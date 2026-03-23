Skin Care: આજથી શરુ કરી 7 દિવસ આ સ્કિન કેર રુટીન ફોલો કરો, 8 માં દિવસથી સ્કિન પર ગ્લો અને ચમક વધી ગઈ હશે
Skin Care Tips: પ્રદૂષણ, ધૂળ, અનહેલ્ધી લાઈફસ્ટાઈલના કારણે સ્કિન ડલ અને ડેમેજ થઈ જાય છે. ડલ સ્કિનને ફરીથી ગ્લોઈંગ કરવાનું કામ ફક્ત 7 દિવસમાં થઈ શકે છે. જો તમે 7 દિવસ સુધી આ સ્કિન કેર રુટીન ફોલો કરો છો તો આઠમા દિવસથી તમને સ્કિનમાં તેની અસર દેખાવા લાગશે.
Skin Care Tips: દરેક યુવતી ઈચ્છે છે કે તેની સ્કિન સાફ, ચમકદાર અને હેલ્ધી દેખાય. પરંતુ ઉનાળામાં આ ઈચ્છા પૂરી કરવી મુશ્કેલ લાગે છે. કારણકે તડકો, દોડધામ, ખરાબ આહાર અને સ્ટ્રેસના કારણે ત્વચાની નેચરલ ચમક ઘટી જાય છે. જો તમારી સ્કિનની ચમક આ કારણોને લીધે ઘટી ગઈ છે અને તમે ફરીથી સ્કિનને સુંદર બનાવવા માંગો છો તો આ કામ કરવા માટે 7 દિવસ પૂરતા છે. 7 દિવસમાં જ તમારી ત્વચાની ખોવાયેલી રંગત પાછી આવી શકે છે. તેના માટે સાત દિવસ સુધી અહીં જણાવેલા ઈઝી સ્કીન કેર રૂટિન સ્ટેપ ફોલો કરો. આ સ્કીન કેર રૂટીન ફોલો કરવામાં એકદમ ઈઝી છે. બસ તમારે 7 દિવસ નિયમિત આ કામ કરવાના છે.
ઉનાળામાં પણ ગ્લોઇંગ અને બેદાગ સ્કિન જોઈતી હોય તો કેટલીક સારી આદતોને અપનાવી લો. જો તમે રોજ આ સ્કીન કેર રૂટીન ફોલો કરશો તો સ્કીન કાયમ માટે હેલ્ધી અને ચમકદાર રહેશે તેના માટે તમારે વધારે ખર્ચ કે મહેનત પણ નહીં કરવી પડે. બસ તમારે તમારા રૂટિનમાં આ આદતોને પણ સામેલ કરી લેવાની છે.
બેઝીક સ્કિન કેર રૂટિન
હુંફાળું પાણી પીવું
સૌથી પહેલા તો સવારે જાગીને એક ગ્લાસ હુંફાળા પાણીમાં લીંબુનો રસ મિક્સ કરીને પીવાની આદત પાડો. સવારે લીંબુ વાળું હુંફાળું પાણી પીવું સ્કીન માટે ફાયદાકારક છે. આ પાણી પીવાથી શરીરમાંથી ટોક્સિન સરળતાથી બહાર નીકળી જાય છે આ ટોક્સિન નીકળી જવાથી સ્કિન પર નેચરલ ગ્લો વધે છે.
ચહેરો ક્લિન કરો
દિવસ દરમિયાન ધૂળ, પરસેવો અને ગંદકીના કારણે સ્કિનના પોર્સ બંધ થઈ જતા હોય છે જેના કારણે ત્વચા ડલ દેખાય છે અને પિમ્પલ પણ થઈ શકે છે. આવું ન થાય તે માટે દિવસમાં બે વખત ચહેરો ચણાના લોટ અને દૂધથી સાફ કરો. ચણાનો લોટ નેચરલ ક્લીંઝર છે જે સ્કીનને નુકસાન પહોંચાડ્યા વિના સાફ કરે છે અને સોફ્ટ બનાવે છે.
સ્ક્રબ
ચહેરા પરથી ડેડ સ્કીન હટાવવા માટે સ્ક્રબ કરવું જરૂરી છે.. પરંતુ સ્ક્રબ રોજ કરવાની જરૂર નથી. અઠવાડિયામાં બે કે ત્રણ વખત સ્ક્રબ કરી લેવું. સ્ક્રબ કરવા માટે મોંઘા પ્રોડક્ટ ખરીદવાની પણ જરૂર નથી ઘરે થોડા મધમાં ખાંડ ઉમેરીને ચહેરા પર લગાડી હળવા હાથે મસાજ કરો. તમે કાચા દૂધમાં જાયફળનો પાવડર ઉમેરીને તેનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. જાયફળ અને દૂધથી ચહેરા પર ઇન્સ્ટન્ટ ગ્લો આવશે.
ફેસપેક
સ્કિનને ફેસપેક વડે પોષણ મળતું હોય છે. ગરમીના દિવસોમાં ત્વચાને ઠંડક મળે તેવા ઘરેલુ ફેસપેકનો ઉપયોગ પણ કરવો. ફેસપેક માટે ગુલાબજળ, દહીં, ચંદન, ચણાનો લોટ, હળદર જેવી વસ્તુઓ ઉપયોગી સાબિત થાય છે. સ્કીનને અનુકૂળ હોય તેવી વસ્તુઓ સાથે ફેસપેક બનાવો અને ચહેરા પર 10 થી 15 મિનિટ માટે રાખો. જ્યારે પણ ચેહરા પર સ્ક્રબ કરો ત્યારે ભૂલ્યા વિના ફેસપેક લગાડો.
પૂરતા પ્રમાણમાં પાણી પીવો
ઉનાળામાં ત્વચા સ્વસ્થ અને ચમકતી રહે તે માટે પાણી ખૂબ જ મહત્વનું હોય છે. જો તમે ઓછું પાણી પીશો તો ત્વચા પર તેની અસર તરત દેખાશે. ઉનાળામાં દિવસ દરમિયાન આઠથી દસ ગ્લાસ પાણી પીવું જ જોઈએ તેનાથી સ્કિન હાઇડ્રેટ રહે છે..
હેલ્ધી ડાયટ અને ઊંઘ
હેલ્થી ડાયટ શરીરની ફિટનેસની સાથે સ્કિન માટે પણ જરૂરી છે. સ્કિન હેલ્ધી રહે તે માટે આહારમાં લીલા શાકભાજી, સિઝનલ ફળ, ડ્રાયફ્રુટ વગેરે વસ્તુઓનો સમાવેશ કરો. સારા આહારની સાથે રોજ સાતથી આઠ કલાકની ઊંઘ પણ જરૂરી છે. જો તમે ઉપર જણાવેલા દરેક સ્ટેપ ફોલો કરશો પણ ઊંઘ પૂરી નહીં કરો તો તેનો કોઈ ફાયદો નહીં થાય. તેથી રાત્રે સૂવાનો સમય અને જાગવાનો સમય નક્કી રાખો. રાત્રે મોડે સુધી જાગવાથી ડાર્ક સર્કલ વધી જાય છે અને સ્કિન પણ ડલ દેખાય છે.. તેથી રોજ સાતથી આઠ કલાકની ઊંઘ થાય તે વાતનું ધ્યાન રાખો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
