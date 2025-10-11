99% લોકો બદામ ખાવાની સાચી રીત જાણતા નથી. જાણો શું તમે આ ભૂલ કરી રહ્યા છો
Badam Khane ka Sahi Tarika: શું તમને ખબર છે કે બદામ ખાવાની સાચી રીત કઈ છે, જો તમે તેનું સારી રીતે સેવન ન કરો તો તમને કોઈ ફાયદા મળશે નહીં. આવો જાણીએ બદામને કઈ રીતે ખાવી જોઈએ.
Badam Khane ka Sahi Tarika: ડ્રાઈ ફ્રૂટ્સમાં બદામનું સેવન સ્વાસ્થ્ય માટે ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે. યાદશક્તિ વધારવાથી લઈને કોલેસ્ટ્રોલને ઘટાડવા અને બ્લડ સુગર લેવલને કંટ્રોલ કરવામાં પણ બદામનું સેવન લાભદાયક માનવામાં આવે છે. બદામ પ્રોટીન, ફાઇબર, વિટામિન ઈ, કેલ્શિયમ, કોપર, મેગ્નીશિયમ અને રાઇબોફ્લેવિનથી ભરપૂર હોય છે. આ સાથે તેમાં આયરન, પોટેશિયમ, જિંક અને વિટામિન બી હોય છે, જે સ્વાસ્થ્ય માટે લાભદાયક છે. પરંતુ તેના ફાયદા ત્યારે જ મળશે જ્યારે સાચી રીતે તેનું સેવન કરશો. આવો જાણીએ બદામ ખાવાની સાચી રીત કઈ છે?
બદામ ખાવાની સાચી રીત કઈ છે? (What is the best way to eat almonds?)
બદામને આખી રાત પલાળી રાખી દો અને સવારે તેની છાલ કાઢી સેવન કરવું સૌથી સારી રીત માનવામાં આવે છે. આમ કરવાથી તે પચવામાં સરળ થઈ જાય છે અને તેનો પોષક તત્વો તમને મળે છે. રાત્રે પાણીમાં પલાળવાને કારણે બદામમાં ફાઇટિક એસિડની (Phytic acid) માત્રા ઓછી થઈ જાય છે. ફાઇટિક એસિડની વધુ માત્રા કેલ્શિયમ, જિંક અને મેંગનીઝનું અવશોષણ ઘટાડે છે. આ બધા કારણો તે સાબિત કરે છે કે પલાળેલી બદામ તમારા માટે સૌથી સારી છે. આ સાથે તમને જણાવી દઈએ કે પલાળેલી બદામ મેગ્નીશિયમથી ભરપૂર હોય છે, જે ટાઇપ-2 ડાયાબિટીસ દર્દીઓ માટે ફાયદાકારક છે.
બદામને છાલ સાથે કેમ ન ખાવી જોઈએ ( Should we not eat almonds with peel?)
નિષ્ણાતો ઘણીવાર છાલ વગર બદામ ખાવાની ભલામણ કરે છે. નિષ્ણાતોના મતે, બદામની છાલ પચવામાં મુશ્કેલ હોય છે. વધુમાં, બદામની છાલમાં ટેનીન હોય છે, જે તેમના પોષણ મૂલ્યને ઘટાડે છે.
બદામના દૂધનું સેવન
જો તમે બદામ કાચા ન ખાઈ શકો, તો તમે તેને દૂધ સાથે ખાઈ શકો છો. ચાલો બદામના દૂધની રેસીપી શીખીએ.
સામગ્રી
3-4 પલાળેલી બદામ
1 ગ્લાસ દૂધ
સ્વાદ માટે ખજૂર
સૌથી પહેલા તમે બદામની છાલ કાઢી નાખો અને હવે તેને મિક્ચરમાં પીસી લો. હવે તેમાં દૂધ અને ખજૂર નાખી સારી રીતે પીસો. તમારૂ બદામવાળું દૂધ બનીને તૈયાર થઈ જશે. તમે તેનું સેવન કરી શકો છો.
