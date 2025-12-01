Ghee: વાળમાં ઘી લગાડવાથી થતા લાભ વિશે જાણશો તો આજથી જ માથામાં તેલને બદલે ઘી લગાડશો
Ghee Benefits for Hair: આયુર્વેદ અનુસાર વાળમાં તેલની જેમ ઘી પણ લગાડી શકાય છે. પરંતુ મોટાભાગના લોકો ઘીથી થતા લાભ વિશે જાણતા નથી તેથી વાળમાં ઘી લગાડવાનું વિચારતા પણ નથી. આજે તમને ઘી લગાડવાની રીત અને વાળમાં ઘી લગાડવાથી થતા લાભ વિશે જણાવીએ.
Ghee Benefits for Hair: મુલાયમ અને મજબૂત વાળ સુંદરતામાં ચાર ચાંદ લગાવે છે. પરંતુ દોડધામ, પોલ્યુશન, લાઈફ સ્ટાઈલ અને ખરાબ આહારના કારણે વાળ ડ્રાઈ અને બેજાન થઈ જાય છે અને ખરવા લાગે છે. આ ઉપરાંત કેમિકલ યુક્ત પ્રોડક્ટનો વધારે ઉપયોગ અને કેમિકલ યુક્ત ટ્રીટમેન્ટ કરાવવાના કારણે પણ વાળ ખરવા લાગે છે અને પાતળા થઈ જાય છે. આ રીતે ડેમેજ થયેલા વાળને પણ ઘરેલુ ઉપાયની મદદથી રીપેર કરી શકાય છે. જો હેર ડેમેજ થઈ ગયા હોય તો વાળમાં ઘી લગાડી શકો છો. ઘી વાળ માટે નેચરલ ટોનિક સાબિત થઈ શકે છે.
આયુર્વેદિક હેર કેરમાં ઘીનો વર્ષોથી ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ઘી વાળને પોષણ આપે છે અને તેના મૂળને મજબૂત કરે છે. આજે તમને વાળમાં ઘી લગાડવાથી થતા ફાયદા વિશે જણાવીએ. સાથે જણાવીએ કે વાળમાં ઘી કેવી રીતે લગાડવું જોઈએ.
વાળમાં ઘી લગાડવાથી થતા ફાયદા
- ઘીમાં વિટામિન એ, વિટામિન ડી, ફેટી એસિડ ભરપૂર માત્રામાં હોય છે જે વાળના મૂળ સુધી જઈને વાળને પોષણ આપે છે. ઘી વાળ માટે ડીપ કન્ડિશનિંગનું કામ કરે છે.
- ઘી વાળમાં મોઈશ્ચર લોક કરે છે જેના કારણે વાળ મુલાયમ અને ફ્રીજ ફ્રી થઈ જાય છે.
- ઘી ડેમેજ હેરને રીપેર કરવામાં પણ મદદ કરે છે. કેમિકલ અને કલરના કારણે ડેમેજ થયેલા વાળમાં ઘી પ્રાકૃતિક ચમક લાવે છે.
- ઘીમાં ફેટી એસિડ હોય છે જે વાળના મૂળમાં જઈને કેરાટીનને મજબૂત કરે છે, જેના કારણે વાળ ઓછા ખરે છે અને વાળનો ગ્રોથ પણ વધે છે.
- વાળમાં ઘી લગાડવાથી વાળની નેચરલ શાઈન પણ પરત આવે છે. વાળ ડેમેજ થઈ ગયા હોય તો તેના કારણે તે ડલ દેખાય છે પરંતુ ઘી લગાડવાથી વાળ પર ચમક દેખાવા લાગે છે.
- ઘીમાં એન્ટી ફન્ગલ ગુણ હોય છે જે સ્કેલ્પમાંથી ખોડો દૂર કરે છે અને ખંજવાળને શાંત કરે છે. ઘી લગાડવાથી સ્કેલ્પમાં આવતી ખંજવાળ, બળતરા અને ઇન્ફેક્શનમાં પણ ફાયદો થઈ શકે છે.
વાળમાં ઘી કેવી રીતે લગાડવું ?
વાળમાં ઘી નોર્મલ તેલની જેમ જ લગાડવાનું હોય છે. એને થોડું ગરમ કરો અને હૂંફાળું હોય ત્યારે વાળના મૂડમાં થોડું થોડું લગાવી મસાજ કરો. મસાજ કર્યા પછી ઘી ને 30 મિનિટ માટે વાળમાં રહેવા દો અને પછી શેમ્પુ કરી લો.
વાળમાંથી ઘીને કેવી રીતે કાઢવું ?
વાળમાં ઘી લગાડ્યા પછી જ્યારે શેમ્પૂ કરો ત્યારે સૌથી પહેલા વાળને હુંફાળા પાણીથી ભીના કરો અને પછી શેમ્પુ લગાવો. શેમ્પુથી એક થી બે મિનિટ માટે વાળમાં મસાજ કરો. ત્યાર પછી હુંફાળું પાણી વાળમાં નાખો જેથી શેમ્પુ અને ઘી સરળતાથી નીકળી જાય. ઘી લગાડ્યું હોય ત્યારે હુંફાળા પાણીથી વાળ ધોવા જોઈએ જેથી ઘી ઓગળીને ઝડપથી નીકળી જાય. એકવાર શેમ્પુ કર્યા પછી ફરીવાર વાળમાં શેમ્પુ કરી લો. જેથી સ્કેલપમાંથી ઘી સારી રીતે સાફ થઈ જાય. ઘી લગાડતી વખતે એક વાત ધ્યાનમાં રાખવી કે અઠવાડિયામાં એક જ વખત ઘીનો પ્રયોગ કરવો વારંવાર માથામાં ઘી લગાડવું નહીં.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
