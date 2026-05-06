/Beauty Hacks: મેટ લિપસ્ટિક આ રીતે લગાડવાથી મળશે પરફેક્ટ લુક, હોઠ ફાટેલા નહીં દેખાય

Beauty Hacks: મેટ લિપસ્ટિક લગાડ્યા પછી હોઠ ફાટેલા અને ડ્રાય દેખાવાની સમસ્યા ઘણી યુવતીઓને થતી હોય છે. મેટ લિપસ્ટિકમાં ક્લાસી લુક મેળવવો હોય તો આ 4 સ્ટેપ ફોલો કરી લિપસ્ટિક લગાડો. આ રીતે લિપસ્ટિક આખો દિવસ ટકશે અને હોઠ ફાટેલા નહીં દેખાય.
Beauty Hacks: મેટ ફિનિશની લિપસ્ટિક ક્લાસી લુક આપે છે. મેટ લિપસ્ટિક લેટેસ્ટ ટ્રેન્ડ છે. પરંતુ તેમ છતાં ઘણી યુવતીઓ મેટ લિપસ્ટિક યુઝ કરી શકતી નથી. તેનું એકમાત્ર કારણ એ હોય છે કે મેટ લિપસ્ટિક લગાડ્યા પછી હોઠ ડ્રાય હોય તેવા દેખાય છે. જે યુવતીઓના હોઠ પહેલાથી જ ડ્રાય હોય તેઓ મેટ લિપસ્ટિક લગાડે તો હોઠ વધારે ખરાબ દેખાય છે. આવું થવાનું મુખ્ય કારણ છે મેટ લિપસ્ટિક લગાડવાની સાચી રીત ખબર ન હોવી.
જો તમે પાર્લરમાં રેડી થવા જશો તો પાર્લરમાં તમને પ્રોપર સ્ટેપ ફોલો કરીને લિપસ્ટિક લગાડી દેવામાં આવે છે જેના કારણે લિપસ્ટિક સારી દેખાય છે અને કલાકો સુધી ટકે છે. પરંતુ યુવતીઓ ઘરે રેડી થાય છે ત્યારે પ્રોપર સ્ટેપ ફોલો કરીને લિપસ્ટિક લગાડતી નથી જેના કારણે લિપસ્ટિક લગાડ્યા પછી લુક વધારે ખરાબ થઈ જાય છે. જો તમારી સાથે પણ આવું થતું હોય તો હવે પછીથી આ 4 સ્ટેપ ફોલો કરીને લિપસ્ટિક અપ્લાય કરજો. આ રીતે લિપસ્ટિક લગાડશો તો મેટ લિપસ્ટિક પણ તમને ક્લાસી લુક આપશે અને તમારા હોઠ ડ્રાય અને ફાટેલા નહીં દેખાય.
મેટ લિપસ્ટિક લગાડવાની સાચી રીત
હોઠ પર સ્ક્રબ કરો
મેટ લિપસ્ટિક હોઠ પર લગાડતા પહેલા હોઠ પરની ડેડ સ્કીન દૂર કરવી જરૂરી છે. હોઠ પર પહેલાથી જ ડેડ સ્કીન હશે તો મેટ લિપસ્ટિક બરાબર અપ્લાય નહીં થાય અને હોઠ ખરાબ દેખાશે. હોઠ પરથી ડેડ સ્કિન દૂર કરવા માટે લિપ સ્ક્રબનો ઉપયોગ કરી શકો છો અથવા તો મધમાં થોડી ખાંડ મિક્સ કરી તેના વડે હોઠ પર મસાજ કરો. ખાંડ અને મધથી હોઠ પરની ડ્રાય સ્કિન અને ડેડ સ્કિન દૂર થઈ જશે.
લિપ બામ એપ્લિકેશન
હોઠ પરથી ડેડ સ્કીન દૂર કર્યા પછી સેકન્ડ સ્ટેપ છે લીપ બામ એપ્લિકેશન. પરફેક્ટ લુક માટે હોઠ પરથી ડેડ સ્કીન દૂર કરો અને પછી હોઠ પર સારી ક્વોલિટીનું લિપ બાપ અથવા તો પેટ્રોલિયમ જેલી લગાડો. લિપ બામ અને પેટ્રોલિયમ જેલી લગાડ્યા પછી તુરંત લિપસ્ટિક લગાડવાની ભૂલ કરવી નહીં. લિપ બામ લગાડ્યા પછી 5 મિનિટ વેટ કરો જેથી લિપ બામ હોઠમાં અંદર સુધી ઉતરી જાય.
લિપસ્ટિક પહેલા પ્રાઇમર
જે રીતે મેકઅપને સ્કીન પર સારી રીતે સેટ કરવા માટે પ્રાઇમર લગાડવું જરૂરી હોય છે તે રીતે લિપસ્ટિકને પણ પરફેક્ટ અપ્લાય કરવા માટે લિપ પ્રાઇમર અપ્લાય કરવું જરૂરી છે. ખાસ કરીને એવી યુવતીઓ માટે જેમના હોઠ પહેલાથી જ ડ્રાય હોય. પ્રાઇમર લગાડવાથી હોઠ ફાટેલા અને ખેંચાયેલા દેખાશે નહીં. હોઠ પર પ્રાઇમર લગાડ્યા પછી એક થી બે મિનિટ વેટ કરો.
ક્રિમી મેટ લિપસ્ટિક
ચોથું સ્ટેપ લિપસ્ટિક અપ્લાય કરવાનું છે. મેટ લિપસ્ટિક બે પ્રકારની હોય છે. લિક્વિડ મેટ અને ક્રીમી મેટ. જો લિપસ્ટિક લગાડ્યા પછી તમારા હોટ ફાટેલા દેખાય છે તો તમારે લિક્વિડ મેટ લિપસ્ટિકને બદલે ક્રીમી મેટ લિપસ્ટિક લેવી. ક્રિમી મેટ લિપસ્ટિક મેટ ફિનિશ લુક આપશે અને હોઠને મોઈશ્ચર પણ આપશે. હોઠ પર પ્રાઇમર સેટ થઈ જાય પછી ક્રીમી મેટ લિપસ્ટિક અપ્લાય કરો. મેટ લિપસ્ટિક ખરીદીથી વખતે પણ એ વાતનું ધ્યાન રાખો કે તેમાં વિટામિન ઈ અથવા શિયા બટર જેવા તત્વો હોય. આ વસ્તુઓ હોઠને વધારે ડ્રાય થતા બચાવશે.
મેટ લિપસ્ટિકમાં પરફેક્ટ લુક મેળવવો હોય તો આ 4 સ્ટેપ ફોલો કરીને લિપસ્ટિક અપ્લાય કરજો. તમને પાર્લરમાં રેડી થયા હોય તેવો લુક મળશે. લિપસ્ટીક અપ્લાય કરી લીધા પછી જ્યારે તેને રિમૂવ કરો ત્યારે સૌથી પહેલા હોઠ પર નાળિયેરનું તેલ લગાવો અને હળવા હાથે મસાજ કરો. ત્યાર પછી રૂ ની મદદ થી લિપસ્ટિકને સાફ કરો. હોઠ પરથી લિપસ્ટિક કાઢ્યા પછી લીપ બામ અથવા પેટ્રોલિયમ જેલી લગાડવાનું ન ભૂલવું.
