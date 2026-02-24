Tips: લીમડો, મેથી અને તેલનો કમાલ, ખરતા વાળ અને સફેદ વાળની સમસ્યાથી મળશે છૂટકારો
Ayurvedic recipe for grey hair: જો તમે પણ સફેદ વાળને કાળા કરવા માટે મોંઘા તેલ અને હેર ડાઈનો ઉપયોગ કરી થાકી ગયા છો તો આ સમાચાર તમારા માટે નવી ઉર્જા લાવી શકે છે. આ લેખમાં અમે તમને સફેદ વાળને ફરીથી કાળા કરવા માટે કેટલાક આયુર્વેદિક ઉપાય જણાવી રહ્યાં છીએ.
- એકપણ રૂપિયાના ખર્ચ વગર સફેદ વાળથી મળશે છૂટકારો
-
- માથા માટે ખુબ લાભદાયક છે લીમડા-મેથીનું આયુર્વેદિક તેલ
- એક મહિનામાં સફેદ વાળ અને ખરતા વાળની સમસ્યામાં થશે મદદ
Trending Photos
Ayurvedic Remedies For White Hair: જો તમે સફેદ વાળથી પરેશાન છો અને અનેક ઉપાયો કરી થાકી ગયા છો તો આયુર્વેદમાં તેનું પ્રાકૃતિક સમાધાન આપેલું છે. આયુર્વેદ ડોક્ટર અનુસાર મીઠો લીમડો, સરસવ અને નાળિયેરના તેલથી તૈયાર ઘરેલું તેલ અને પેસ્ટ સફેદ વાળ, ખરતા વાળ અને ટાલને ઓછી કરવામાં અસરકારક સાબિત થઈ શકે છે. નિયમિત ઉપયોગથી એક મહિનાની અંદર વાળમાં પ્રાકૃતિક ચમક અને મજબૂતી પરત ફરવા લાગે છે. ખાસ વાત છે કે આ ઉપાય સંપૂર્ણ રીતે આયુર્વેદિક છે અને ઘરે તૈયાર કરી શકાય છે.
આ ઉપાયોને અપનાવી તમે માત્ર એક મહિનામાં સફેદ વાળ અને ખરતા વાળની સમસ્યાથી રાહત મેળવી શકો છો. ખાસ વાત છે કે આ ઉપાયો માટે તમારે પૈસા ખર્ચવાની જરૂર નથી. ન સાઇડ ઇફેક્ટનો ખતરો છે. આ સંપૂર્ણ રીતે આયુર્વેદિક ઉપચાર છે, જેને આયુર્વેદિક ડોક્ટરે જણાવ્યો છે.
આયુર્વેદાચાર્ય અનુસાર સફેદ વાળને કાળા કરવા માટે ઘણા આયુર્વેદિક ઉપાય છે, પરંતુ લીમડો, નાળિયેર તેલ, સરસવનું તેલ અને મેથીના મિશ્રણથી તૈયાર તેલ, લીમડો-મેથી અને દહીંથી તૈયાર પેસ્ટ વાળ માટે ખુબ અસરકારક માનવામાં આવે છે. સૌથી પહેલા આપણે લીમડા અને મેથીથી તૈયાર તેલની વાત કરીએ.
તેને બનાવવા માટે સૌથી પહેલા લીમડાને સારી રીતે સાફ કરો. પછી એક કઢાઈમાં સરસવ અને નાળિયેરનું તેલ નાખી તેમાં લીમડો અને મેથી દાણા નાખો. તેલ આંચ પર થોડા સમય સુધી પકાવ્યા બાદ ગાળી લો અને તેમાંથી લીમડો અને મેથી દાણા અલગ કરી લો.
આ તેલ આયુર્વેદિક અને ઔષધીય ગુણોથી ભરપૂર છે. તેનો ઉપયોગ વાળ માટે કરી શકાય છે. તેનાથી વાળમાં પ્રાકૃતિક ચમક અને મજબૂતી આવશે. સાથે સફેદી પણ ઓછી થશે.
પેસ્ટ બનાવવા માટે પકાવેલા લીમડા અને મેથીના દાણાને પીસી લો. ઔષધીય ગુણ વધારવા માટે તેમાં થોડું દહીં નાખી ગ્રાઉન્ડ કરો. ગ્રાઇન્ડ કરી તમારી સામે આયુર્વેદિક અને ઔષધીય ગુણોથી ભરપૂર પેસ્ટ તૈયાર થઈ જશે.જેનો ઉપયોગ તમે શેમ્પુ પહેલા વાળમાં કરી શકો છો.
આયુર્વેદ પ્રમાણે જો તમે નિયમિત રૂપથી આ તેલ અને પેસ્ટનો ઉપયોગ કરો છો તો એક મહિનામાં વાળની સમસ્યામાં રાહત મળી શકે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે