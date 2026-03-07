Beauty Hacks: તરબૂચ સહિત આ ફળની 4 છાલ ફેસ પર લગાડવાથી સ્કિન પર વધશે નેચરલ ગ્લો
Beauty Hacks: તરબૂત, પપૈયા સહિતના ફળની છાલને કચરામાં ફેંકવાની ભુલ તમે કરતાં હોય તો આજથી આ ભુલ નહીં કરો. કારણ કે આજે તમને જણાવીએ 4 એવા ફળ વિશે જેની છાલનો ઉપયોગ સ્કિન કેરમાં કરવાથી સ્કિન પર ગ્લો વધે છે.
- ગ્લોઈંગ સ્કિન માટે ફેસ પેક.
- સ્કિનને ઠંડક આપી નેચરલ ગ્લો વધારતા ફેસપેક.
- આ 4 ફળની છાલ ફેસ પર લગાડવાથી મળશે ગ્લો.
Beauty Hacks: એ વાત તો સૌ કોઈ જાણે છે કે સ્કિન માટે ફળ ખાવા જરૂરી છે. ફળ ખાવાથી સ્કિનને જરૂરી વિટામિન્સ, મિનરલ્સ મળે છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે કેટલાક ફળ એવા છે જેની છાલ સ્કિનની સુંદરતા વધારવામાં ઉપયોગી સાબિત થઈ શકે છે ? ઉનાળાની શરુઆત થઈ ચુકી છે અને આ સમયે સ્કિનને ઠંડક મળે અને સ્કિન પર નેચરલ ગ્લો વધે તે માટે કેટલાક ફેસપેક ઉપયોગી સાબિત થઈ શકે છે. આ ફેસપેક કયા છે ચાલો તમને જણાવીએ.
સ્કિનને ઠંડક આપી નેચરલ ગ્લો વધારતા ફેસપેક
અલગ અલગ પ્રકારના ફળની છાલનો ઉપયોગ તમે સ્કિન કેરમાં કરી શકો છો. આમાંથી મોટાભાગની છાલને તમે કચરો સમજી ફેંકી દેતા હશો પરંતુ આ ફળની છાલને ફેંકવાની ભુલ ન કરવી જોઈએ. આ ફળની છાલને ડાયરેક્ટ સ્કિન પર લગાડશો તો સ્કિન પર નેચરલ ગ્લો વધશે.
પપૈયાની છાલ
પપૈયાની છાલનો ફેસપેક ઉનાળા માટે બેસ્ટ છે. આ છાલનો ફેસપેક ડેડ સ્કિન સેલ્સને હટાવે છે અને સ્કિનને એક્સફોલિએટ કરે છે. આ ફેસપેક લગાડવાથી સ્કિન પર ઈંસ્ટંટ ફ્રેશ ગ્લો આવે છે. તેના માટે પપૈયાની છાલના અંદરના ભાગને ડાયરેક્ટ ચહેરા પર લગાવો અને 5 મિનિટ મસાજ કરો.
તરબૂચની છાલ
ઉનાળામાં મળતા તરબૂચ શરીરને ઠંડક આપે છે અને તરબૂચની છાલ સ્કિનને ઠંડક આપે છે. તરબૂચની છાલ સ્કિનની બળતરાને શાંત કરે છે, તેનાથી સ્કિનની રેડનેસ ઓછી થાય છે અને ડ્રાય સ્કિનને હાઈડ્રેશન મળે છે. તરબૂચની છાલના સફેદ ભાગને સ્કિન પર લગાડો અને 5 મિનિટ મસાજ કરો.
સંતરાની છાલ
જાણીને નવાઈ લાગશે પરંતુ સંતરાની છાલમાં સંતરાના ફળ કરતાં વધારે વિટામિન સી હોય છે. સંતરાની છાલ કોલેજન બુસ્ટ કરવામાં મદદ કરે છે અને ડાર્ક સ્પોર્ટ અને પિગ્મેંટેશનને લાઈટ કરે છે. સંતરાની છાલનો ઉપયોગ ડાયરેક્ટ સ્કિન પર નથી કરી શકાતો. તેના માટે છાલને સુકવી તેને પાવડર બનાવવો અને પછી આ પાવડરને ગુલાબજળ સાથે મિક્સ કરી સ્કિન પર લગાડો.
કેળાની છાલ
કેળાની છાલમાં ખાસ પ્રકારના ફેટી એસિડ હોય છે જે સ્કિનને રિપેર કરવામાં મદદ કરે છે. જે લોકોને ખીલ વધારે થતા હોય તેમના માટે કેળાની છાલ બેસ્ટ છે. કેળાની છાલ સન ડેમેજને નેચરલી ઠીક કરે છે. કેળાની છાલના અંદરના સફેદ ભાગને ડાયરેક્ટ સ્કિન પર ગલાડી મસાજ કરો અને 10 મિનિટ પછી ફેસ વોશ કરો.
