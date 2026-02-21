Prev
જિમ ગયા વગર ઘટી જશે વજન, બસ આ 1:5:1 નિયમનું કરો પાલન, જલ્દી થશે ફાયદો

Fat Burn: જો તમે પણ વધારે વજનથી પરેશાન છો અને હેલ્ધી રીતે વજન ઘટાડવા ઈચ્છો છો તો આ રૂલને ફોલો કરી શકો છો.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Feb 21, 2026, 02:32 PM IST
  • મેદસ્વિતા બની રહી છે સૌથી મોટી સમસ્યા
  • જીવનશૈલી અને ખાનપાનને કારણે મેદસ્વિતાના કેસમાં વધારો
  • વજન ઘટાડવા માટે ડાયટની સાથે-સાથે ફિઝિકલ એક્ટિવિટી જરૂરી

જિમ ગયા વગર ઘટી જશે વજન, બસ આ 1:5:1 નિયમનું કરો પાલન, જલ્દી થશે ફાયદો

How To Lose Weight: મેદસ્વિતા આજના સમયમાં એક મોટી સમસ્યા છે. આજે દરેક વ્યક્તિ ઈચ્છે છે કે તે ફિટ રહે, પરંતુ જિમ સવાનો સમય કોની પાસે છે? ડાઇટિંગના નામ પર ભૂખ્યા પણ બધા રહી શકતા નથી. તેવામાં શું કરવું જેનાથી વજન ઘટાડવામાં મદદ મળી શકે. જો તમે પણ આ ઉપાય શોધી રહ્યાં છો તો આજે અમે તમને એક એવા નિયમ વિશે જણાવી રહ્યાં છીએ જેને ફોલો કરી સરળતાથી વજન ઘટાડી શકાય છે.

શું છે 1:5:1 રૂલ? (What is 1:5:1 Rule?)
સૌથી પહેલા તે જાણી લો કે આ કોઈ 'ક્રેશ ડાયટ' નથી જેમાં તમારે માત્ર પાણી પી રહેવું પડે. આ એક બેલેન્સ લાઇફસ્ટાઇલ ફોર્મ્યુલા છે, જેનો સીધો મતલબ છે
1 (એક કલાક): દિવસમાં ઓછામાં ઓછી 1 કલાક ફિઝિકલ એક્ટિવિટી
5 (પાંચ વખત) દિવસમાં પાંચ વખત નાના-નાના અને હેલ્ધી મીલનું સેવન.
1 (1 લીટર) દરરોજ 20 કિલો વજન પર ઓછામાં ઓછું 1 લીટર પાણી પીવું.

આ નિયમમાં તમને ભોજનમાં ફાઇબર, પ્રોટીન અને કાર્બોહાઇડ્રેટ્સનું યોગ્ય કોમ્બિનેશન રાખવાનં હોય છે.

તમને જણાવી દઈએ કે કાર્બ્સની યોગ્ય પસંદગી કરવા માટે તમારે 1:5:1 નિયમ ફોલો કરવાનો હોય છે. જો તમે 1 ગ્રામ ખાંડ ખાવ છો તો તેના મુકાબલે તમારે 5 ગ્રામ ફાઇબર અને 1 ગ્રામ પ્રોટીન લેવું પડશે. 5 ગ્રામ ફાઇબર પાચનને ધીમું કરશે, ગટ હેલ્થમાં સુધાર કરશે અને તમારૂ પેટ લાંબા સમય સુધી ભરેલું રાખશે.

પ્રોસેસ્ડ ફૂડનું સેવન ઓછું કરો-
સફેદ બ્રેડ, પ્રોસેસ્ડ ફૂડનું સેવન ઓછું કરો, કારણ કે તે તમારૂ વજન વધારી શકે છે.

વજન ઘટાડવા માટે કઈ વસ્તુ ખાવી- (Vajan Ghatane Ke Liye Kya Khaye)
ફાઇબર
વજન ઘટાડવામાં હેલ્ધી ડાયટ જરૂરી છે. તે માટે તમારે ફાઇબરથી ભરપૂર ફૂડ્સને ડાયટમાં સામેલ કરવાના છે. ઓટ્સ, બ્રાઉન રાઇસ, જુવાર, દાળ, રાજમા, શાકભાજી વગેરેને ડાયટમાં સામેલ કરી શકો છો.

પ્રોટીન
વજન ઘટાડવામાં પ્રોટીનની ભૂમિકા મહત્વની છે. ઈંડા, ચિકન, બ્રેસ્ટ, માછલી, પનીર, ગ્રીક યોગર્ટ (દહીં), દાળ, સોયાબીન, ટોફૂ, મેવા અને બીજને ડાયટમાં સામેલ કરી શકો છો.

કાર્બ-
વજન ઘટાડવા માટે કોમ્પ્લેક્સ કાર્બ્સની પસંદગી કરો, જે ફાઇબરથી ભરપૂર હોય છે અને ધીમે-ધીમે પચે છે. ઓટ્સ, બ્રાઉન રાયસ ક્વિનોઆ, શક્કરિયા, દાળો વગેરેને ડાયટમાં સામેલ કરી શકો છો.

