Beauty Tips for Bride: નવેમ્બર-ડિસેમ્બરમાં દુલ્હન બનનાર યુવતીઓ માટે સ્કિન કેર ટીપ્સ

Bride Skin Care Tips: દરેક યુવતી તેના લગ્નમાં સૌથી સુંદર દુલ્હન બનવા માંગે છે. જો તમારા લગ્ન પણ નવેમ્બર ડિસેમ્બરમાં થવાના છે તો અત્યારથી જ આ રીતે સ્કિન કેર કરવાનું શરુ કરી દો. દુલ્હન બનવાની હોય તે યુવતીએ 1 મહિના પહેલા કેવી રીતે સ્કિન કેર કરવી જોઈએ જાણી લો.
 

Written By  krupa shah|Last Updated: Oct 15, 2025, 02:22 PM IST

Bride Skin Care Tips: લગ્નના સમયે દરેક યુવતી ખાસ દેખાવા માંગે છે. લગ્નનો દિવસ યુવતીના જીવનનો સૌથી ખાસ દિવસ હોય છે. તેથી તે સૌથી સુંદર દેખાવા ઈચ્છે છે. જો તમારા લગ્ન પણ દિવાળી પછી નવેમ્બર ડિસેમ્બરમાં હોય તો તમારે અત્યારેથી જ કેટલીક સ્કિન કેર ટીપ્સ ફોલો કરવી જોઈએ. કારણ કે હવે ધીરે ધીરે ઠંડીની શરુઆત થવા લાગી છે. આ સમયે સ્કિન ઠંડી હવાના કારણે ડ્રાય થવા લાગે છે. જો ધ્યાન રાખવામાં ન આવે તો સ્કિન ડ્રાય અને બેજાન થઈ શકે છે. આજે તમને એવી સ્કિન કેર ટીપ્સ વિશે જણાવીએ જેને અત્યારથી ફોલો કરશો તો સ્કિન હેલ્ધી અને ચમકદાર બની જશે. 

ડેઈલી સ્કિન કેર રુટીન

જો તમારા લગ્ન નજીક હોય અને તમે ગ્લોઈંગ સ્કિન મેળવવા ઈચ્છો છો તો અત્યારથી રોજ ખાસ સ્કિન કેર રુટીન ફોલો કરો. જેમાં 3 કામ રોજ કરવા જરૂરી છે. ક્લીનઝિંગ, ટોનિંગ અને મોઈશ્ચુરાઈઝિંગ, તેનાથી સ્કિન સાફ થશે અને હાઈડ્રેટેડ રહેશે. ક્લીનઝિંગથી સ્કિનની ગંદકી અને ઓઈલ દુર થઈ જાય છે. ટોનર સ્કિનના પોર્સને ટાઈટ કરે છે અને સ્કિનને ફ્રેશ બનાવે છે જ્યારે મોઈશ્ચુરાઈઝર સ્કિનને પોષણ આપે છે તેનાથી ડ્રાયનેસ દુર થાય છે. દિવસની શરુઆતમાં અને રાત્રે સુતા પહેલા આ સ્કિન કેર રુટીન ફોલો કરો. 

સ્ક્રબિંગ અને ફેસપેક

રોજ સ્કિન કેર રુટીન સાથે સપ્તાહમાં 1 થી 2 વાર સ્ક્રબિંગ અને ફેસપેકનો ઉપયોગ કરો. સ્ક્રબિંગ કરવાથી ડેડ સ્કિન દુર કરવામાં મદદ મળે છે. તેના માટે તમે ઘરે લીંબુના રસમાં ખાંડ ઉમેરી સ્ક્રબ બનાવી શકો છો. આ સિવાય મુલતાની માટી, ચંદન અને હળદરનું ફેસપેક સ્કિન પર લગાવો. 

ડાયટનું ધ્યાન રાખો

હેલ્ધી સ્કિન માટે ડાયટ પણ હેલ્ધી હોય તે વાતનું ધ્યાન રાખો. જો તમે હેલ્ધી ડાયટ ફોલો કરો છો તો સ્કિન પણ હેલ્ધી રહેશે. ડાયટમાં લીલા શાકભાજી, ફળ, ડ્રાયફ્રુટનો સમાવેશ કરો અને દિવસ દરમિયાન ભરપુર માત્રામાં પાણી પીવું. સાથે જ અનહેલ્ધી ખોરાક અને ઓઈલી ફુડથી દુર રહેવું. તેનાથી ખીલ વધી શકે છે અને સ્કિન ડલ થઈ જાય છે. 

પુરતી ઊંઘ કરો 

લગ્નની તૈયારી અને સ્ટ્રેસમાં ઊંઘ પુરી થતી નથી. અધુરી ઊંઘની અસર પણ સ્કિન પર દેખાય છે. ઊંઘ પુરી ન થતી હોય તો સ્કિન ડલ દેખાય છે. તેથી અત્યારથી જ રોજ 7 થી 8 કલાકની ઊંઘ થાય તે વાતનું ધ્યાન રાખો. સ્ટ્રેસ દુર થાય તે માટે યોગ અને મેડિટેશન કરો. 

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

