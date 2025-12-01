Recipe: ઘરે આ રીતે બનાવો બદામનો હલવો, એક વાટકી બદામથી બનશે અડધો કિલો હલવો
Badam Halwa Recipe: ઠંડીની ઋતુમાં ગરમાગરમ સ્વીટ ખાવાની મજા પડે છે. જો તમે પણ શિયાળામાં અલગ અલગ પ્રકારની મીઠાઈઓ બનાવતા હોય તો આ વખતે બદામનો હલવો ટ્રાય કરજો. બદામનો હલવો બનાવવામાં વધારે બદામની જરૂર પડતી નથી. ઓછી બદામથી વધારે હલવો બને તેવી રીતે આજે તમને જણાવીએ.
Badam Halwa Recipe: શિયાળામાં ડાયટમાં બદામનો સમાવેશ કરવો જોઈએ. આ સુકામેવાને મોટાભાગે પાણીમાં પલાળીને સવારે ખાલી પેટ ખાવામાં આવે છે. આ સિવાય મીઠાઈ બને ત્યારે તેમાં બદામ ઉમેરવામાં આવે છે. જોકે તમે શિયાળામાં બદામનો હલવો બનાવીને પણ ડાયટમાં સામેલ કરી શકો છો. બદામનો હલવો બનાવવો એકદમ ઈઝી છે. બદામનો હલવો બનાવવામાં વધારે બદામની જરૂર પણ નહીં પડે. જો તમે જાણતા ન હોય તો તમને જણાવી દઈએ કે એક નાની વાટકી બદામથી 500 ગ્રામ જેટલો બદામનો હલવો બની શકે છે. બદામનો હલવો સ્વાદિષ્ટ હોવાની સાથે પોષક તત્વથી ભરપૂર હોય છે. તો ચાલો તમને જણાવી દઈએ બદામનો હલવો બનાવવાની સરળ રીત
બદામના હલવા માટેની સામગ્રી
અડધો કપ બદામ
અડધો કપ દેશી ઘી
1\3 કપ રવો
કેસર
1 કપ દૂધ
1 કપ ખાંડ
બદામની કતરણ
બદામનો હલવો બનાવવા માટે સૌથી પહેલા બદામને ગરમ પાણીમાં એક કલાક પલાળી રાખો. ત્યાર પછી બદામ ફૂલી ભૂલી જશે અને તેની છાલ આરામથી ઉતરી જશે. બદામની છાલ કાઢીને ફોલેલી બદામને મિક્ષ્ચરમાં કરકરી વાટી લો. હવે એક પેનમાં અડધો કપ ઘી ગરમ કરો અને ઘી ગરમ થઈ જાય એટલે તેમાં રવો ઉમેરો. રવો ગોલ્ડન થઈ જાય એટલે તેમાં બદામની પેસ્ટ ઉમેરો અને આ મિશ્રણને ધીમા તાપે હલાવતા રહો.
જ્યારે રવો અને બદામ બરાબર શેકાઈ જાય અને તેમાંથી સુગંધ આવવા લાગે એટલે એક કપ પાણી અને કેસર ઉમેરો. છેલ્લે તેમાં દૂધ ઉમેરો અને મિશ્રણ ઘટ્ટ થાય ત્યાં સુધી પકાવો. સાથે જ અન્ય એક પેનમાં અડધો કપ પાણી ગરમ કરો અને તેમાં ખાંડ ઉમેરી ચાસણી બનાવો. જ્યારે ખાંડ ઓગળી જાય એટલે પાણીને બદામ અને રવાના મિશ્રણમાં ઉમેરીને પકાવતા રહો. પાણી સુકાઈ જાય અને હલવો એકદમ ઘટ્ટ થઈ જાય એટલે ઉપરથી એક ચમચી ઘી ઉમેરી ગેસ બંધ કરી દો. તૈયાર કરેલા હલવાને બદામની કતરણથી ગાર્નિશ કરી સર્વ કરો. શિયાળામાં બદામનો હલવો ગરમાગરમ હોય ત્યારે ખાવાની મજા આવે છે.
