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Baldness Remedy: ખરતા વાળના કારણે માથામાં ટાલ પડી જાય તે પહેલા કરવા લાગો આ 3 કામ, માથામાં ઉગવા લાગશે નવા વાળ

Baldness Remedy: વધારે પ્રમાણમાં રોજ વાળ ખરતાં હોય તો ધીરે ધીરે માથામાં ટાલ દેખાવા લાગે છે. પુરુષોને આવી ટાલ માથાના વચ્ચેના ભાગમાં પડે છે જ્યારે મહિલાઓને સાઈડમાંથી વાળ ખરી જાય છે. આ સમસ્યાથી બચવાનો કાયમી ઈલાજ આજે તમને જણાવી દઈએ. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 07, 2026, 11:33 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 11:33 AM IST
Baldness Remedy: ખરતા વાળના કારણે માથામાં ટાલ પડી જાય તે પહેલા કરવા લાગો આ 3 કામ, માથામાં ઉગવા લાગશે નવા વાળ

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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