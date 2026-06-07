/Baldness Remedy: ખરતા વાળના કારણે માથામાં ટાલ પડી જાય તે પહેલા કરવા લાગો આ 3 કામ, માથામાં ઉગવા લાગશે નવા વાળ

Baldness Remedy: માથામાંથી થોડા ઘણા વાળ રોજ કરતા હોય છે. ખરતા વાળની સમસ્યા સ્ત્રી અને પુરુષ બંનેને સતાવતી હોય છે. માથામાંથી રોજ થોડા વાળ ખરવા સામાન્ય છે પરંતુ જો વધારે પ્રમાણમાં વાળ કરવા લાગે તો માથામાં ટાલ દેખાવા લાગે છે. વાળ ખરી જવાના કારણે માથામાં ટાલ પડી ગઈ હોય તેવી સમસ્યા 30-40 વર્ષના યુવાનોમાં પણ જોવા મળે છે. આ સમસ્યાનું કારણ આહાર અને ખરાબ લાઈફ સ્ટાઈલ હોઈ શકે છે.
નાની ઉંમરમાં જ માથામાંથી વાળ ખરવા લાગે તો કોન્ફિડન્સ ઘટી જાય છે. કેટલાક મામલામાં વાળ ખરવાનું કારણ જીનેટીક પણ હોઈ શકે છે પરંતુ મોટાભાગે એવું જોવા મળે છે કે ખરાબ આહારના કારણે વાળ ખરવાનું પ્રમાણ વધી જાય. કોઈપણ કારણસર વાળ ખરવા લાગે તો ખરતા વાળને અટકવા માટે કેટલીક આયુર્વેદિક વસ્તુનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. આજે તમને એવી વસ્તુઓ વિશે જણાવીએ જેનો ઉપયોગ માથામાં કરવાથી માથામાં વધતી ટાલ અટકી શકે છે અને માથામાં નવા વાળ ઉગવા લાગે છે.
ટાલમાં વાળ ઉગાડવામાં મદદ કરશે 3 વસ્તુઓ
આમળા અને લીમડો
આમળા અને લીમડાની મદદથી ટાલથી મુક્તિ મેળવી શકાય છે. ખરેલા વાળને પણ પાછા ઉગાડવા હોય તો થોડા પાણીમાં લીમડાના પાન બરાબર ઉકાળો અને પછી પાણીને ઠંડુ કરી લો. લીમડાના પાણીને આમળાના પાવડરમાં મિક્સ કરી એક પેસ્ટ બનાવો અને અઠવાડિયામાં બે વખત આ પેસ્ટ વાળમાં લગાડો અને 30 મિનિટ પછી વાળ ધોવાનું રાખો. આમળા અને લીમડાથી વાળ ધોવાથી વાળ ખરવાનું પ્રમાણ અટકી જાય છે અને વાળ માથામાં નવા વાળ પણ ઉગવા લાગે છે.
ડુંગળીનો રસ
ટાલમાં વાળ ઉગાડવા માટે ડુંગળીના રસનો ઉપાય પણ પ્રચલિત છે. માથામાં ડુંગળીનો ઉપયોગ કરવો હોય તો સૌથી પહેલા ડુંગળીની છાલ કાઢી તેને બે ટુકડા કરી લો. ત્યાર પછી ડુંગળીના અડધા ટુકડાને માથામાં જ્યાં વાળ ન હોય ત્યાં હળવા હાથે રગડો.. તમે ઈચ્છો તો ડુંગળીનો રસ કાઢીને પણ લગાડી શકો છો. તેનાથી વાળ ખરતા અટકશે અને માથામાં નવા વાળ પણ ઉગશે.
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મુલેઠી
માથામાંથી ખરી ગયેલા વાળની જગ્યાએ નવા વાળ ઉગાડવા હોય તો મુલેઠી પણ ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે. મુલેઠીમાં દૂધ ઉમેરી પલાળી દો. મુલેઠી પલળી જાય પછી તેની બારીક પેસ્ટ બનાવો અને આ પેસ્ટને રાત્રે માથા પર લગાવી દો. મુલેઠીની પેસ્ટને આખી રાત માથા પર રહેવા દો અને બીજા દિવસે શેમ્પુ કરો. મુલેઠીનો ઉપયોગ કરવાથી ખરતા વાળ અટકે છે અને ખરેલા વાળની જગ્યાએ નવા વાળ ઉગવા લાગે છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)