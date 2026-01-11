Prev
Lifestyle: વજન ઘટાડવાની ટ્રાય કરતાં પહેલા વજનને વધતું અટકાવવું જરૂરી, આ 5 વાતોનું ધ્યાન રાખવાથી વજન વધતું અટકશે

How to Stop Weight Gain: વર્તમાન સમયમાં ચારેતરફ એક જ વાત થઈ રહી છે કે વજન કેવી રીતે ઘટાડવું. જેમનું વજન વધી ગયું હોય તેઓ ઝડપથી વજન ઓછું કરવાના રસ્તા શોધતા હોય છે. પરંતુ વજન ઓછું કરવાના પ્રયત્ન શરુ કરો તે પહેલા જો તમે વજનમાં થતો વધારો અટકાવો તો બેસ્ટ રીઝલ્ટ ઝડપથી મળી શકે છે. એટલા માટે એ જાણવું જરૂરી છે કે વજનમાં વધારો ન થાય તે માટે શું કરવું ?
 

How to Stop Weight Gain: શરીરનું વધારે વજન આજના સમયની સૌથી વધારે જોવા મળતી સમસ્યા છે. અનેક લોકો એવા છે જેઓ પોતાના વધેલા વજનથી પરેશાન છે અને ઝડપથી વજન ઓછું કરવા માંગે છે. આવા લોકો માટે શિયાળો મુશ્કેલ સમય હોય છે. કારણ કે શિયાળામાં સામાન્ય દિવસોની સરખામણીમાં વધારે ભૂખ લાગે છે અને વધારે ખાવાથી વજન પણ ઝડપથી વધવા લાગે છે. શિયાળામાં શરીરને એનર્જીની જરૂર પણ વધારે હોય છે તેથી શરીરને ખોરાક પણ વધારે જોઈએ છે પરંતુ લોકો એક ભૂલ કરે છે કે આ સમય દરમિયાન વજન કંટ્રોલ કરી અને વધતું અટકાવે તેવી વસ્તુ ખાવાને બદલે વધારે કેલરીવાળી વસ્તુઓ ખાય છે જેના કારણે વજન વધે છે. 

વજન ઘટાડવાનો પ્રયત્ન કરતા પહેલા વ્યક્તિએ વધેલું વજન પણ કંટ્રોલમાં રહે અને તેમાં વધારો ન થાય તે બાબત પર પહેલા ફોકસ કરવું જોઈએ. જો તમારું વજન સતત વધતું જ રહે અને તેની સામે તમે વજન ઘટાડવાના પ્રયત્નો કરો તો રિઝલ્ટ જોવા નહીં મળે. તેના બદલે જો તમે પહેલા વજનમાં થતો વધારો અટકી જાય તેવા પ્રયત્નો કરો અને પછી વજન ઘટાડવાનો પ્રયત્ન કરો તો જોઈતું પરિણામ ઝડપથી મળશે. 

આજે તમને પાંચ એવી વસ્તુઓ વિશે જણાવીએ જેને ધ્યાનમાં લેવાથી તમે વધતાં વજનને અટકાવી શકો છો. એક વખત તમારું વજન વધતું અટકી જાય અને સ્ટેબલ થઈ જાય પછી તમે વજન ઘટાડવાના પ્રયત્નો શરૂ કરશો તો નોંધપાત્ર ફેરફાર શરીરમાં જોવા મળશે. તો ચાલો તમને જણાવીએ જીવનશૈલીમાં કેવા ફેરફાર કરવાથી વધતું વજન અટકે છે. 

વધતા વજનને અટકાવવાના ઉપાય 

સૂપ અને હર્બલ ડ્રિન્ક 

શિયાળામાં ગરમાગરમ વસ્તુઓ પીવાનું મન વધારે થતું હોય છે. જેના કારણે લોકો દિવસ દરમિયાન ચા અને કોફી વધારે પ્રમાણમાં પીતા હોય છે. ચા અને કોફીમાં સુગર અને કેલરી વધારે હોય છે જે વજન વધવાનું કારણ બની શકે છે. તેના બદલે જો તમને ગરમ વસ્તુ પીવાની ઈચ્છા થતી હોય તો સૂપ અથવા હર્બલ ડ્રિન્ક પીવાનું રાખો. ઠંડીની ઋતુમાં હોટ ચોકલેટ, ફ્લેવર્ડ કોફી અને ખાંડથી ભરપૂર ચા પીવાનું ચાળશો તો વધતું વજન અટકી જશે 

શિયાળાની ડાયટ 

ઠંડીથી બચવા માટે શિયાળામાં આહારમાં પ્રોટીન વધે તેવો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. પ્રોટીન સ્નાયુના વિકાસમાં મદદ કરે છે અને પેટ લાંબા સમય સુધી ભરેલું રાખે છે. આ સિવાય ડાયટમાં લીલા શાકભાજી અને ફળનો સમાવેશ કરવો જોઈએ. ફળમાં પણ એવા ફળ ખાવા જોઈએ જેમાં સુગર અને કેલરી ઓછી હોય. શિયાળામાં આહારમાં આ ફેરફાર કરવાથી વજનમાં વધારો નહીં થાય અને શરીરને જરૂરી પોષણ પણ મળશે.

નિયમિત વ્યાયામ 

શિયાળામાં લોકો ઠંડીના કારણે આળસ વધારે કરે છે. જે લોકો નોર્મલ દિવસોમાં વોક કરતા હોય તે પણ શિયાળામાં વોક કરવાનું છોડી દેતા હોય છે અને ઠંડીમાં ઘરથી બહાર નીકળવાનું ટાળે છે. પરંતુ શિયાળામાં વ્યાયામ કરવાનું છોડવું નહીં. જો તમે શિયાળામાં બહાર જવા માંગતા ન હોય તો ઘરમાં જ સ્ટ્રેચિંગ, યોગ કે અન્ય હળવી એક્સરસાઇઝ કરો. પરંતુ રોજ ઓછામાં ઓછી 30 મિનિટ એક્સરસાઇઝ કરવાનું રાખો. 

મીઠાઈ ઓછી ખાવી 

શિયાળામાં વજન ઝડપથી વધે તેની પાછળ મીઠાઈઓ પણ જવાબદાર હોય છે. શિયાળામાં ગાજરનો હલવો, ગુલાબજાંબુ, અડદિયા, લાડુ, વસાણા જેવી મીઠાઈઓ લગભગ દરેક ઘરમાં બને છે. આવી મીઠાઈઓ ખાવાથી વજન ઝડપથી વધવા લાગે છે અને કમરનો આકાર પણ બદલી જાય છે. તેથી શિયાળામાં ઘરમાં મીઠાઈ બની હોય તો પણ ઓછી માત્રામાં મીઠાઈ ખાવી. આ સિવાય ડેઝર્ટથી પણ દૂર રહેવું. 

બહાર જમતા પહેલા નાસ્તો કરવો 

શિયાળામાં કોઈપણ કારણસર બહાર જમવાનું થાય તો ખાલી પેટ જવાનું ટાળો. ખાલી પેટ જશો તો વધારે અનહેલ્થી અને કેલેરીથી ભરપુર ફૂડ ખવાશે. તેના બદલે બહાર જતા પહેલા ઘરે હેલ્થી નાસ્તો બનાવી ખાઈ લેવો. અથવા તો ઘરેથી નીકળતા પહેલા એક બાઉલ સલાડ ખાઈ લેવું. જેથી પેટ ભરાઈ જાય અને બહારનું અનહેલ્થી ફૂડ ઓછું ખવાય.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

