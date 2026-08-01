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રોટલી બનાવતી વખતે રાખો આ સાવધાની, નહીં તો તિજોરી થઈ જશે તળિયા ઝાટક!

Roti Vastu Tips: રસોડામાં જ્યારે રસોઈ કરીએ ત્યારે નાની નાની બાબતોનું ધ્યાન રાખવું ખુબ જરૂરી છે. જો તમે પણ ગરમ તવાને ઠંડો પાડવા માટે પાણી નાખવા જેવી આદત ધરાવતા હોવ તો તમારે આ માહિતી જાણવી જોઈએ. 

Written ByViral Raval
Published: Aug 01, 2026, 03:57 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 03:57 PM IST
રોટલી બનાવતી વખતે રાખો આ સાવધાની, નહીં તો તિજોરી થઈ જશે તળિયા ઝાટક!
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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રોટલી બનાવતી વખતે રાખો આ સાવધાની, નહીં તો તિજોરી થઈ જશે તળિયા ઝાટક!
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