Photos: ગુજરાતના ઉમરગામથી માત્ર 300 KM દૂર છે ભારતનું મિની 'ઈટાલી', દેશ-વિદેશથી લોકો ઉમટી પડે છે

Vacation Guide 2026: ગુજરાતમાં ફરવાના અનેક સ્થળો છે અને આસપાસ પણ એવા એવા અદભૂત સ્થળો છે કે જો તમે ફરવાના શોખીન હોવ તો મજા પડી જાય. આવું જ એક સ્થળ ગુજરાતના ઉમરગામથી નજીક છે જેને ભારતનું ઈટાલી પણ કહેવાય છે. ખાસ જાણો આ સ્થળ વિશે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Feb 19, 2026, 03:46 PM IST

ફરવાના શોખીનો આમ તો હિલ સ્ટેશનો પર ઉમટી પડતા  હોય છે. ઠંડી ઠંડી હવા અને અદભૂત નજારા તેમને ખુબ મનમોહક લાગે છે. એમા પણ શિયાળામાં તો ફરવાની મજા કઈક અલગ જ હોય છે. અત્યારે પણ એવી ઋતુ છે કે જાણે શિયાળો વિદાય લઈ રહ્યો છે અને વસંત ઋતુ પગલા પોકારી રહી છે. ઉનાળો હજુ એટલો આકરો નથી. ત્યારે આવા સમયમાં પણ ફરવાની મજા પડે છે. આજે અમે તમને એક એવી જગ્યા વિશે જણાવીશું જે શાંત તો છે જ પરંતુ સાથે સાથે રહસ્યમયી પણ છે. તેની વાતો તમારામાં રોમાંચ પેદા  કરી નાખશે. 

ભારતનું મિની ઈટાલી ગણાય છે આ જગ્યા
ગુજરાતના પાડોશી રાજ્ય મહારાષ્ટ્રમાં આવેલું એક શહેર છે લવાસા. આ શહેરની વાત કરીએ તો તેને ભારતનું ઈટાલી પણ કહે છે. આ હિલ સ્ટેશન જેવા શહેરમાં એટલી સુંદર સુંદર ઈમારતો, રંગીન રસ્તાઓ અને ઝીલના કિનારે જોવા મળતા શાંત નજારા દરેકને મંત્રમુગ્ધ કરી નાખે છે. 

લવાસા વિશે એવું કહેવાય છે કે તેને ઈટાલીના જાણીતા શહેર પોર્ટોફિનોની તર્જ પર બનાવવામાં આવ્યું છે. અહીંની ઈમારતોની ડિઝાઈન યુરોપિયન સ્ટાઈલની છે. જે તેને ખાસ બનાવે છે. વારસગાંવ ઝીલના કિનારે બનેલી રંગબેરંગી ઈમારતો, પથ્થરના રસ્તાઓ અને સુંદર પુલ આ શહેરનો કોઈ વિદેશી શહેર હોય તેવો અહેસાસ અપાવે છે. સહ્યાદ્રીની પહાડીઓ વચ્ચે વસેલું લવાસા નેચર અને આધુનિક બનાવટનો સુંદર મેળ છે. 

કયા સમયે ફરવા જવાય
લવાસાની સુંદરતાનો આણંદ માણવો હોય તો તેના માટે યોગ્ય સીઝનમાં જવું જોઈએ. ઓક્ટોબરથી માર્ચનો સમય લવાસા ફરવા જવા માટે સૌથી બેસ્ટ ગણાય છે. હવામાન એકદમ સોહામણું અને ઠંડુ હોય છે. ઝીલ કિનારે આરામથી ટહેલી શકો છો. સાઈકલ ચલાવી શકો અને વોટર સ્પોર્ટ્સની મજા માણી શકો છો. 

આ ઉપરાંત જૂનથી સપ્ટેમ્બરમાં ચોમાસાની પણ મજા માણી શકો છો. લવાસા આ સમયે સ્વર્ગ જેવી અનુભૂતિ પણ કરાવે છે. ચારેબાજુ હરિયાળી અને પહાડો પર છવાયેલા ધુમ્મસ અને વહેતા ઝરણા સુંદરતા વધારે  છે. જ્યારે એપ્રિલથી જૂનમાં ગરમી હોય છે પરંતુ અહીં તે સમયે ભીડ ઓછી હોય છે. તમે શાંતિથી ફરી શકો છો. 

લવાસા કેટલું દૂર
લવાસા પહોંચવું સરળ છે. તમે રોડ માર્ગે પણ જઈ શકો છો. પુણેથી લવાસા 57 કિમી દૂર છે. મુંબઈથી લગભગ 190 કિમી અને ગુજરાતના સ્થળોની વાત કરીએ તો ગુજરાતના ઉમરગામથી લવાસા આશરે 327 કિમી, સુરતથી 456 કિમી અને અમદાવાદથી 682 કિમીના અંતરે આવેલું છે. 

જો તમે ટ્રેન કે ફ્લાઈટથી આવતા હોવ તો પુણે એરપોર્ટ કે રેલવે સ્ટેશન સૌથી નજીક છે. અહીંથી પ્રાઈવેટ ટેક્સી કે લોકલ બસ દવારા પણ તમે લવાસા જઈ શકો છો. 

