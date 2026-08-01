/રોટલી બનાવતી વખતે રાખો આ સાવધાની, નહીં તો તિજોરી થઈ જશે તળિયા ઝાટક!

રસોડામાં રસોઈ કરવા ઉપરાંત પણ એવા કેટલાક નાના મોટા નિયમો હોય છે જેને આપણે જાણ્યે અજાણ્યે અવગણતા હોઈએ છીએ પરંતુ તેની અસર જીવન પર મોટી પણ પડી શકે છે. મોટાભાગે રોટલી બનાવ્યા બાદ આપણે તવાને સાફ કરતી વખતે તેના પર તરત પાણી છાંટતા હોઈએ છીએ. જેનાથી તડતડ જેવો અવાજ પણ આવે છે. પરંતુ શું તમે ક્યારેય એવું વિચાર્યું છે કે આ સામાન્ય લાગતી આદત તમારા જીવનમાં કેટલું મોટું સંકટ લાવી શકે છે? વાસ્તુ શાસ્ત્ર અને જ્યોતિષ માન્યતાઓ મુજબ ગરમ તવા પર પાણી છાંટવું એ ખુબ જ અશુભ ગણાય છે. તેની પાછળનું ધાર્મિક, વૈજ્ઞાનિક અને વાસ્તુ સંબંધિત કારણ જાણીને તો તમને નવાઈ લાગશે.
ગરમ તવા પર કેમ પાણી ન નાખવું જોઈએ?
રાહુ અને ચંદ્રમાનો અશુભ મેળ
જ્યોતિષના જાણકારો મુજબ રસોડામાં ઉપયોગમાં લેવાતા તવાનો સીધો સંબંધ છાયા ગ્રહ રાહુ સાથે માનવામાં આવ્યો છે, જ્યારે પાણીને શીતળતાનું પ્રતિક ચંદ્રમાના કારક ગણાય છે. જ્યારે વધારે પડતા ગરમ તવા પર પાણી નાખવામાં આવે તો રાહુ અને ચંદ્રમાનું આ વિપરીત ઘર્ષણ જીવનમાં અચાનક આવનારા મોટા સંકટ, માનસિક તણાવ અને તબાહીનો સંકેત આપે છે.
જળનું અપમાન અને નકારાત્મક ઉર્જા
હિન્દુ સંસ્કૃતિમાં જળને જીવન અને દેવતાનું રૂપ ગણીને તેનું સન્માન કરવામાં આવે છે. ગરમ તવા પર પાણી નાખીને તેની તરત વરાળ થઈ જાય તે જળનું અપમાન ગણાય છે. વાસ્તુ મુજબ આમ કરવાથી ઘરમાં નકારાત્મક ઉર્જાનો વાસ થાય છે. ઘરમાં બરકત રહેતી નથી.
સ્વાસ્થ્ય પર ખરાબ અસર
એવી પણ માન્યતા છે કે ગરમ તવા પર પાણી નાખવાથી જે વરાળ અને મોટો અવાજ ઉત્પન્ન થાય છે તે ઘરના સભ્યોના સ્વાસ્થ્ય પર ખરાબ અસર પાડે છે. તેનાથી પરિવારમાં કોઈને અચાનક ગંભીર બીમારી કે ગુપ્ત સ્વાસ્થ્ય સમસ્યા ઘેરી શકે છે.
વાસ્તુ દોષ અને આર્થિક તંગી
રસોડાને અન્નપૂર્ણાનું સ્થાન ગણવામાં આવે છે. તવા પર પાણી નાખવાથી ઉત્પન્ન થતો દોષ ધરની સુખ શાંતિ છીનવી શકે છે. તેનાથી પતિ પત્ની કે પરિવારના અન્ય સભ્યો વચ્ચે કારણ વગર કલેશ કે આર્થિક તંગીનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
કેટલાક વાસ્તુ નિયમો
તવાને ક્યારેય ઉલ્ટો ન રાખવો
તવાનો ઉપયોગ કર્યા બાદ તવો કે તાવડી હંમેશા સીધા કે સ્વચ્છ જગ્યા પર રાખવા જોઈએ. ઉલ્ટો તવો રાખવો એ ભારે વાસ્તુ દોષ ગણાય છે.
ગંદા તવા પર ન બનાવો રોટલી
તવાને ક્યારેય ધોયા વગર કે આગલા દિવસે વાપરેલા તવા પર પહેલી રોટલી ન બનાવી. હંમેશા તવાને સાફ રાખવો અને ગેસ પર મૂકવો.
તવાને જાહેરમાં ન રાખવો
તવો-તવી કે કઢાઈને હંમેશા કિચનમાં એવી જગ્યાએ રાખો જ્યાં બહારથી આવતા મહેમાનોની સીધી નજર ન પડે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)