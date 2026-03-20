Beauty Tips: 10 મિનિટમાં ચહેરો દેખાવા લાગશે રુપાળો, ટ્રાય કરો લીમડાના પાન અને અખરોટનું સ્ક્રબ
Neem and Walnut Scrub: કડવા લીમડાના થોડા પાન અને 1 અખરોટનો ઉપયોગ કરી તમે ઘરે વર્લ્ડ બેસ્ટ સ્ક્રબ બનાવી શકો છો. આ સ્ક્રબથી 10 મિનિટમાં જ ડેડ સ્કિન નીકળી જશે અને ચહેરો એકદમ સોફ્ટ અને રુપાળો દેખાવા લાગશે.
Neem and Walnut Scrub: ચૈત્ર મહિનાની શરુઆતના દિવસોમાં ઘણા લોકો કડવા લીમડાનો રસ પીતા હોય છે. કડવો લીમડો શરીર માટે અમૃત સમાન ગણાય છે. કડવા લીમડાનો ઉપયોગ સ્કિન કેરમાં પણ કરી શકાય છે. આજે તમને સ્કિન કેરમાં કડવા લીમડાનો ઉપયોગ કરવાની જબરદસ્ત રીત જણાવીએ. એકવાર તમે આ નુસખો ટ્રાય કરશો પછી જે રિઝલ્ટ જોવા મળશે તેને જોઈ તમે દર 7 દિવસ આ કામ કરતાં થઈ જશો.
સ્ક્રબિંગ કરવાનું મહત્વ
એ વાત તો તમે પણ જાણતા હશો કે સ્કિનને થોડા થોડા સમયે એક્સફોલિએટ કરવી જરૂરી હોય છે. એક્સફોલિએટ એટલે સ્કિનને સાફ કરવી. ચહેરા પર ધુળ, પ્રદૂષણ, ડેડ સ્કિન એકઠા થાય છે તેને સાફ કરવા માટે સ્ક્રબિંગ કરવાનું હોય છે. માર્કેટમાં રેડીમેડ સ્ક્રબ મળતા હોય છે. જો તમને એક પણ રુપિયો ખર્ચ કર્યા વિના બેસ્ટ રિઝલ્ટ જોવું હોય તો લીમડાના પાન અને અખરોટનું સ્ક્રબ ટ્રાય કરો.
લીમડાના પાન અને અખરોટનું સ્ક્રબ
લીમડાનું ઝાડ ઘરની આસપાસ લગભગ તો મળી જ જાય છે. તેમાંથી તમે એકદમ ફ્રીમાં પાન લઈ શકશો. અખરોટ પણ એવી વસ્તુ છે જે દરેક ઘરના ફ્રીજમાં મળી જ જાય છે. આ 2 વસ્તુની મદદથી એકદમ નેચરલ સ્ક્રબ કઈ રીતે બનાવવું આજે તમને જણાવીએ. સાથે જ જાણીએ કે લીમડાના પાન અને અખરોટનું સ્ક્રબ કરવાથી સ્કિનને કેવા લાભ થાય છે.
લીમડાના પાન અને અખરોટના સ્ક્રબના ફાયદા
ખીલથી છુટકારો
લીમડાના પાન એન્ટી બેક્ટેરિયલ ગુણથી ભરપુર હોય છે. આ ગુણ સ્કિનમાં ખીલ ઉત્પન્ન કરતાં તત્વોનો નાશ કરે છે. સપ્તાહમાં એકવાર લીમડાના પાન અને અખરોટનું સ્ક્રબ કરવાથી ત્વચા પર થતા ખીલથી છુટકારો મળી જાય છે.
બ્લેકહેડ્સ દુર થશે
જો તમારા નાકની આસપાસ બ્લેકહૈડ્સ કે વ્હાઈટહેડ્સ થઈ ગયા છે તો લીમડાના પાન અને અખરોટનું સ્ક્રબ ચોક્કસથી યુઝ કરો. આ સ્ક્રબ કરવાથી સ્કિનના રોમછિદ્રોમાં ફસાયેલા બ્લેકહેડ્સ અને વ્હાઈટહેડ્સ નીકળી જાય છે. અને સ્કિન એકદમ સાફ થઈ જાય છે.
ત્વચા રુપાળી દેખાશે
લીમડાના પાન અને અખરોટનું સ્ક્રબ કરશો તો ચહેરા પર જામેલી ડેડ સ્કિન નીકળી જશે. જેના કારણે સ્કિન પર ઈંસ્ટંટ ફેરનેસ દેખાશે. લીમડાના પાનના ગુણ અને અખરોટનું નેચરલ ઓઈલ સાથે મળીને સ્કિન પર ગ્લો વધારશે અને ડાઘ ઓછા કરવામાં મદદ કરશે. આ નેચરલ સ્ક્રબ સ્કિન પર નેચરલ નિખાર લાવે છે.
ઓઈલ કંટ્રોલ
ઓઈલી સ્કિન હોય તેમના માટે તો લીમડાના પાન અને અખરોટનું સ્ક્રબ વરદાન સાબિત થશે. આ સ્ક્રબ ચહેરા પરના વધારાને તેલને સાફ કરી સ્કિનને ઓઈલ ફ્રી બનાવવામાં મદદ કરશે.
સ્કિન સોફ્ટ અને સ્મુધ બનશે
લીમડાના પાન અને અખરોટનું સ્ક્રબ કરવાથી સ્કિનનું ટેક્સચર એકદમ સાફ, સ્મુધ અને સોફ્ટ થઈ જશે. અખરોટ સ્કિનને સાફ કરવાની સાથે સ્કિનને જરૂરી પોષણ પુરું પાડશે. જેના કારણે ચહેરાની અસમાનતા ઓછી થઈ જશે.
લીમડાના પાન અને અખરોટનું સ્ક્રબ બનાવવાની રીત
લીમડાના પાન અને અખરોટનું સ્ક્રબ ઘરે બનાવવા માટે થોડા લીમડાના પાન, અખરોટ અને ચણાના લોટની અને ગુલાબજળની જરૂર પડશે. સૌથી પહેલા લીમડાના પાનને પાણીથી બરાબર સાફ કરી પેસ્ટ બનાવી લો. આ પેસ્ટમાં કરકરું વાટેલું અખરોટ ઉમેરી તો. તેમાં થોડો ચણાનો લોટ મિક્સ કરો અને થોડું ગુલાબજળ એડ કરો. આ પેસ્ટને 5 મિનિટ રેસ્ટ આપો. ત્યારબાદ આ પેસ્ટને ચહેરા અને ગરદન પર લગાડો. પેસ્ટ લગાડ્યા પછી 2 મિનિટ હળવા હાથે મસાજ કરો. મસાજ પછી પેસ્ટને 5 મિનિટ ચહેરા પર રહેવા દો અને પછી હુંફાળા પાણીથી ચહેરો ક્લીન કરી લો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
