Beauty Tips: કોફી પાવડરમાં આ વસ્તુ મિક્સ કરી સ્કિન પર 15 દિવસ લગાડો, ડેડ સ્કિન નીકળી જશે અને સ્કિન દેખાશે ટાઈટ
Beauty Tips: કોફી પાવડર ઘરમાં રહેલી એવી વસ્તુ છે જે ચહેરાની સુંદરતા અનેકગણી વધારી શકે છે. તેમાં પણ જો તમે આ રીતે કોફી પાવડરનો ઉપયોગ સ્કિન પર કરવાનું શરુ કરશો તો તમારી ઉંમર વધશે પરંતુ ચહેરા પર ઉંમરની અસર દેખાશે નહીં એટલે તમારી ત્વચા ટાઈટ અને સુંદર જ દેખાશે.
- સ્કિન પર કોફી અને દહીંનો ફેસપેક લગાડવાથી થતા લાભ.
- આ રીતે કોફી પાવડરનો ઉપયોગ કરશો તો ચહેરા પર ઉંમરની અસર દેખાશે નહીં.
- ફેસપેક કેવી રીતે બનાવવો અને લગાડતી વખતે શું ધ્યાનમાં રાખવું જાણો.
Trending Photos
Beauty Tips: કોઈ વ્યક્તિની ઉંમર વધારે છે તે વાતનો અંદાજ સૌથી પહેલા સ્કિન પર લગાડવવામાં આવે છે. કારણ કે મોટી ઉંમરે સ્કિન ઢીલી પડી જાય છે. પરંતુ જો તમારે વધતી ઉંમરે પણ સ્કિન પર જુવાની જાળવી રાખવી હોય તો આજથી જ આ રીતે કોફી પાવડરનો ઉપયોગ કરવાનું શરૂ કરી દો. કોફી પાવડર એન્ટી ઓક્સિડન્ટ સાથે એન્ટી એજીંગ ગુણથી ભરપુર હોય છે. તેનાથી સ્કિનની હેલ્થ સુધરે છે અને સ્કિન પર દેખાતી ઉંમરની અસરો પણ ઓછી દેખાય છે. કોફીનો ઉપયોગ સ્કિન કેરમાં કરવો સૌથી સેફ અને ફાયદાકારક છે. તેનાથી સ્કિન પરથી ડેડ સ્કિન નીકળી જાય છે. એટલે ચહેરા પર ગ્લો પણ વધે છે. તો ચાલો જાણીએ કોફીનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવાનો હોય છે.
કોફીનો ફેસપેક લગાડવાથી થતા ફાયદા
કોફીનો ઉપયોગ સ્કિન કેરમાં અલગ અલગ રીતે થતો હોય છે. પરંતુ જો તમારે બેસ્ટ રિઝલ્ટ ઝડપથી જોવું હોય તો કોફીનો ઉપયોગ દહીં સાથે કરો. દહીં અને કોફીનું કોમ્બિનેશન રામ મિલાઈ જોડી જેવું હોય છે. આ બંને વસ્તુ સ્કિનને સાફ કરે છે, સ્કિનનું ટેનિંગ દુર કરે છે, સ્કિન પર ગ્લો વધારે છે અને સ્કિનમાં લોચ વધારે છે. જેના કારણે ફાઈનલાઈન્સ ઝડપથી દેખાતી નથી અને ચહેરા પરની કાળી ઝાંઈ દુર થઈ જાય છે. જેના કારણે ચહેરો રુપાળો લાગે છે. આ ફેસપેક લગાડવાથી ચહેરા પરની ડેડ સ્કિન નીકળી જાય છે એટલે સ્કિન પરથી ડલનેસ દુર થાય છે અને ચહેરો સોફ્ટ લાગે છે.
કોફીનો ફેસ પેક બનાવવાની રીત
કોફી અને દહીંનો ફેસપેક બનાવવા માટે એક કાચની વાટકીમાં 1 મોટી ચમચી કોફી લેવી. કોફીમાં 2 ચમચી દહીં ઉમેરો. દહીં વધારે પાણી વાળુ હોય તો ધ્યાન રાખો કે દહીંનું પાણી ન આવે. દહીં અને કોફીને સારી રીતે મિક્સ કરો. ત્યારબાદ સાફ ચહેરા અને ગરદન પર આ પેક લગાડો. ફેસ પેકને લગાડ્યા પછી સર્કુલર મોશનમાં હળવા હાથે મસાજ કરો. ચહેરા અને ગરદન પર મસાજ થઈ ગયા પછી ફેસ પેકને 10 મિનિટ સુકાવા દો. ત્યારબાદ નોર્મલ પાણીથી સ્કિન પરથી ફેસપેક સાફ કરી લો. ફેસપેક લગાડતી વખતે ધ્યાન રાખવું કે આંખની એકદમ નજીક આ પેક ન લગાવો.
ફેસ પેક ક્યારે લગાડવો અને કેટલા દિવસ માટે ?
ચહેરા પર કોફી અને દહીંનો ફેસપેક આમ તો દિવસના કોઈપણ સમયે લગાડી શકો છો પરંતુ જો રાત્રે આ રુટીન ફોલો કરો તો બેસ્ટ રિઝલ્ટ મળશે. સ્કિન પર આ ફેસપેક શરુઆતમાં સપ્તાહમાં 3 વખત લગાડો. 10 થી 15 દિવસ લગાડ્યા પછી સપ્તાહમાં એકવાર લગાડો તો પણ સ્કિનની સુંદરતા જળવાઈ રહેશે. જો સ્કિન પર ટેનિંગ વધારે હોય તો આ પેક નિયમિત પણ લગાડી શકો છો.
કોફી અને દહીંના ફાયદા
દહીંમાં લેક્ટિક એસિડ હોય છે જે કોફી સાથે મળી ચહેરા પરથી ડેડ સ્કિન હટાવે છે. આ ફેસ પેક સ્કિનને ટાઈટ બનાવવામાં અને સ્કિન પર ગ્લો વધારવામાં મદદ કરે છે. જો તમે પહેલીવાર આ કોમ્બિનેશન ટ્રાય કરતાં હોય તો આખા ચહેરા પર ફેસ પેક લગાડતા પહેલા પેચ ટેસ્ટ કરી લેવો જોઈએ.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે