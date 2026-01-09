Prev
Bajra Recipe: એકવાર ટ્રાય કરો બાજરાના લોટથી બનેલા આલુ પરોઠા, દાઢે વળગી જશે આ પરોઠાનો સ્વાદ

Bajra Recipe: આલુ પરોઠા તો તમે પણ ખાતા હશો પરંતુ એકવાર આલુ પરોઠા માટે ઘઉંના લોટને બદલે બાજરાના લોટનો ઉપયોગ કરી જુઓ. આલુ પરોઠા એટલા ટેસ્ટી લાગશે કે તમે ખાતા રહી જશો. તો ચાલો ફટાફટ તમને જણાવીએ બાજરાના લોટના પરોઠા બનાવવાની રીત વિશે.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Jan 09, 2026, 06:21 PM IST

Bajra Recipe: ઠંડીની ઋતુમાં ડાયટમાં બાજરાનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે. બાજરાનો લોટ શરીરને અંદરથી ગરમ રાખે છે. શિયાળામાં બાજરાનો લોટ ખાવો, ફાયદાકારક પણ છે એટલા માટે જ મોટા મોટા સેલિબ્રિટી પણ હવે બાજરાનું સેવન કરતાં થઈ ગયા છે. બાજરાને ઇંગ્લિશમાં પર્લ મિલેટ્સ કહેવામાં આવે છે. આમ તો બાજરાના લોટથી અલગ અલગ પ્રકારની વાનગીઓ બનતી હોય છે પરંતુ મોટાભાગના લોકો બાજરીના લોટના રોટલા કે રોટલી જ ખાતા હોય છે. શિયાળામાં બાજરાના લોટની રોટલી ખાવાથી સ્વાદ પણ વધે છે અને સ્વાસ્થ્ય પણ સારું રહે છે. 

જોકે બાજરાના લોટની રોટલી બનાવતી વખતે ઘણા લોકોને એવી સમસ્યા આવે છે કે આ રોટલી સરળતાથી બનતી નથી. ઘઉંના લોટની જેમ બાજરાના લોટની રોટલી વણી શકાતી નથી. રોટલી વણવાથી તે તૂટી જાય છે. પરંતુ આજે તમને એવી ટેકનીક વિશે જણાવીએ જેની મદદથી બાજરાના લોટની રોટલી નહીં પરંતુ તમે મસ્ત આલુ પરોઠા બનાવી શકશો. 

બાજરાના લોટના આલુ પરોઠા બનાવવા એકદમ સરળ છે અને આ પરોઠા નાસ્તા માટે હેલ્ધી ઓપ્શન છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ બાજરાના લોટના આલુ પરોઠા કેવી રીતે બનાવવા. 

સૌથી પહેલા બટેટાને બાફી લો અને ઠંડા થાય પછી તેની છાલ ઉતારી સારી રીતે મેશ કરી લો. બટેટાને સારી રીતે મેશ કરવા જેથી તેમાં ટુકડા ન રહે. મેશ કરેલા બટેટામાં બારીક સમારેલા લીલા ધાણા, લીલા મરચાં ઉમેરો. સાથે જ તેમાં બાજરાનો લોટ મિક્સ કરો. લોટ અને બટેટાના મિશ્રણમાં મીઠું, લાલ મરચું પાવડર, થોડી હિંગ, શેકેલા જીરાનો પાઉડર ઉમેરી હુંફાળા પાણીથી નરમ લોટ બાંધો. આ લોટને પાંચથી દસ મિનિટ માટે ઢાંકીને રહેવા દો. 

5 થી 10 મિનિટ પછી તેલવાળા હાથ કરીને લોટને બરાબર મસળી લો. લોટ એકદમ સોફ્ટ અને રોટલી વણાય તેવો થઈ ગયો હશે. આવો લોટ થાય તે માટે જરૂરી છે કે તમે હૂંફાળા પાણીથી લોટ બાંધો. ત્યાર પછી લોટમાંથી પરોઠા માટે એક મોટો લૂઓ લેવો. પરોઠા વણવા માટે બાજરા કે ઘઉંના સૂકા લોટનો ઉપયોગ કરવો અને ગોળ પરોઠું બનાવવું. પરોઠું બની જાય પછી તવા પર નાખી બંને તરફ શેકી લો. એક વખત બંને તરફ શેકાઈ જાય પછી માખણ, ઘી અથવા તેલ લગાડી પરોઠાને સારી રીતે ક્રિસ્પી કરી લો અને ગરમાગરમ પરોઠું સર્વ કરો. 

બાજરાના લોટના આલુ પરોઠા તમે દહીં સાથે સર્વ કરી શકો છો. દહીં ન હોય તો તમે લીલી ચટણી સાથે પણ બાજરાનું પરોઠું ખાઈ શકો છો. બાજરા અને બટેટાનું પરોઠું ક્રિસ્પી લાગે છે. સવારના નાસ્તામાં તમે ચા સાથે પણ આ પરોઠા ખાઈ શકો છો.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

