ફરવા જવાનું પણ ટાળવું
હિમાચલ પ્રદેશ
દેશ-વિદેશના લોકોનું સૌથી પ્રિય સ્થળ છે ધર્મશાલા, મનાલી, શિમલા છે. આ જગ્યાઓએ આખું વર્ષ લોકોની અવરજવર રહે છે. પરંતુ જો તમે ખરેખર આ જગ્યાની સુંદરતા અને શાંતિને માણવા માંગો છો તો ચોમાસા સિવાયની ઋતુમાં અહીં ફરવા જવું. ચોમાસામાં અહીં ફરવું ભારે પડી શકે છે. અહીં ભારે વરસાદના કારણે ઘણી વખત દુર્ઘટનાઓ સર્જાતી હોય છે. રજાઓના સમયમાં અહીં ટ્રાફિકજામના દ્રશ્યો પણ જોવા મળે છે. આવી સ્થિતિમાં અહીં ફરવા ગયા પછી તમને અફસોસ થશે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)