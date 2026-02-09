Face pack: સ્કિન ટાઈપ અનુસાર ફેસ પેક લગાડો તો જ અસર કરે, આ રહ્યા ઓઈલી, ડ્રાય, નોર્મલ અને કોમ્બીનેશન સ્કિન માટે બેસ્ટ ફેસ પેક
Natural Face pack: દરેક વ્યક્તિની સ્કિનનો પ્રકાર અલગ અલગ હોય છે. સામાન્ય રીતે સ્કિન ઓઈલી, ડ્રાય, નોર્મલ કે કોમ્બીનેશન ટાઈપની હોય છે. જ્યારે તમે ત્વચા પર ફેસપેક લગાડો ત્યારે ત્વચાના પ્રકારને ખાસ ધ્યાનમાં લેજો. સ્કિન ટાઈપને માફક આવે તેવો ફેસપેક લગાડવાથી જ ફાયદો થાય છે.
Natural Face pack: જે રીતે દરેક વ્યક્તિની ત્વચાનો રંગ અલગ હોય છે તે રીતે જ ત્વચાના પ્રકાર પણ અલગ હોય છે. ઘણાની ત્વચા ઓઈલી હોય છે, તો ઘણાની ત્વચા ડ્રાય હોય છે, ઘણાની ત્વચા કોમ્બિનેશન સ્કીન હોય છે. એટલે કે ચહેરાનો અમુક ભાગ ઓઇલી રહેતો હોય અને અમુક ભાગ ડ્રાય રહેતો હોય. તો વળી કેટલાક લોકોની સ્કિન નોર્મલ હોય છે એટલે કે ન વધારે ઓઇલી કે ન વધારે ડ્રાય. જે રીતે ત્વચાના પ્રકાર અલગ અલગ હોય છે તે રીતે જ ત્વચા પર લગાડવાના ફેસપેકના પ્રકાર પણ હોય છે. યુવતીઓ અલગ અલગ પ્રકારના ફેસપેક સ્કિન પર લગાડતી હોય છે. પરંતુ ફેસપેક સ્કિન પર લગાડતા પહેલા આ વાત જાણવી જરૂરી હોય છે કે તમારી ત્વચા કેવા પ્રકારની છે અને તેના પર કઈ વસ્તુ લગાડવાથી ફાયદો થાય.
ફેસપેક લગાડવાની વાતમાં આંધળું અનુકરણ કરવું યોગ્ય નથી. જેમકે તમારી ખાસ બહેનપણી ચણાનો લોટ અને દહીં ચહેરા પર લગાડતી હોય તો તેને ફાયદો થતો હોય છે. તેની ત્વચાની સુંદરતા દિવસેને દિવસે વધી પણ શકે છે. પરંતુ જો તમારી ત્વચાનો પ્રકાર અલગ હોય અને તેને દહીં માફક ન આવતું હોય તો તમે ચણાનો લોટ અને દહીં લગાડો તો શક્યતા છે કે તમને કોઈ ફાયદો જ ન જોવા મળે અથવા તો કોઈ આડ અસર થઈ જાય. તેથી જ જરૂરી છે કે તમે સ્કીન પર જો ફેસપેક લગાડવાનું વિચારી રહ્યા હોય તો તમારી ત્વચાના પ્રકારના સમજી અને ફેસપેકનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ.
ત્વચાના જે 4 પ્રકાર છે તેને માફક આવે તેવી નેચરલ વસ્તુઓ દરેક ઘરમાં ઉપલબ્ધ હોય છે. બસ તેની જાણકારી લોકો પાસે હોતી નથી. આજે તમને તે જાણકારી પણ આપી દઈએ. જે રીતે સ્કીન કેર પ્રોડક્ટ પર લખેલું હોય કે તે પ્રોડક્ટ કયા પ્રકારની સ્કીન માટે અનુકૂળ છે તેવી જ રીતે સ્કીનના જે ચાર પ્રકાર છે એટલે કે ઓઇલી સ્કિન, ડ્રાય સ્કીન, નોર્મલ સ્કિન અને કોમ્બિનેશન સ્કીન. તેના માટેના ચાર અલગ અલગ ફેસપેક વિશે તમને જણાવીએ. સ્કિનની સુંદરતા વધારવા માટે આ 4 ફેસપેકનો ઉપયોગ કરી શકાય છે.
નોર્મલ સ્કિન
નોર્મલ સ્કિન એટલે કે ત્વચામાં ઓઇલનું બેલેન્સ બરાબર હોય. ત્વચા વધારે ઓઇલી પણ રહેતી ન હોય અને તમને ત્વચા પર ડ્રાયનેસ પણ ફીલ ન થાય. આ પ્રકારની સ્કિનને નોર્મલ સ્કિન ટાઈપ કહેવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે નોર્મલ સ્કિન હોય તેને મોટાભાગે બધી જ વસ્તુઓ માફક આવે છે. પરંતુ નોર્મલ સ્કિન પર ગ્લો વધારવા માટે કાચું દૂધ બેસ્ટ રહે છે. ચહેરા પર લગાડવા માટે થોડું કાચું દૂધ લેવું અને તેમાં મધ અને એક ચપટી હળદર મિક્સ કરી દો. આ મિશ્રણને ચહેરા અને ગરદન પર લગાવી 20 મિનિટ રાખો. ત્યાર પછી ચહેરો ક્લીન કરી લો. કાચુ દૂધ નોર્મલ ત્વચાની રંગત વધારી દેશે.
ઓઇલી સ્કિન
ઓઈલી સ્કિન એટલે તમે પણ સમજી ગયા હશો કે જેમાં ચહેરો આખો દિવસ ચીપચીપ દેખાતો હોય. દર થોડી કલાકે ચહેરા પર જાણે તેલ નીકળ્યું હોય તેવી ચીકાશ લાગે. આવી સ્કીનને ઓઇલી સ્કિન કહેવાય છે. ઓઈલી સ્કિન પર એવા ફેસપેક લગાડવા જોઈએ જે સ્કીનનું એક્સ્ટ્રા ઓઇલ કન્ટ્રોલ કરવામાં મદદ કરે. ચહેરા પરથી એક્સ્ટ્રા ઓઇલ દૂર કરવા માટે મુલતાની માટીથી બેસ્ટ બીજી કોઈ વસ્તુ નથી. મુલતાની માટીમાં ચંદન પાવડર અને ગુલાબજળ મિક્સ કરી ફેસપેક બનાવો. આ ફેસપેકને ચહેરા પર લગાવો અને 15 મિનિટ માટે રાખો ત્યાર પછી ઠંડા પાણીથી ચહેરો ક્લીન કરો. મુલતાની માટી ચેહરા પર લગાડવાથી ચહેરાનું એક્સ્ટ્રા ઓઇલ ઓછું થઈ જશે.
ડ્રાય સ્કીન
જે રીતે ઓઈલી સ્કિન પરેશાનીનું કારણ બને છે તે રીતે ડ્રાય સ્કીન પણ સૌથી મોટી મુસીબત હોય છે. ડ્રાય સ્કીનમાં ત્વચા એકદમ રુક્ષ અને બેજાન દેખાતી હોય છે. ચહેરા પર ગ્લો દેખાતો નથી. જે રીતે શિયાળામાં ત્વચા ફાટે છે તેવી રીતે ડ્રાય સ્કીન ધરાવતા લોકોની ત્વચા બારેમાસ ફાટેલી દેખાતી હોય છે. ડ્રાય સ્કિનને નોર્મલ બનાવવા માટે દૂધની મલાઈ બેસ્ટ ઓપ્શન છે. ડ્રાય સ્કીન પર એવા ફેસપેક લગાડવાના હોય છે જેનાથી સ્કીનને ઓઇલ અને મોઈશ્ચર મળે. આ કામ મલાઈ અને બદામ દ્વારા થઈ શકે છે. ડ્રાય સ્કીન માટે બદામની પેસ્ટ બનાવો અને તેમાં મલાઈ મિક્સ કરો. તમે ઈચ્છો તો બદામની પેસ્ટમાં વિટામીન ઈની કેપ્સુલ પણ ઉમેરી શકો છો. આ વસ્તુના મિશ્રણને ચહેરા પર 15 થી 20 મિનિટ માટે લગાવો અને પછી ચહેરો સાફ કરો. ડ્રાય સ્કીન હોય તેમણે એક વાત યાદ રાખવી કે જ્યારે પણ ચહેરો ધુઓ ત્યાર પછી મોશ્ચુરાઈઝર લગાડવાનું ભૂલવું નહીં.
કોમ્બિનેશન સ્કીન
કોમ્બિનેશન સ્કીન પણ એક અલગ જ તકલીફ છે. આ પ્રકારની ત્વચામાં ચહેરાનો અમુક ભાગ એકદમ ડ્રાય રહેતો હોય છે તો અમુક ભાગમાં તેલ નીકળતું હોય છે. જેમકે ચેહરા પર ટી ઝોન અને ગાલની આસપાસ ચિકાશ રહે છે. બાકીની સ્કીન એકદમ ડ્રાય દેખાય છે. કોમ્બિનેશન સ્કીન ટાઈપ હોય તેમના માટે ફેસપેકમાં કાકડી ઉત્તમ છે. કાકડીનો રસ કાઢી તેમાં મધ અને હળદર મિક્સ કરો. આ મિશ્રણને ચહેરા પર લગાવો. પાંચ મિનિટ ચહેરા પર આ મિશ્રણ રહેવા દો અને પછી ફેસ ક્લીન કરો.
ઉપર જણાવ્યા અનુસારના ફેસપેક સપ્તાહમાં બે કે ત્રણ વખત લગાડી શકો છો. પરંતુ તેના માટે સૌથી પહેલા અરીસા સામે ઊભા રહી એ ચેક કરી લો કે તમારી સ્કિન ટાઈપ ખરેખર શું છે. એકવાર તમને ખબર પડી જાય કે તમારી સ્કીમ કેવા પ્રકારની છે તો પછી તેને માફક આવે તેવા ફેસપેકનો જ ઉપયોગ કરવો.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
