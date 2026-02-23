Eyebrow Growth: આઈબ્રોનો ગ્રોથ વધારવામાં મદદ કરે છે આ 2 તેલ, રોજ લગાડવાથી પાતળી આઈબ્રો થશે ઘાટી
Eyebrow Growth Tips: જો તમારી આઈબ્રો એકદમ પાતળી છે અથવા તો આઈબ્રોના વાળનો ગ્રોથ સારો નથી તો આ ટીપ્સ તમારા માટે ઉપયોગી છે. આઈબ્રોનો ગ્રોથ વધારવામાં આર્ગન ઓઈલ અને રોઝમેરી ઓઈલનો ઉપયોગ કરી શકો છો. આ બંને તેલ હેર ગ્રોથ વધારવામાં મદદ કરશે. આજે તમને જણાવીએ આ 2 તેલનો ઉપયોગ આઈબ્રો પર કેવી રીતે કરવો.
- આઈબ્રોનો ગ્રોથ વધારવા લગાડો રોઝમેરી અને આર્ગન ઓઈલ.
- આઇબ્રોના વાળનો ગ્રોથ ઝડપથી વધારવો હોય તો તેના માટે બે તેલ ઉપયોગી સાબિત થાય છે.
Trending Photos
Eyebrow Growth Tips: ચહેરાની સુંદરતા વધારવામાં આઇબ્રો મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. ઘાટી, કાળી આઇબ્રોથી ચહેરાની રચના સુંદર દેખાય છે. આઇબ્રો આંખને ઉભાર આપે છે અને ચહેરો યુવાન દેખાય છે. તેનાથી વિરુદ્ધ જો આઇબ્રોના વાળ એકદમ આછા હોય અથવા તો આઇબ્રો એકદમ પાતળી હોય તો ચહેરાની સુંદરતા ઘટી જાય છે. ઘણી યુવતીઓની આ સમસ્યા હોય છે કે તેમની આઇબ્રોનો ગ્રોથ સારો હોતો નથી. અથવા તો વાળ ખૂબ જ ઓછા અને આછા આવે છે. જેના કારણે ત્વચાની નેચરલ બ્યુટી ઝાંખી પડી જાય છે. આઇબ્રોના વાળનો ગ્રોથ ઝડપથી વધારવો હોય તો તેના માટે બે તેલ ઉપયોગી સાબિત થાય છે. આ બે તેલ એવા છે જે આઇબ્રોના વાળનો ગ્રોથ ઝડપથી બુસ્ટ કરવામાં મદદ કરે છે. જો તમારી આઇબ્રો પર એકદમ પાતળી છે અને તમારે આઇબ્રોના વાળને ઘાટા કરવા છે તો આ બે તેલમાંથી કોઈ એક તેલનો નિયમિત ઉપયોગ શરૂ કરો.
જે બે તેલની વાત અહીં થઈ રહી છે તે છે રોઝમેરી ઓઇલ અને આર્ગન ઓઇલ. રોજમેરી ઓઈલમાં અલગ અલગ પ્રકારના પોષક તત્વ હોય છે જે સ્કીનને જરૂરી પોષણ આપે છે અને વાળનો ગ્રોથ વધારે છે. તેવી જ રીતે આર્ગન ઓઇલ પણ આઇબ્રોનો ગ્રોથ વધારવામાં ઉપયોગી થાય છે. આર્ગન ઓઈલમાં વિટામિન ઈ, ફેટી એસિડ અને એન્ટિ ઓક્સિડન્ટ ભરપૂર માત્રામાં હોય છે જે વાળને ઘાટા કરવામાં અને ગ્રોથ વધારવામાં મદદ કરે છે. આ બંને તેલ આઇબ્રોના ગ્રોથમાં વધારો કરી શકે છે.
આઇબ્રો પર રોઝમેરી ઓઇલ લગાડવાની રીત અને ફાયદા
સૌથી પહેલા વાત કરીએ રોજમેરી ઓઈલની તો આઇબ્રોનો ગ્રોથ વધારવા માટે તમે આઇબ્રો પર ડાયરેક્ટ રોઝમેરી ઓઈલ લગાડી શકો છો. આઇબ્રો પર રોઝમેરી ઓઇલ લગાડી એક થી બે મિનિટ હળવા હાથે મસાજ કરો. રોઝમેરી ઓઇલ સ્કીન સેલ્સને બુસ્ટ કરે છે બ્લડ ફ્લો વધારે છે અને હેર ફોલિકલ્સને મજબૂતી આપે છે જેના કારણે આઇબ્રોના વાળનો ગ્રોથ વધે છે. આઇબ્રો પર રોઝમેરી ઓઈલ લગાડવાથી સ્કીનને પણ ફાયદો થાય છે ઘણા લોકોને આઇબ્રોમાં ડેન્ડ્રફની સમસ્યા હોય છે આવી તકલીફમાં પણ રોઝમેરી ઓઇલ ઉપયોગી સાબિત થાય છે. રોઝમેરી ઓઈલને તમે નાળિયેર તેલ કે બદામ તેલ સાથે પણ યુઝ કરી શકો છો. દિવસમાં એક કે બે વખત આઇબ્રો પર રોઝમેરી ઓઇલ લગાડવું તેનાથી ઝડપથી રિઝલ્ટ જોવા મળશે.
આઇબ્રો પર ઓર્ગન ઓઇલ લગાડવાની રીત અને ફાયદા
આઇબ્રોને ઘાટી કરવા માટે આર્ગન ઓઇલનો ઉપયોગ પણ કરી શકાય છે. આઇબ્રોના વાળનો ગ્રોથ વધારવા માટે આ સરળ અને અસરકારક રીત છે. આર્ગન ઓઇલના બેથી ત્રણ ટીપા આઇબ્રો પર લગાડો અને એક થી બે મિનિટ મસાજ કરો જેથી આર્ગન ઓઇલ સ્કીનની અંદર સુધી જાય. આર્ગન ઓઈલ રાત્રે સુતા પહેલા આઇબ્રો પર લગાડવું. આર્ગન ઓઇલને ડાયરેક્ટ સ્કિન પર લગાડી શકાય છે અને કેસ્ટર ઓઇલમાં મિક્સ કરીને પણ લગાડી શકાય છે. આઇબ્રો પર આર્ગન ઓઇલ લગાડવાથી વાળને જરૂરી વિટામીન ઈ મળે છે અને આઇબ્રોના વાળના મૂળ એક્ટિવ થઈ જાય છે જેના કારણે વાળનો ગ્રોથ વધે છે. આર્ગન ઓઇલ લગાડવાથી આઇબ્રોના વાળમાં નેચરલ ચમક પણ વધે છે અને આઇબ્રો વધારે ઘાટી તેમજ ચમકદાર દેખાય છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે