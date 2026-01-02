Skin Whitening Tips: ચહેરા પર મલાઈ લગાડવાથી થતા આ ફાયદા વિશે જાણશો તો આજથી રોજ લગાડવાનું શરુ કરી દેશો
Skin Whitening Tips: દૂધની તાજી મલાઈ સ્કિન માટે બેસ્ટ મોઈશ્ચુરાઈઝરનું કામ કરી શકે છે. ચહેરા પર મલાઈ લગાડવાથી ઘણા લાભ થાય છે. તો ચાલો જાણીએ ચહેરા પર મલાઈ લગાડવાથી કેવા લાભ થાય છે અને મલાઈ કેવી રીતે લગાડવી.
Skin Whitening Tips: સ્કીન કેર માટે પ્રાકૃતિક વસ્તુઓના ઉપયોગને શ્રેષ્ઠ માનવામાં આવે છે. કારણ કે આવી વસ્તુઓ આડ અસર કરતી નથી. શિયાળામાં સ્કીન કેર માટે દૂધની તાજી મલાઈ સારો વિકલ્પ છે. ચેહરા પર મલાઈ લગાડવાથી ઘણા ફાયદા થાય છે. મલાઈમાં પ્રાકૃતિક ફેટ અને વિટામિન્સ હોય છે. જે શિયાળામાં ડ્રાય થયેલી અને ફાટેલી સ્કીનને રીપેર કરવામાં મદદ કરે છે. મલાઈનો ઉપયોગ ફાટેલી એડીને રીપેર કરવામાં પણ કરી શકાય છે. ચેહરા પર મલાઈ લગાડવાથી ડલ નેસ, ડ્રાયનેસ સહિતની તકલીફો ઓછી થાય છે.
મલાઈમાં રહેલા પોષક તત્વો ત્વચાને અંદરથી પોષણ આપે છે. જો તમે આજ સુધી ચહેરા પર મલાઈ અપ્લાય કરી નથી તો આ જ પછી ચોક્કસ કરશો. કારણ કે આજે તમને મલાઈનો ઉપયોગ કરવાથી થતા ફાયદા અને તેનો ઉપયોગ કરવાની સાચી રીત ખબર પડશે. આ કાયદા જાણીને તમે પણ ચહેરા પર મલાઈ લગાડવાનું શરૂ કરી દેશો.
મલાઈ લગાડવાનો બેસ્ટ સમય
ચહેરા પર મલાઈ લગાડવાનો સૌથી સારો સમય રાતનો સમય છે. રાત્રે સ્કિન રીપેર મોડ માં હોય છે. આ સમયે ચહેરા પર મલાઈ લગાડવાથી બેસ્ટ રીઝલ્ટ મળે છે. સુતા પહેલા તમે ચહેરા પર મલાઈ લગાવી શકો છો. તેનાથી સ્કીનમાં જલ્દીથી મલાઈના ગુણ ઉતરશે. જોકે મલાઈ લગાડતી વખતે એક વાતનું ધ્યાન રાખવું કે વધારે પડતી મલાઈ ચહેરા પર લગાડવી નહીં.
ચહેરા પર મલાઈ લગાડવાના ફાયદા
મલાઈ ફેટી એસિડથી ભરપૂર હોય છે જે ડેડ સ્કિન સેલ્સ દૂર કરવાનું કામ કરે છે. મલાઈમાં લેકટીક એસિડ હોય છે જે નેચરલ એક્સફોલીએટરનું કામ કરે છે. તેનાથી સ્કિનમાં નિખાર આવે છે અને ડ્રાયનેસ દૂર થાય છે. મલાઈ લગાડવાથી સ્કિન સોફ્ટ અને ગ્લોઈંગ બને છે. મલાઈમાં એન્ટિ ઓક્સિડન્ટ હોય છે જે ત્વચાને સૂર્યના હાનિકારક પ્રભાવથી બચાવે છે. મલાઈ લગાડવાથી ટેનિંગ ઓછું થઈ જાય છે. મલાઈમાં રહેલું ફેટી એસિડ ત્વચાને કોલેજન પ્રોડક્શનમાં મદદ કરે છે. મલાઈ લગાડવાથી ત્વચા પર કરચલીઓ ઓછી થાય છે અને ડાઘ ધબ્બા પણ ઓછા કરવામાં મદદ મળે છે.
મલાઈ લગાડતી વખતે કઈ વાતનું ધ્યાન રાખવું ?
ચહેરા પર તમે મલાઈ ડાયરેક્ટ લગાડી શકો છો. જો તમે ઇચ્છો તો તેમાં થોડી હળદર મિક્સ કરીને પણ લગાડી શકો છો. ચહેરા પર લગાડવા માટે હંમેશા ફ્રેશ મલાઈનો ઉપયોગ કરવો. ચહેરા પર લગાડવા માટે હંમેશા થોડી માત્રામાં જ મલાઈ લેવી.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
