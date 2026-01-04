Bed Bugs: ગાદલામાં નહીં રહે એક પણ માંકડ, રસોડાની આ વસ્તુઓથી 1 દિવસમાં માંકડનો થઈ જશે સફાયો
Bed Bugs Home Remedies: જો તમારા બેડમાં પણ માંકડ થઈ ગયા હોય તો આ ટીપ્સ તમારા માટે કામની છે. આજે તમને જણાવીએ કે ગાદલામાં થયેલા માંકડને કેમિકલયુક્ત દવા વિના કેવી રીતે દુર કરવા. રસોડાના દેશી નુસખાની મદદથી માંકડ એકવારમાં જ નીકળી જશે.
Bed Bugs Home Remedies: ઘરમાં માંકડ થઈ જાય તે સામાન્ય ઘટના છે. ઘરની દિવાલોમાં પડેલી તિરાડમાં, ફર્નીચરમાં, ઓઢવાની ચાદરમાં અને સૌથી વધુ ગાદલામાં માંકડ થતા હોય છે. ગાદલામાં છુપાયેલા માંકડ રાત્રે બહાર આવી લોહી ચુસવા લાગે છે. માંકડના કરડવાથી ખંજવાળ, લાલ ચકામા જેવી તકલીફ થાય છે. સુતા પછી વારંવાર કંઈ કરડવાના કારણે ઊંઘ ઉડી જતી હોય તો સમજી લેવું કે ગાદલામાં માંકડ થયા છે.
માંકડ પર સમય રહેતાં ધ્યાન આપવું જરૂરી છે કારણ કે તેની સંખ્યા ખૂબ ઝડપથી વધી જતી હોય છે. માંકડ એકવાર ઘરમાં ઘુસી જાય તો ઝડપથી ફેલાવા પણ લાગે છે. એકવાર માંકડ વધી જાય તો તેનાથી છુટકારો મેળવવો મુશ્કેલ થઈ જાય છે. જો તમે માંકડથી ઝડપથી છુટકારો મેળવવા માંગો છો તો આજે તમને કેટલીક ટીપ્સ જણાવીએ. આ ટીપ્સ ફોલો કરીને તમે માંકડનો સફાયો કરી શકો છો. આ ઉપાય કેમિકલ ફ્રી અને એકદમ સેફ છે.
માંકડ દુર કરવાનો ઉપાય જાણીએ તે પહેલા એ જાણવું જરૂરી છે કે ઘરમાં માંકડ થવાનું કારણ શું હોય છે. તો તમને જણાવી દઈએ કે માંકડ થવાનું મુખ્ય કારણ ભેજ હોય છે. આ સિવાય જે જગ્યાએ માંકડ હોય તે જગ્યાએથી તમે કોઈ સામાન લાવો તો તેના માધ્યમથી પણ ઘરમાં માંકડ આવી જાય છે. ખાસ કરીને હોટલમાંથી સામાન લાવતા પહેલા દસ વખત વિચારવું.
વાત કરીએ માંકડ દુર કરવાના ઉપાયની તો તેના માટે તમને કેટલીક વસ્તુઓની જરૂર પડશે. આ વસ્તુઓમાં મુખ્ય છે લીમડાનું તેલ અને કપૂર. લીમડાની કડવી સ્મેલથી માંકડ ઝડપથી ખતમ થાય છે. લીમડાની સ્મેલના કારણે માંકડ શ્વાસ લઈ શકતા નથી અને ગાદલામાંથી બહાર નીકળવા લાગે છે.
સૌથી પહેલા 3 ચમચી કપૂરનો પાવડર લો અને તેને એક સ્પ્રે બોટલમાં ભરો. તેમાં હુંફાળુ પાણી ઉમેરો અને સાથે જ 3 ચમચી લીમડાનું તેલ અને 1 ચમચી વિનેગર એડ કરી સારી રીતે શેક કરો. તૈયાર કરેલા મિશ્રણને એ જગ્યાએ છાંટો જ્યાં માંકડ એકઠા થતા હોય. વધારે માંકડ હોય તો દિવસમાં 1 વાર આ સ્પ્રે છાંટવો. અથવા તમે સપ્તાહમાં એકવાર પણ આ સ્પ્રે છાંટી શકો છો.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
