/Bathroom Tiles Cleaning Tips: કાળી પડેલી બાથરૂમ ટાઇલ્સ મિનિટોમાં થશે સાફ: અપનાવો આ 3 સિમ્પલ ટ્રિક્સ

Bathroom Tiles Cleaning Tips: બાથરૂમની સફાઈ નિયમિત કરવા છતાં ટાઇલ્સ વારંવાર કાળી પડવા લાગે છે અને તેના પર હઠીલા ડાઘ જામી જાય છે. કારણ સ્પષ્ટ છે કે ભેજ પાણીમાં રહેલા ખનિજ તત્વ અને સાબુના ફીણ મળી ટાઇલ્સની ચમક ઝાંખી પાડે છે. સારી વાત છે કે તેને સાફ કરવા માટે મોંઘી પ્રોડક્ટની જરૂર નથી, ઘરમાં રહેલી કેટલીક વસ્તુથી આ કામ સરળતાથી કરી શકાય છે.
સૌથી અસરકારક
હઠીલા ડાઘ અને કાળી પરતને હટાવવા માટે સફેદ વિનેગર અને બેકિંગ સોડાની પેસ્ટ સૌથી અસરકારક ઘરેલું ઉપાય માનવામાં આવે છે. બંનેનું મિશ્રણ કરી પેસ્ટ તૈયાર કરો અને ડાઘવાળી જગ્યા પર 10થી 15 મિનિટ સુધી લગાવી રાખો. ત્યારબાદ મુલાયમ બ્રશથી હળવા હાથે ઘસીને સાફ કરો. જેથી જામેલી ગંદકી નીકળી જશે.
આ દેશી નુસ્ખો પણ ઉપયોગી
લીંબુમાં રહેલ પ્રાકૃતિક એસિડ ગંદકી અને ડાઘ તોડવામાં મદદ કરે છે. લીંબુના રસમાં થોડું મીઠું નાખી તેને ટાઇલ્સ પર લગાવો અને આશરે 15 મિનિટ છોડી દો. ત્યારબાદ બ્રશથી હળવા હાથે સાફ કરો. તે ડાઘ હટાવવાની સાથે બાથરૂમમાં ફ્રેશ મહેક પણ આપે છે.
હળવી ગંદકી માટે આ પાણી ઉપયોગી
જો ડાઘ વધુ ન હોય તો દરરોજની સફાઈ માટે ગરમ પાણીમાં થોડો ડિટર્જન્ટ પાઉડર નાખી સ્પંજ કે બ્રશથી ટાઇલ્સ સાફ કરી શકો છો. તે ટાઇલ્સને લાંબા સમય સુધી ચોખી રાખવામાં મદદ કરે છે.
આ જગ્યાને પણ ન કરો નજરઅંદાજ
ઘણા લોકો ટાઇલ્સની સપાટીને તો સાફ કરે છે, પરંતુ ટાઇલ્સ વચ્ચે પાતળી લાઉન કે ગ્રાઉટને નજરઅંદાજ કરે છે, જ્યારે ત્યાં સૌથી વધુ ગંદકી અને ફંગસ જમા થાય છે. જૂના ટૂથબ્રશથી આ લાઇનોને અલગ સાફ કરવી જરૂરી છે, જેથી ટાઇલ્સ ચમકદાર દેખાય.
સફાઈ બાદ ટાઇલ્સને સૂકવવી પણ જરૂરી
ટાઇલ્સ સાફ કર્યા બાદ તેને સારી રીતે સૂકવવી જરૂરી છે, જેટલી તેને સાફ કરવી. ભીની ટાઇલ્સ પર ફરી ડાઘ જામી જાય છે. તેથી સફાઈ બાદ સૂકા કપડાથી સાફ કરવી સારૂ રહે છે.
નિયમિતતા છે સૌથી મોટો ઉપાય
સપ્તાહમાં એકવાર આ સરળ ટિપ્સ અપનાવી બાથરૂમની ટાઇલ્સને હંમેશા ચમકદાર રાખી શકાય છે.