Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝLifeStyle

સ્વાસ્થ્ય માટે વરદાન છે આ લોટની રોટલી, હાડકા બનાવશે મજબૂત, સુગરમાં પણ ફાયદાકારક

રાગી એક એવું અનાજ છે જેનું સેવન સ્વાસ્થ્ય માટે ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે. તે સ્વાસ્થ્યને ઘણા પ્રકારના લાભ પહોંચાડે છે. તેવામાં આજે આપણે રાગીની રોટલી ખાવાના ફાયદા વિશે જાણીશું.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Dec 19, 2025, 04:04 PM IST

Trending Photos

સ્વાસ્થ્ય માટે વરદાન છે આ લોટની રોટલી, હાડકા બનાવશે મજબૂત, સુગરમાં પણ ફાયદાકારક

રાગી જેને અંગ્રેજીમાં ફિંગર મિલેટના નામથી ઓળખવામાં આવે છે, એવું અનાજ છે જેનું સેવન સ્વાસ્થ્ય માટે ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે. રાગીનું સેવન શિયાળામાં લાભદાયક રહે છે. આ કારણે ઠંડીની ઋતુમાં તેનું સેવન મોટા ભાગના લોકો કરે છે. હકીકતમાં તેની તાસીર ગરમ હોય છે અને તેમાં એનિમો એસિડ, એન્ટી-ઓક્સીડેન્ટ્સ, વિટામિન, મિનરલ અને ફાઇબર હોય છે, જે સ્વાસ્થ્ય માટે ફાયદાકારક છે. તેવામાં અમે તમને રાગીનું સેવન કરવાથી શરીરને થતાં ફાયદા વિશે જણાવીશું.

રાગીનો લોટ ખાવાના ફાયદા- Ragi Roti Khane Ke Fayde

Add Zee News as a Preferred Source

વજન ઘટાડવામાં મદદરૂપ
રાગીમાં ફાઇબરની માત્રા વધુ હોય છે. તે ખાવાથી પેટ લાંબા સમય સુધી ભરેલું રહે છે, જેનાથી તમે ઓવરઇટિંગથી બચો છે. તેમાં ટ્રિપ્ટોફેન નામનું એમીનો એસિડ હોય છે, જે ભૂખ ઘટાડવામાં મદદ કરે છે.

હાડકા બનશે મજબૂત
બધા અનાજોની તુલનામાં રાગીમાં કેલ્શિયમ સૌથી વધુ હોય છે. તે બાળકોના વિકાસ અને વૃદ્ધોમાં હાડકાની બીમારી (જેમ કે ઓસ્ટિયોપોરોસિસ) ને રોકવામાં મદદ કરે છે. રાગી ખાવાથી હાડકાની સાથે-સાથે દાંત પણ મજબૂત બને છે.

ડાયાબિટીસ માટે
રાગીનો ગ્લાઇસેમિક ઈન્ડેક્સ ઓછો હોય છે અને તેમાં પોલીફેનોલ્સ અને ફાઇબર વધુ હોય છે. તે બ્લડમાં સુગરના લેવલને અચાનક વધતા રોકે છે, તેથી ડાયાબિટીસના દર્દીઓ માટે ઘઉં કરતા રાગી સારો વિકલ્પ છે.

લોહીની કમી કરશે દૂર
રાગી આયરનનો એક નેચરલ સોર્સ છે. જે લોકોના શરીરમાં હીમોગ્લોબિન ઓછું છે કે એનીમિયાથી પીડિત છે, તેણે પોતાના ડાયટમાં રાગીની રોટલી જરૂર સામેલ કરવી જોઈએ. તેમાં વિટામિન સી પણ હોય છે, જે શરીરમાં આયરનનું શોષણ કરવામાં મદદ કરે છે.

પાચન માટે
રાગી નેચરલી ગ્લૂટેન-ફ્રી હોય છે, જે લોકોને ગ્લૂટેનથી એનર્જી છે કે પાચન સંબંધિત સમસ્યાઓ રહે છે, તેના માટે રાગીની રોટલી પચાવવી સરળ હોય છે. તેનો ફાઇબર આંતરડાની સફાઈમાં પણ મદદ કરે છે.

Disclaimer: પ્રિય પાઠક, અમારા આ સમાચાર વાંચવા માટે આભાર. આ સમાચાર તમને જાગરૂત કરવાના ઈરાદાથી લખવામાં આવ્યા છે. અમે તેને લખવામાં ઘરેલુ નુસ્ખા અને સામાન્ય જાણકારીની મદદ લીધી છે. તમે સ્વાસ્થ્ય સાથે જોડાયેલા કોઈ ઉપાય અજમાવતા પહેલા ડોક્ટરની સલાહ લો.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

...और पढ़ें
ragi rotiragi roti benefits

Trending news